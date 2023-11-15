«Барсе» интересен опорник «Фейеноорда» Виффер. Каталонцам нравятся его молодость и потенциал, а также наличие опыта

«Барселона» интересуется опорным полузащитником «Фейеноорда».

По информации Diario Sport, внимание каталонского клуба привлек . 24-летний футболист нравится каталонскому клубу, потому что соответствует всем требуемым параметрам: у него есть потенциал, он молод, но уже имеет опыт, он еще не достиг предела в своем развитии, и стоимость трансфера не будет заоблачной.

Несмотря на то, что контракт игрока с нидерландским клубом действует до 2027 года, «Барса» считает, что сможет договориться с « ».

В текущем сезоне Эредивизи Виффер провел 11 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.

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