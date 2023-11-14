Губерниев о словах Березуцкого: «Почему Василий сам не уехал, оставался в тепличных условиях? Было бы интересно посмотреть на него в «Барсе»
Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику Василия Березуцкого.
Ранее экс-защитник ЦСКА, ныне проживающий в Испании, заявил, что российским футболистам стоит уезжать за границу для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».
«Почему Березуцкий сам в свое время не уехал, чтобы развиваться? Да, он реализовал себя в клубе, стал обладателем Кубка УЕФА и неплохо играл в сборной. Но на игрока такого уровня мне было бы интересно посмотреть, как он реализует себя в топ-чемпионате.
Он прав в том, что нужно играть там, где самые сильные. Но кто будет брать наших футболистов, которые играют слабо и плохо? И почему он оставался здесь в тепличных условиях, а не показал всем пример развития в топ-чемпионатах? Мне было бы интересно посмотреть Березуцкого в «Барселоне», – заявил комментатор «Матч ТВ».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Чувак просидел на гос бабле всю карьеру и тут высрался про систему футбола.
Ну молодец, денег поднял, куда-то видимо вложил под пассивный доход и теперь просто чилит по жизни
Ах да, они же не играют в ЕК и не будут там играть (((((((
Например, в силу того, что Вася вырос в условиях когда совсем не знает языки, и явно сложно было бы приспособиться к игре в другом месте, но желает тем у кого этих ограничений нет, спортивного развития.
ЧМ и ЧЕ сейчас нашим будут доступны из Европы?))
Монако - клуб донор. С ним ничего не выиграешь. Быть вечным неудачником это не выход.
Или на скамейке Аталанты, Байера?
Или в основе Монако, вылетая из квалификации ЛЧ почти каждый год.
В чем плюсы?