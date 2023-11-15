Егор Титов: «Если Соболев и Джикия не играют, а «Спартак» выигрывает, то Абаскаль делает все правильно. Мне все равно, что у него происходит с игроками, нужен результат»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Георгий Джикия Квинси Промес Александр Соболев Михаил Игнатов Шамар Николсон Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Честно говоря, мне как болельщику все равно, что происходит у Литвинова и Соболева с Абаскалем. Если Соболев и Джикия не играют, а команда выигрывает, то Абаскаль делает все правильно.

То, что сейчас остались два нападающих, это вопрос к руководителям «Спартака», в том числе и тренерскому штабу, который одобрил отъезд Бальде и Николсона. По Николсону у меня большие вопросы, почему он не играл. Соболев на качелях: может выдать великолепную игру, а может сыграть не так, как нам хотелось бы. Здесь могла быть ротация с Николсоном в составе.

Мне нужен результат. Если он есть, значит, все делается правильно. Промес играл нападающего в матче с «Ростовом». Он знает эту позицию, быстрый, может убегать и обыгрываться с партнерами. Тактика с чистым нападающим Промесом имеет право на жизнь. Промес забивает и отдает, ничего страшного в этом нет.

Есть еще Игнатов, он не чистый нападающий, но он тяжелый. В том плане, что он может постоять на ногах и бороться. Он мышцами оброс, возмужал, добавил в мастерстве и сейчас игрок стартового состава», – сказал экс-игрок «Спартака».

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9 комментариев

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Абаскаль отвечает за результат и делает всё то, что считает правильным, если есть результат, то его решения верны...всё по делу, молодому тренеру нужно доверять и помогать, а не гнобить после абсолютно любого результата и любого решения тренера по конкретному игроку, многие забыли, что Джикия не есть Спартак, Спартак это мы все и нас миллионы! )
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Konstantin Zorin
Согласен с Егором на все 💯%! Мне, как, как болельщику, по ####, кто будет играть и, кто будет тренировать, главное, чтобы Спартак боролся за титулы и побеждал в каждом матче. Положительный результат, это показатель успеха. Всё остальное от лукавого.
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Konstantin Zorin
Если Абаскаль отвечает за результат, то может пора задать ему вопрос, где этот результат?
+6
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КБ Сергей
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Абаскаль отвечает за результат и делает всё то, что считает правильным, если есть результат, то его решения верны...всё по делу, молодому тренеру нужно доверять и помогать, а не гнобить после абсолютно любого результата и любого решения тренера по конкретному игроку, многие забыли, что Джикия не есть Спартак, Спартак это мы все и нас миллионы! )
И как результат, с учётом того, что тренер работает второй сезон и летом ему купили четверых легионеров, которых он просил, за очень серьёзные деньги? Как рисунок игры, рост игроков, стабильность?
P.S. И, пож-ста, хватит лозунгов. Спартак сегодня - это собственность Лукойла, который волен делать с ним, что хочет. А мы, которых миллионы, просто болеем за любимый клуб и желаем видеть его сильным и успешным.
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