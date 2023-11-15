ПСВ решил выкупить Деста у «Барсы» за 10 млн евро

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Барселона Ла Лига возможные трансферы Серджиньо Дест Футбол

ПСВ хочет выкупить Серджиньо Деста у «Барселоны».

Защитник выступает за клуб из Нидерландов в текущем сезоне на правах аренды.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Eindhoven Dagblad, ПСВ принял решение активировать опцию выкупа Деста за 10 млн евро по окончании аренды.

В сезоне-2023/24 Дест провел за ПСВ 13 матчей во всех турнирах, выходя во всех играх в стартовом составе. Его подробная статистика доступна здесь.

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20 комментариев

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Rachid
Деста выкупят за 10 млн - очень хорошая новость для Барселоны!
+28
-1
+27
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градус ненависти
Норм Куман с агентами на этом полуфабрикате попилили
+21
-1
+20
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red hikkikomori
Голландский штурвал, ой, то есть рычаг)
+8
-3
+5
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deco7
Вот и деньги на регистрацию Роке 🥳
+4
0
+4
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j30
помню как пару лет назад бавария и барса рубились с друг с другом чтобы подписать его
+2
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Cristiano Ronaldo
Ответ градус ненависти
Норм Куман с агентами на этом полуфабрикате попилили
Очень слабый игрок, даже для ПСВ он плох
+2
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Akezhan Kutvarov
Это целое состояние за него!
+1
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Владимир Самсонов
Неожиданно. Думаю, Барса и бесплатно бы отдала.
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andr d
Ответ Гномович!
Дест пополнил список Коутиньо, Кркича, Халиловича, Деулофеу, Тельо, Турана, Алькасера, Гомеша, Артура, Пьянича, Семеду, Кессиэ, Депая и Фати.
Среди этого списка вижу только одного футболиста
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andr d
Ответ Tollie
до сих пор пытается выкарабкаться и вернуть на футбольную орбиту свою карьеру, слетевшую в бездну из-за каталонского банкрота. воистину, переход в эту клоаку - прямой путь к забвению. Гризмнан не даст соврать.
Он же не во втором манчестерком играл
+1
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How Hugging
Ответ Ansu Fati
В честь столь грандиозного события предлагаю фанатам Барселоны запустить салют))
Погодь, они ему еще миллионов 5 зарплаты за этот сезон не заплатили и задолжности по зарплате миллионов 20
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How Hugging
Ответ deco7
Вот и деньги на регистрацию Роке 🥳
)) ага, за чувака в аренде ))
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El Shininho
Берите двоих!
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olimbek
О Зевс, спасибо тебе!
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SaH4r.
Очень хорошо!!!
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Пепси пеналдувич
Афигеть, после Милана думал, все Умтити 2.0
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Jim Korbett
Скоро ПСВ будет скупать игроков Барсы для скамейки.
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Ansu Fati
В честь столь грандиозного события предлагаю фанатам Барселоны запустить салют))
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