ПСВ решил выкупить Деста у «Барсы» за 10 млн евро

ПСВ хочет выкупить Серджиньо Деста у «Барселоны».

Защитник выступает за клуб из Нидерландов в текущем сезоне на правах аренды.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Eindhoven Dagblad, ПСВ принял решение активировать опцию выкупа Деста за 10 млн евро по окончании аренды.

В сезоне-2023/24 Дест провел за ПСВ 13 матчей во всех турнирах, выходя во всех играх в стартовом составе. Его подробная статистика доступна здесь.

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