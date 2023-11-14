Белоус о словах Абаскаля про Соболева и Промеса: «Вы когда-нибудь видели, чтобы Семак так реагировал на вопросы журналистов? Все эти метафоры не идут на пользу «Спартаку»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Юрий Белоус премьер-лига Россия Квинси Промес Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Юрий Белоус оценил слова Гильермо Абаскаля про Александра Соболева и Квинси Промеса.

— Можно ли понять раздражение испанца, когда его спрашивают о том, почему Соболев опять не попал в состав? Гильермо, похоже, подарил нашему футболу очередной мем: «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце».

— Вы знаете, тут можно провести параллели с Сергеем Семаком, который пять раз выигрывал чемпионат России с «Зенитом». Вы когда-нибудь видели, чтобы Сергей Богданович так реагировал на вопросы журналистов? Я — нет. Он старается в любом случае ответить, разъяснить, даже если ему не очень комфортно. Семак всегда уходит от конфликта.

А тут... Не знаю... Все эти метафоры со стороны Абаскаля не идут на пользу клуба. После таких высказываний и рождаются предположения, что внутри коллектива далеко не все гладко.

Если бы Абаскаль сейчас шел на первом месте, я бы еще, наверное, понял его реакцию на вопрос про того же Соболева. А пока команду лихорадит. Красно-белые вообще-то закончили первый круг на 6-й строчке. Так что, наверное, тренеру надо гораздо спокойнее отвечать на вполне нормальные вопросы журналистов, – сказал бывший генеральный директор «Ростова».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Абаскаль ведёт себя часто не культурно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
какие вопросы - такие и ответы. А эти носители спартаковского духа - уже мягко говоря надоели.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий