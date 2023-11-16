Клуб Серии А интересовался Соболевым. От форварда «Спартака» отказались из-за проблем с дисциплиной (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев мог перейти в Серию А.

Один из итальянских клубов рассматривал вариант с трансфером нападающего «Спартака», сообщает Metaratings.ru.

Команда была довольна игровыми характеристиками футболиста, однако приняла решение отказаться от его кандидатуры из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов на поле. В частности, это касается жеста Соболева в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Официальных переговоров с красно-белыми не было. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Александр провел 12 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику форварда можно найти здесь

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29 комментариев

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dendog
в Пескаре бы не затерялся
+78
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denis2008able
Ответ dendog
в Пескаре бы не затерялся
Сначала не понял, а потом как понял)
+12
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La Crosse Bobcats
Ответ Усатый КозлоБык ©
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эталонно страдаешь. продолжай.
+7
-2
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Glukinho
то есть, что он бревно, их не смутило?
+7
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Роман Комаров
если ещё кому понадобится, надо отдовать немедля, такой нам не нужен, звездун
+3
-1
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Гоша Петров
Ответ Glukinho
то есть, что он бревно, их не смутило?
Сазонова со скамейки Динамо взяли же
+1
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Ксяоми Ноутов
если продолжит так играть и себя вести, то и Спартак от него откажется. С каждым годом все хуже играет. Пора искать нового Велика или Эменике.
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Виктор Суданов
Ответ OldRedWhite
Кокорина они взяли на ура и этих проблем не опасались !
Видимо как раз после Кокорина стали осторожничать
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Птюч, Ёж.
Ответ Роман Комаров
если ещё кому понадобится, надо отдовать немедля, такой нам не нужен, звездун
в том то и прикол, звездунов нигде не ждут.
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Средний палец Кирана Тирни
Кого ему усилять с 2 голами за 12 матчей? Вброс агентский, чтобы Спартак подумал, кого может потерять, ведь на безрыбье игроков с российским паспортом, и Соболев рыба.
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Karel
Ответ Pok_Toholo
Хех, сам себе прос.рал карьеру
Точно. А мог бы как Миранчук с Кокориным - прогрессировать и конкурировать в Серии А.
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Ответ Андрей Королёв
Вот это Роше показал так показал, аж в Италии увидели, ничего себе ))
после него за пах держался Севилец после победы в ле...что тут говорить, Соболев создал...)
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1футбол1
Ответ DVS1
А кто "вам" тогда нужен? Соболев , в данный момент, один из самых полезных игроков команды, даже вопреки тактическому хаосу "тренера", он приносит пользу на всем поле. Но этот "тренер" и тут решил...позавтракать вот например
Какую пользу он приносит? Польза, что его нет на поле. Другой нет.
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DVS1
Ответ Роман Комаров
если ещё кому понадобится, надо отдовать немедля, такой нам не нужен, звездун
А кто "вам" тогда нужен? Соболев , в данный момент, один из самых полезных игроков команды, даже вопреки тактическому хаосу "тренера", он приносит пользу на всем поле. Но этот "тренер" и тут решил...позавтракать вот например
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Мукунку хороший
Ответ Bartez1986
и завтраки там не очень
Зато на ужин- макароны)
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Антонио Мартынов
Ответ dendog
в Пескаре бы не затерялся
Тонко ))
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Slavnov
фиорентина
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Иван Правспарт
да достали вы уже и соболя и меня вместе с ним
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Pok_Toholo
Хех, сам себе прос.рал карьеру
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Никита Гущев
странно, в Италии все-таки солнечный климат, дожди редко бывают...
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Андрей Королёв
Вот это Роше показал так показал, аж в Италии увидели, ничего себе ))
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ТрактоПоктер
Да кому нужно это полено в Италии....
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Мукунку хороший
Скандальные инциденты на поле- эта составляющая серии А..
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OldRedWhite
Кокорина они взяли на ура и этих проблем не опасались !
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Spaten
В огненное дерби Пиза-Ливорно его)
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Усатый КозлоБык ©
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