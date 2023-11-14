Губерниев о словах Березуцкого: «Почему Василий сам не уехал, оставался в тепличных условиях? Было бы интересно посмотреть на него в «Барсе»

Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику Василия Березуцкого.

Ранее экс-защитник , ныне проживающий в Испании , заявил, что российским футболистам стоит уезжать за границу для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».

«Почему Березуцкий сам в свое время не уехал, чтобы развиваться? Да, он реализовал себя в клубе, стал обладателем Кубка УЕФА и неплохо играл в сборной. Но на игрока такого уровня мне было бы интересно посмотреть, как он реализует себя в топ-чемпионате.

Он прав в том, что нужно играть там, где самые сильные. Но кто будет брать наших футболистов, которые играют слабо и плохо? И почему он оставался здесь в тепличных условиях, а не показал всем пример развития в топ-чемпионатах? Мне было бы интересно посмотреть Березуцкого в «Барселоне», – заявил комментатор « ».

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