Александр Соболев мог перейти в Серию А.

Один из итальянских клубов рассматривал вариант с трансфером нападающего « », сообщает Metaratings.ru.

Команда была довольна игровыми характеристиками футболиста, однако приняла решение отказаться от его кандидатуры из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов на поле. В частности, это касается жеста в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Официальных переговоров с красно-белыми не было.

В текущем сезоне Мир РПЛ Александр провел 12 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику форварда можно найти здесь.

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