Губерниев о словах Березуцкого: «Почему Василий сам не уехал, оставался в тепличных условиях? Было бы интересно посмотреть на него в «Барсе»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику Василия Березуцкого.

Ранее экс-защитник ЦСКА, ныне проживающий в Испании, заявил, что российским футболистам стоит уезжать за границу для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».

«Почему Березуцкий сам в свое время не уехал, чтобы развиваться? Да, он реализовал себя в клубе, стал обладателем Кубка УЕФА и неплохо играл в сборной. Но на игрока такого уровня мне было бы интересно посмотреть, как он реализует себя в топ-чемпионате.

Он прав в том, что нужно играть там, где самые сильные. Но кто будет брать наших футболистов, которые играют слабо и плохо? И почему он оставался здесь в тепличных условиях, а не показал всем пример развития в топ-чемпионатах? Мне было бы интересно посмотреть Березуцкого в «Барселоне», – заявил комментатор «Матч ТВ».

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98 комментариев

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Рома Политов
В вопросе Губерниева содержится и ответ. Березуцкий играл в сильной рпл, которая была 5-6 в рейтинге УЕФА, дважды выходил в плей оф лиги чемпионов, добивался успехов со сборной, выиграл кубок УЕФА. Ничего из этого нынешних российским футболистам не светил, если они останутся.
+107
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Лимит Лимитович
Губерниев сам сидит в таких же условиях и подпевает режиму. Я практически уверен, что личное мнение обо всем происходящем у него иное
+74
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Phantom1289
Ну тогда как бы и ЦСКА другой был. И Еврокубки были.
+41
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Только Крылья
тут много комментаторов пишет, что тогда чемпионат был другой - более сильный. только почему то эти же комментаторы забывают о том, что многие из них же тогда точно также писали, что надо ехать в Европу и т. д и т. п
+31
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Рома Политов
Ответ УльтраПравый
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Тебе это по телевизору рассказывают? И Головин, Миранчук и Кузяев рассказывают о теплом приеме и хорошем отношении.
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Ответ Лимит Лимитович
Губерниев сам сидит в таких же условиях и подпевает режиму. Я практически уверен, что личное мнение обо всем происходящем у него иное
Ну так Губерниев и не призывает уезжать)))
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Слончик
Честно говоря, не помню, чтобы за братьями бегали топ-клубы. Акинфеева, Дзагоева сватали. А для остальных праймовый Цска это и был потолок. Вон, Хонда и Красич поехали в Италию, но быстро сдулись
+19
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ApXuMaHqPuT
Во времена Березуцких российский чемп был на подъёме, а сейчас, наоборот, стремительно деградирует😐
+18
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el ruso guapo
Ответ Лимит Лимитович
Губерниев сам сидит в таких же условиях и подпевает режиму. Я практически уверен, что личное мнение обо всем происходящем у него иное
Предлагаешь уехать ему в Норвегию работать?) хорошая идея, кстати. Устроит там переполох.
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Mephisto_BLR
Ответ Слончик
Честно говоря, не помню, чтобы за братьями бегали топ-клубы. Акинфеева, Дзагоева сватали. А для остальных праймовый Цска это и был потолок. Вон, Хонда и Красич поехали в Италию, но быстро сдулись
Причем уехали, прошу заметить, в Милан и Юве.
+12
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Александр Ерохин
На Васю в Барсе бы интересно посмотреть, ты прав. Но не увидели. А тебя ни видеть, ни слышать не хочется, но приходится.
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Алешка Терминатор
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Ответ Только Крылья
тут много комментаторов пишет, что тогда чемпионат был другой - более сильный. только почему то эти же комментаторы забывают о том, что многие из них же тогда точно также писали, что надо ехать в Европу и т. д и т. п
Потому что комментаторы одинаково глупые, что тогда, что сейчас.
+16
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Рома Политов
Ответ УльтраПравый
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Такую ресентиметарную хрень толкаешь и при этом ульраправым назвался. Ты скорее на вечно обиженного левака похож, который везде ищет угнетение
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Дмитрий Евтюхин
Так и после переезда в Испанию, Василию его принципиальная позиция не мешает приходить в качестве "эксперта" вместе со Слуцким на Окко, которым владеет Сбер (не менее государственная компания, чем те, которые спонсировали клуб Василия, когда он за него играл)
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Оригинальный Ник
Ответ Лимит Лимитович
Губерниев сам сидит в таких же условиях и подпевает режиму. Я практически уверен, что личное мнение обо всем происходящем у него иное
И в какой стране будет востребован русскоязычный комментатор-шоумен? Вот куда надо было уезжать губеру во имя борьбы с кровавым режимом?
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fussballer
Съездит в Барселону, нет так далеко живёт.
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belikovda.90
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Ответ Vedved
Вообще все не по делу)
В его годы кто хотел поехать, поехал: Керж, Аршавин, Погребняк, Жирков и т.д.

