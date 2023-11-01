«Барсе» интересен форвард «Фейеноорда» Хименес, в клубе его сравнивают с Суаресом. У мексиканца 15 голов в 12 матчах сезона

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд Барселона Ла Лига возможные трансферы Луис Суарес Сантьяго Хименес Футбол

«Барселона» интересуется нападающим «Фейеноорда» Сантьяго Хименесом.

По информации ESPN, «блауграна» следит за Хименесом с момента его перехода в «Фейеноорд» из мексиканского «Крус Асуль» летом 2022 года.

В последние недели интерес каталонцев к Хименесу усилился. В «Барселоне» впечатлены быстрой адаптацией форварда к европейскому футболу и сравнивают мексиканца с Луисом Суаресом.

При этом отмечается, что в ближайшее время трансфер Хименеса в «Барселону» исключен, и в дальнейшем действия клуба будут зависеть от финансового положения. Приоритетом каталонцев в ближайшее время является завершение трансфера Витора Роке, а также подписание полузащитника и усиление флангов обороны.

Кроме того, «Фейеноорд» запросит за Хименеса крупную сумму в связи с высокой конкуренцией за нападающих с подобными характеристиками.

В сезоне-2023/24 Сантьяго Хименес является лучшим бомбардиром «Фейеноорда» с 13 голами в 10 матчах Эредивизи. Подробная статистика 22-летнего форварда, забившего 15 голов в 12 играх за «Фейеноорд» во всех турнирах сезона, доступна здесь.

15 голов за 10 игр, только что дубль в ЛЧ – разрывает Хименес из «Фейеноорда». Кто это?

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Невидимый боец
на Суареса никто никогда не будет похож)
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Невидимый боец
Ответ ВРвпопа оапоапо
С чего ты так решил?
кусаться надо уметь)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL Live
Ответ Эдмонд
еще один рычаг нужен срочно
тау реал же теперь рычаг мчк
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL Live
Ответ войд
У мчк и так в составе много брусков зачем им ещё один?)
когда нибудь вы можете спокойно, нормально написать? от куда столько злости желчи? ну нет таких как вы. Задумайтесь
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL Live
видел его игры, мощный игрок
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Ответ войд
Дата регистрации 24-го октября 😆
слышь, все они ушли выходи рома 😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Сергей Штырков
60 лямов и он в барсе. И могут ему отступные в лярд делать
осталось найти 60 лямов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
error505
Если денег хватит, то вполне нормальный трансфер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Семин
Левы хватило на один сезон. Стоило ли оно того
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ Fabrizio Narimano
а он ведь за Реал болеет
Это можно вылечить, пока молод. Нельзя ставить крест на человеке вот так сразу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдмонд
Ответ Невидимый боец
на Суареса никто никогда не будет похож)
про Тайсона тоже так говорили, а потом Луис переплюнул его в кусании соперников
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВРвпопа оапоапо
Ответ войд
У мчк и так в составе много брусков зачем им ещё один?)
Чтобы ты спросил
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамаль Хайдаров
так уже же есть Роке который похож на Бразильского Роналду, так что зачем нам Суарес?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fabrizio Narimano
а он ведь за Реал болеет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Flow market Victor Mercedes
Сантьяго из фильма Гол?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Он вроде пока зубы в дело не пускал, так что далеко ему до Суареса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Алексеев
Второго Суареса не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мастер снижения зарплат в Барселоне
так Роке же купили, зачем еще один?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаргал Шадапов
Когда смотрел список бомбардиров подумал что это другой Хименес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
После Суареса норм форвардов не было и он рил может стать его преемником.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlad Zhadejko
Зимой же приедет Роке, есть молодой Гиу, поэтому необходимости в нем нет, а у Барсы сейчас лишние деньги не водятся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Штырков
60 лямов и он в барсе. И могут ему отступные в лярд делать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий