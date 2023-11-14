Белоус о словах Абаскаля про Соболева и Промеса: «Вы когда-нибудь видели, чтобы Семак так реагировал на вопросы журналистов? Все эти метафоры не идут на пользу «Спартаку»

Юрий Белоус оценил слова Гильермо Абаскаля про Александра Соболева и Квинси Промеса.

— Можно ли понять раздражение испанца, когда его спрашивают о том, почему Соболев опять не попал в состав? Гильермо, похоже, подарил нашему футболу очередной мем: «Почему Промес, а не ? Потому что идет дождь, а не светит солнце».

— Вы знаете, тут можно провести параллели с , который пять раз выигрывал чемпионат России с « ». Вы когда-нибудь видели, чтобы Сергей Богданович так реагировал на вопросы журналистов? Я — нет. Он старается в любом случае ответить, разъяснить, даже если ему не очень комфортно. Семак всегда уходит от конфликта.

А тут... Не знаю... Все эти метафоры со стороны не идут на пользу клуба. После таких высказываний и рождаются предположения, что внутри коллектива далеко не все гладко.

Если бы Абаскаль сейчас шел на первом месте, я бы еще, наверное, понял его реакцию на вопрос про того же Соболева. А пока команду лихорадит. Красно-белые вообще-то закончили первый круг на 6-й строчке. Так что, наверное, тренеру надо гораздо спокойнее отвечать на вполне нормальные вопросы журналистов, – сказал бывший генеральный директор «Ростова».

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