Чувак просидел на гос бабле всю карьеру и тут высрался про систему футбола.
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belikovda.90
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Все по делу
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Варлампий Варлампий
"Не уверен, что что-то буду делать в Испании. Сложный вопрос. Хорошо жить буду." В.Березуцкий
Ну молодец, денег поднял, куда-то видимо вложил под пассивный доход и теперь просто чилит по жизни
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Glyb Aleksey
Когда Вася сам играл, у него была ежегодная возможность играть против сильнейших клубов европы в ЛЧ и ЛЕ. Плюс, полагаю, неплохая личка - вот и не ехал отсюда.
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Роман Ижевский
Ну в Барсу Березуцкого не звали, позвали бы может и уехал бы, так же как и комментаторство Губерниева интересно только тёткам предпенсионного возраста, я всегда звук выключаю что бы он не мешал мне смотреть спортивные передачи. Оба они в своём деле не семи пядей во лбу, так что подколки Губерниева мне совсем не понятны...
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Ответ Vedved
Ну ЧМ и ЧЕ - доступны не будут, а вот Еврокубки - вполне себе)
Ага, в Гавре прям сплошные еврокубки
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Ответ Vedved
Почему бы и нет) 1 очко до зоны еврокубков)
Не видел их игр во вторник или среду, или хотя бы в четверг
Ах да, они же не играют в ЕК и не будут там играть (((((((
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xQcoW
Да никому он не был нужен, особенно с такой личкой. Такие игроки как раз и заканчивают карьеру в болоте РФПЛ
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Олег Акимов
Вася обладатель кубка УЕФА и пробивал себе дорогу не в условиях лимита
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УльтраПравый
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Губа хорошо затролил, ЛОХматую лошадку))
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Ярик01
Например, потому что уровень того чемпионата был сильно выше и разрыв с топ-чемпионатами был куда меньше.
Например, в силу того, что Вася вырос в условиях когда совсем не знает языки, и явно сложно было бы приспособиться к игре в другом месте, но желает тем у кого этих ограничений нет, спортивного развития.
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Ответ Vedved
Ну так, времена - меняются) Вася играл в сильном Чемпионате, в Еврокубках, а также на ЧМ и ЧЕ со сборной. Что сейчас из этого осталось?🤔
Аршавин, Пав, Бил, Жирков, Паша и т.д. играли в таком же чемпионате, но почему то уехали
ЧМ и ЧЕ сейчас нашим будут доступны из Европы?))
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Vedved
Ответ Только Крылья
тут много комментаторов пишет, что тогда чемпионат был другой - более сильный. только почему то эти же комментаторы забывают о том, что многие из них же тогда точно также писали, что надо ехать в Европу и т. д и т. п
Логика есть) и тогда - надо было в Европу ехать и сейчас - еще больше надо уезжать)
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Дмитрий Евтюхин
Ответ Vedved
Ну так, времена - меняются) Вася играл в сильном Чемпионате, в Еврокубках, а также на ЧМ и ЧЕ со сборной. Что сейчас из этого осталось?🤔
Как быстро все забыли, что во времена игры братьев за ЦСКА так же советовали уезжать и им и другим футболистам из РПЛ. Взять того же Аршавина и историю его перехода в Арсенал, или Жиркова с Челси. То есть они переезжали из сильного чемпионата в более слабый?
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Oleg Pepel
ЭТО пытается что-то сказать Васе?
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fussballer
Ответ Только Крылья
тут много комментаторов пишет, что тогда чемпионат был другой - более сильный. только почему то эти же комментаторы забывают о том, что многие из них же тогда точно также писали, что надо ехать в Европу и т. д и т. п
И тогда был смысл ехать, чтобы себя испытать. А наш чемпионат был сильнее за счёт более высокого уровня легионеров в том числе.
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Рома Политов
Ответ breeze1989
Березуцкий получал зарплату уровня Пике и Рамоса в РПЛ. Почему-то все это забывают
Тем более не было смысла уезжать
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Алексей Ильин
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Ещё губерниев не высказался, «gнида»
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Дмитрий Евтюхин
Ответ Ярик01
Например, потому что уровень того чемпионата был сильно выше и разрыв с топ-чемпионатами был куда меньше. Например, в силу того, что Вася вырос в условиях когда совсем не знает языки, и явно сложно было бы приспособиться к игре в другом месте, но желает тем у кого этих ограничений нет, спортивного развития.
Понятно, что русский язык не относится к романской или германской группе языков. Только не понятно, почему это не мешает чехам, полякам или сербам играть в Италии или Германии. Вряд ли они так же в совершенстве знают иностранные языки
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belikovda.90
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Ответ Vedved
Плюсы в игре против сильных соперников, как минимум) На скамейке, естественно плюсов нет) В Монако - вполне себе развитие. Та же ЛЕ например, в которой достаточно сильных команд)
Спортсмены играют чтобы выигрывать, а не набираться опыта. Если у игрока нет качеств, то смысл становится середняком и сидеть на лавке в Аталанте.

