Трансфер Фигу в «Реал» – самый шокирующий в истории по версии FourFourTwo. Переход Неймара в «ПСЖ» на 3-м месте, Роналду в «Ювентус» – на 17-м

Переход Луиша Фигу в «Реал» признан самым шокирующим в истории.

Трансфер полузащитника «Барселоны» в мадридский клуб в 2000 году занял первое место в списке, составленном FourFourTwo.

В первую двадцатку вошли:

1. , из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.

2. , из « » в « » в 2001 году.

3. Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.

4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из «Коринтианс» в « » в 2006 году.

5. Эрик Кантона, из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» в 1992 году.

6. Роберто Баджо, из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году.

7. Кевин Киган, из «Гамбурга» в «Саутгемптон» в 1980 году.

8. Лютер Блиссетт, из «Уотфорда» в «Милан» в 1983 году.

9. Энди Коул, из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» в 1995 году.

10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из «Расинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм» в 1978 году.

11. Мо Джонстон, из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году.

12. Аллан Симонсен, из «Барселоны» в «Чарльтон» в 1982 году.

13. Робиньо, из «Реала» в «Манчестер Сити» в 2008 году.

14. Фернандо Торрес, из «Ливерпуля» в «Челси» в 2011 году.

15. Йохан Кройфф, из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году.

16. Карлос Тевес, из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» в 2009 году.

17. Криштиану Роналду, из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году.

18. Робин ван Перси, из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

19. Андреас Меллер, из «Боруссии» Дортмунд в «Шальке» в 2000 году.

20. Дэвид Бекхэм, из «Реала» в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году.

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