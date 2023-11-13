Бразильцы в «Зените» отыграли 5402 минуты в этом сезоне РПЛ, российские футболисты – 4725
Бразильцы в «Зените» в среднем получают больше игрового времени, чем россияне.
В 15 матчах текущего сезона Мир РПЛ бразильские игроки «Зенита» провели на поле 5402 минуты – в среднем каждый из семерых игроков отыграл по 771 минуте.
Российские футболисты в составе питерского клуба, включая заигранного за сборную России Марио Фернандеса, отыграли 4725 минут. В среднем каждый из 15 россиян «Зенита» провел на поле в РПЛ 315 минут.
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Хотя конечно они на ведущих ролях, как впрочем и в других клубах РПЛ лучшие легионеры. К сожалению.
а Клаудиньо как бы не гражданин России.