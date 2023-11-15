Валерий Карпин: «Соболеву надо прибавлять. Сто процентов. Во всем»

Валерий Карпин считает, что Александру Соболеву нужно прогрессировать.

– Я обратил внимание, что Соболев был недоволен вашим судейством [на тренировке]. Надо прибавлять?

– Соболеву надо прибавлять. Сто процентов. Во всем.

– Там не был зафиксирован стопроцентный фол…

– Кто так думает? Соболев?

– Я его поддерживаю.

– Ну поддерживайте, обращайтесь в ЭСК (улыбается).

– Вы при выбора состава опираетесь на количество игрового времени. У Соболева при этом его не так много, однако он вызван. Можете объяснить почему?

– Он в сборной был и есть, знает все требования. Нам нужен большой нападающий на всякий случай, так скажем. Если выбирать из нападающих, соответствующих уровню сборной, – , Соболев, и – вызывать четверых форвардов на одну игру и даже для тренировочного процесса не очень удобно. Поэтому такой выбор был сделан, – сказал главный тренер сборной России.

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