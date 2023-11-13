Бразильцы в «Зените» отыграли 5402 минуты в этом сезоне РПЛ, российские футболисты – 4725

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Бразильцы в «Зените» в среднем получают больше игрового времени, чем россияне.

В 15 матчах текущего сезона Мир РПЛ бразильские игроки «Зенита» провели на поле 5402 минуты – в среднем каждый из семерых игроков отыграл по 771 минуте.

Российские футболисты в составе питерского клуба, включая заигранного за сборную России Марио Фернандеса, отыграли 4725 минут. В среднем каждый из 15 россиян «Зенита» провел на поле в РПЛ 315 минут.

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15 комментариев

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Loki fan
И к чему эта новость ?
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AlexTim03
Ну и? - задаёт редакторам спортса Валера из Ростова
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Назар Игорь
Ответ Loki fan
И к чему эта новость ?
Просто статистика. Не бразильцами едиными силëн питерский клуб.
Хотя конечно они на ведущих ролях, как впрочем и в других клубах РПЛ лучшие легионеры. К сожалению.
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Владимир Самсонов
Ответ Назар Игорь
Просто статистика. Не бразильцами едиными силëн питерский клуб. Хотя конечно они на ведущих ролях, как впрочем и в других клубах РПЛ лучшие легионеры. К сожалению.
Так это нормально, что приезжают сильные легионеры.
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Владислав88
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Кокич
В этой статистике Фернандес как бы не бразилец,
а Клаудиньо как бы не гражданин России.
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Fomin525
чепуха какая-то . сколько минут сыграли остальные легионеры?)
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Дмитрий9779
Плюс-минус один матч с 9 россиянами в составе,я-то думал у вас что-то серьезное.
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Vyksa
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на чём они считали? на калькуляторе или на компе? (от Задорного привет)
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Ktoto_V_Dome
Чемпионат России по футболу :/
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владимир семенов
А сколько раз в туалет сходили,есть статистика
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goshforever
Ответ Loki fan
И к чему эта новость ?
Пора возвращать лимит в РПЛ)) Дальше только Динамо Федорычева
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Ktoto_V_Dome
Ответ Ktoto_V_Dome
Чемпионат России по футболу :/
Хотя ладно, у нас в ЦСКА тоже иностранцы получают в сумме больше времени, чем россияне.
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