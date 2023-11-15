Егор Титов: «Если Соболев и Джикия не играют, а «Спартак» выигрывает, то Абаскаль делает все правильно. Мне все равно, что у него происходит с игроками, нужен результат»

Егор Титов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Честно говоря, мне как болельщику все равно, что происходит у и с . Если Соболев и не играют, а команда выигрывает, то Абаскаль делает все правильно.

То, что сейчас остались два нападающих, это вопрос к руководителям «Спартака», в том числе и тренерскому штабу, который одобрил отъезд Бальде и Николсона. По Николсону у меня большие вопросы, почему он не играл. Соболев на качелях: может выдать великолепную игру, а может сыграть не так, как нам хотелось бы. Здесь могла быть ротация с Николсоном в составе.

Мне нужен результат. Если он есть, значит, все делается правильно. Промес играл нападающего в матче с «Ростовом». Он знает эту позицию, быстрый, может убегать и обыгрываться с партнерами. Тактика с чистым нападающим Промесом имеет право на жизнь. Промес забивает и отдает, ничего страшного в этом нет.

Есть еще Игнатов, он не чистый нападающий, но он тяжелый. В том плане, что он может постоять на ногах и бороться. Он мышцами оброс, возмужал, добавил в мастерстве и сейчас игрок стартового состава», – сказал экс-игрок « ».

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