Монако - клуб донор. С ним ничего не выиграешь. Быть вечным неудачником это не выход.
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belikovda.90
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Ответ Vedved
Чувак большую часть карьеры играл в Еврокубках, на ЧМ и ЧЕ - сейчас, что из этого доступно нашим футболистам?
Не доступно по политическим факторам, а не спортивным. И смысл менять Зенит на Гавр? Если Гавр и Зенит не будут играть в еврокубках. Гавр по спортивным, Зенит по политическим. Если ехать, только в клубы зоны еврокубков.
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fussballer
Ответ Оригинальный Ник
Потому что Березуцкий — балабол
Губерниев в этом его переплюнет в разы.
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Andrey Yaroslavtsev
Было бы интересно, как Губерниев гребёт.
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Лжетрофеич
Я бы вот на Губу охотно посмотрел... Где-нибудь в Нигерии или Сенегале.
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belikovda.90
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Ответ Vedved
Да это не важно по каким факторам, это сейчас недоступно. Важен сам факт недоступности. И то, что это мешает развитию. Вот в чем суть. Смысл менять Зенит на Гавр - в том, чтобы показать себя хорошо в Гавре и уехать на повышение дальше) ну и у Гавра, все таки есть шансы попасть в ЕК, в отличии от Зенита)
Какое развитие будет в основе Гавра?
Или на скамейке Аталанты, Байера?

Или в основе Монако, вылетая из квалификации ЛЧ почти каждый год.

В чем плюсы?
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tankist231
Да прав губерниев, кому он там был нужен, максимум серяднику и с зп в 3 раза меньше, а сейчас говорит сваливать, ну вот кто нужен клубам уровня лч и ле из наших игроков? Вот просто уверен, будь ему сейчас лет 25-27 и он не куда бы не ушёл ради ек только, че лучше, 3млн или 500 тысяч и ек? Так говорит, как будто наших там прям заждались
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Алешка Терминатор
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Ответ Александр Ерохин
На Васю в Барсе бы интересно посмотреть, ты прав. Но не увидели. А тебя ни видеть, ни слышать не хочется, но приходится.
Тебе насильно включают Губерниева? Сочувствую. Мне вот, Губерниев тоже не нравится, но у меня не вызывает затруднений не слышать его и не видеть.
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АРТУР АЛИЕВ
Губерниев закончит депутатом. Всё для этого есть
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Wokulski
Так Березуцкий постоянно играл в Европе, в ЛС и за сборную... Сейчас другие времена слегка...
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Ярик01
Ответ Дмитрий Евтюхин
Понятно, что русский язык не относится к романской или германской группе языков. Только не понятно, почему это не мешает чехам, полякам или сербам играть в Италии или Германии. Вряд ли они так же в совершенстве знают иностранные языки
Не знаю как поляки и сербы, но чехи много языков нередко знают еще со школьной скамьи. А в России зачем изучать чужой иностранный язык футболисту, кому автоматом все отметки лепят.
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Vedved
Ответ Объективный отзыв
Ну так Губерниев и не призывает уезжать)))
Ну так, времена - меняются) Вася играл в сильном Чемпионате, в Еврокубках, а также на ЧМ и ЧЕ со сборной. Что сейчас из этого осталось?🤔
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catcher69
Ответ Eleman SPb
как у игрока ЦСКА, у него должно быть звание военное, например капитан запаса каких-нибудь радиолокационных войск, вот и уехал подальше от всей этой кутерьмы и повесток. Поправьте если ошибся насчет воинских званий в команде.
футбольный клуб уже давно не имеет никакого отношения не только к армии но и т.н. большому ЦСКА где оформлены все остальные атлеты типа исинбаевой и прочих фехтовальщиц номинальных так что никаких званий в фк хк и бк давно нет а буквы ЦСКА это просто название...
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KMR
Так он играл в еврокубках,играл в сборной пока Губер майонез колотил
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Vedved
Ответ Дмитрий Евтюхин
Как быстро все забыли, что во времена игры братьев за ЦСКА так же советовали уезжать и им и другим футболистам из РПЛ. Взять того же Аршавина и историю его перехода в Арсенал, или Жиркова с Челси. То есть они переезжали из сильного чемпионата в более слабый?
Они переезжали из сильного в более сильный) а сейчас, разница стала еще больше) плюс отсутствие ЕК
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