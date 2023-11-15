Валерий Карпин: «Соболеву надо прибавлять. Сто процентов. Во всем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Федор Чалов Александр Соболев Иван Сергеев Константин Тюкавин Футбол

Валерий Карпин считает, что Александру Соболеву нужно прогрессировать.

– Я обратил внимание, что Соболев был недоволен вашим судейством [на тренировке]. Надо прибавлять?

– Соболеву надо прибавлять. Сто процентов. Во всем.

– Там не был зафиксирован стопроцентный фол…

– Кто так думает? Соболев?

– Я его поддерживаю.

– Ну поддерживайте, обращайтесь в ЭСК (улыбается).

– Вы при выбора состава опираетесь на количество игрового времени. У Соболева при этом его не так много, однако он вызван. Можете объяснить почему?

– Он в сборной был и есть, знает все требования. Нам нужен большой нападающий на всякий случай, так скажем. Если выбирать из нападающих, соответствующих уровню сборной, – Чалов, Соболев, Сергеев и Тюкавин – вызывать четверых форвардов на одну игру и даже для тренировочного процесса не очень удобно. Поэтому такой выбор был сделан, – сказал главный тренер сборной России. 

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12 комментариев

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pav11k
Валера прав. Соболеву нужно звезду с головы сбить: на разминке во время матча халтурит, смотрел клубные видео со сборов - там то же самое, и не только у него
Лень надо перебарывать
+9
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Spaten
ЭСК- Экспертное Судейство Карпина
+3
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S. A.
Даже в весе?
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Антон Абызов
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Дельфинята)
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Sekor
Карпин: Соболеву надо прибавлять.
Березуцкий: Карпин говорил - игрок должен уехать, чтобы прогрессировать.
Хм...
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Виталик Украинский
Какой может быть прогресс в спартаке? Рядом с Промесом можно только кайфовать.
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Sinister Kid
"Российским футболистам надо прибавлять. Сто процентов. Во всем" - вот, как должна звучать фраза.
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Как дела на заводе
и в нырянии тоже получается?)
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seppblatter@mail.ru
Ответ S. A.
Даже в весе?
В нем и игре на барабанах)
0
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