«Барсе» интересен опорник «Фейеноорда» Виффер. Каталонцам нравятся его молодость и потенциал, а также наличие опыта

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд Барселона Ла Лига возможные трансферы Матс Виффер Футбол

«Барселона» интересуется опорным полузащитником «Фейеноорда».

По информации Diario Sport, внимание каталонского клуба привлек Матс Виффер. 24-летний футболист нравится каталонскому клубу, потому что соответствует всем требуемым параметрам: у него есть потенциал, он молод, но уже имеет опыт, он еще не достиг предела в своем развитии, и стоимость трансфера не будет заоблачной. 

Несмотря на то, что контракт игрока с нидерландским клубом действует до 2027 года, «Барса» считает, что сможет договориться с «Фейеноордом». 

В текущем сезоне Эредивизи Виффер провел 11 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь

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6 комментариев

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Сергей Яскевич
Очень даже не плох. В сборной хорошо взаимодействовал с Де Йонгом в центре поля. В Фейенорде тоже отлично смотрится. Потенциал есть.
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Аль Шинник
Наличие опыта в аналогичной должности приветствуется
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Спартак сила
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Всеволод Бобров
зачем? Центр поля и так мощный. Де Йонг, Педри, Гави основа на много лет вперёд.
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