Трансфер Фигу в «Реал» – самый шокирующий в истории по версии FourFourTwo. Переход Неймара в «ПСЖ» на 3-м месте, Роналду в «Ювентус» – на 17-м

Теги Шальке Гамбург Боруссия Дортмунд ПСЖ Нант Милан Фиорентина Луиш Фигу Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Ливерпуль Робин ван Перси Рейнджерс высшая лига Нидерланды Аякс Фейеноорд Ювентус Коринтианс высшая лига Бразилия Ньюкасл Вест Хэм Карлос Тевес Уотфорд Энди Коул Манчестер Сити Чарльтон МЛС Лос-Анджелес Гэлакси премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Робиньо Фернандо Торрес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Расинг Авельянеда Арсенал рейтинги Хавьер Маскерано Тоттенхэм Эрик Кантона Лидс Йохан Кройфф Сол Кэмпбелл Саутгемптон Уракан Андреас Меллер Кевин Киган Роберто Баджо Неймар Освальдо Ардилес Рикардо Вилья Лютер Блиссетт Мо Джонстон Аллан Симонсен Футбол

Переход Луиша Фигу в «Реал» признан самым шокирующим в истории.

Трансфер полузащитника «Барселоны» в мадридский клуб в 2000 году занял первое место в списке, составленном FourFourTwo.

В первую двадцатку вошли:

1. Луиш Фигу, из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.

2. Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году.

3. Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.

4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из «Коринтианс» в «Вест Хэм» в 2006 году.

5. Эрик Кантона, из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» в 1992 году.

6. Роберто Баджо, из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году.

7. Кевин Киган, из «Гамбурга» в «Саутгемптон» в 1980 году.

8. Лютер Блиссетт, из «Уотфорда» в «Милан» в 1983 году.

9. Энди Коул, из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» в 1995 году.

10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из «Расинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм» в 1978 году.

11. Мо Джонстон, из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году.

12. Аллан Симонсен, из «Барселоны» в «Чарльтон» в 1982 году.

13. Робиньо, из «Реала» в «Манчестер Сити» в 2008 году.

14. Фернандо Торрес, из «Ливерпуля» в «Челси» в 2011 году.

15. Йохан Кройфф, из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году.

16. Карлос Тевес, из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» в 2009 году.

17. Криштиану Роналду, из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году.

18. Робин ван Перси, из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

19. Андреас Меллер, из «Боруссии» Дортмунд в «Шальке» в 2000 году.

20. Дэвид Бекхэм, из «Реала» в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году.

Фигу в «Реале», Шевченко в «Челси», Неймар в «ПСЖ»: крупнейшие летние трансферы ХХI века

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Самый Шокирующий трансфер это переход Кокорина в Фиорентину . )))
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
Самый шокирующий - переход Романа Адамова в Таганрогскую Птицефабрику. Вот того трансфера я предугадать не смог бы никогда..
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Также в своё время был шок смешной трансфер Ривалдо в ФК Строитель из Узбекистана .))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Manseer
По Криштиану более шокирующее, что он к Саудитам уехал. И как же здесь не указан трансфер Это’О в Анжи
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Ответ Hitgoe Himgob
Роберто Карлос в Анжи примерно также приезжал
Ладно Карлос, он уже ехал с ярмарки, Это’О отбегал в Саранске в марте, а в сентябре положил трёшку на Олю Траффорд
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
werowolf-gears
Лютер Блиссет, Рикардо Вилья, Освальдо Ардилес и Мо Джонстон кто такие?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Александров
Кройф, это было эпично. Просто плевок в душу Аякса, особенно учитывая, что Фейеноорд сразу стал чемпионом.
А чем не угодил переход Баджо, не понимаю. Выдающийся молодой игрок перешёл в более сильную команду. Это было ожидаемо и никакой сенсации не представляло.
Странно, что нет перехода Шустера
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
circassian*
Самый шокирующий переход был у Хицльшпергера.
Всё остальное детский лепет)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
По мне Фигу с гигантским отрывом, потом может Перси..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SDiesel
то есть Ван Перси есть в списке, а Игуаин ты кто такой вообще?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wizard Harry
Контора дурачков каких-то)
Один рейтинг страннее другого🤦🏼
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romanisti89
где переход Сутормина в зенит?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
Месси в ПСЖ))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
africanio
А как же Володя Быстров и его трансфер Зенит-Спартак-Зенит)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ Человек1991
Также в своё время был шок смешной трансфер Ривалдо в ФК Строитель из Узбекистана .))
Роберто Карлос в Анжи примерно также приезжал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Сол в Арсенал вроде свободным агентом перешел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фк кабинет
А где трансфер Мудрика,за древесину так дорого ещё не платили)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Александров
Странно, что нет Шустера. Это был первый переход из Барселоны в Реал. А потом ещё и в Атлетико! Тогда это был жуткий скандал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldCityFan
Тевез из МЮ в Сити повыше должен быть в рейтинге
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Ответ Max Kochetkov
Они реально думали, что Хавьер и Карлитос останутся в Коринтиансе пусть и после чемпионского 2005го года??? В чем шок-то? Смешно)) Да, как играл Вест Хэм с ними в составе вызывало шок, но сам-то переход чем ужасен?
Там был огромный скандал с переходом.Помню тот момент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Быстров в Спартак и обратно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Месси в Псж, очень громкий и неожиданный трансфер для всех участников.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
easyzet
Месси в ПСЖ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
easyzet
ЭтоО в Анжи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ao-gr08
Мудрик вне конкуренции, учитывая ценник естественно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий