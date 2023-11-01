«Барсе» интересен форвард «Фейеноорда» Хименес, в клубе его сравнивают с Суаресом. У мексиканца 15 голов в 12 матчах сезона

«Барселона» интересуется нападающим «Фейеноорда» Сантьяго Хименесом.

По информации ESPN, «блауграна» следит за Хименесом с момента его перехода в « » из мексиканского «Крус Асуль» летом 2022 года.

В последние недели интерес каталонцев к Хименесу усилился. В «Барселоне» впечатлены быстрой адаптацией форварда к европейскому футболу и сравнивают мексиканца с Луисом Суаресом.

При этом отмечается, что в ближайшее время трансфер Хименеса в «Барселону» исключен, и в дальнейшем действия клуба будут зависеть от финансового положения. Приоритетом каталонцев в ближайшее время является завершение трансфера , а также подписание полузащитника и усиление флангов обороны.

Кроме того, «Фейеноорд» запросит за Хименеса крупную сумму в связи с высокой конкуренцией за нападающих с подобными характеристиками.

В сезоне-2023/24 является лучшим бомбардиром «Фейеноорда» с 13 голами в 10 матчах . Подробная статистика 22-летнего форварда, забившего 15 голов в 12 играх за «Фейеноорд» во всех турнирах сезона, доступна здесь.

15 голов за 10 игр, только что дубль в ЛЧ – разрывает Хименес из «Фейеноорда». Кто это?

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