Валерий Карпин: «Соболеву надо прибавлять. Сто процентов. Во всем»
Валерий Карпин считает, что Александру Соболеву нужно прогрессировать.
– Я обратил внимание, что Соболев был недоволен вашим судейством [на тренировке]. Надо прибавлять?
– Соболеву надо прибавлять. Сто процентов. Во всем.
– Там не был зафиксирован стопроцентный фол…
– Кто так думает? Соболев?
– Я его поддерживаю.
– Ну поддерживайте, обращайтесь в ЭСК (улыбается).
– Вы при выбора состава опираетесь на количество игрового времени. У Соболева при этом его не так много, однако он вызван. Можете объяснить почему?
– Он в сборной был и есть, знает все требования. Нам нужен большой нападающий на всякий случай, так скажем. Если выбирать из нападающих, соответствующих уровню сборной, – Чалов, Соболев, Сергеев и Тюкавин – вызывать четверых форвардов на одну игру и даже для тренировочного процесса не очень удобно. Поэтому такой выбор был сделан, – сказал главный тренер сборной России.
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