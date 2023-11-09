«Ман Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal, «Реал» и «Бавария» – в топ-3. «МЮ» – на 24-м месте из 26 оставшихся команд

Издание Goal обновило рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

После 4 проведенных туров 6 команд обеспечили себе места в плей-офф. Еще 20 клубов сохраняют шансы на выход в 1/8 финала.

Рейтинг фаворитов ЛЧ выглядит следующим образом (жирным шрифтом выделены клубы, которые уже вышли в плей-офф):

1. « »;

2. «Реал»;

3. « »;

4. « »;

5. «Реал Сосьедад»;

6. «РБ Лейпциг»;

7. « »;

8. « »;

9. «Атлетико»;

10. «Порту»;

11. «Наполи»;

12. «Боруссия» Дортмунд;

13. «ПСЖ»;

14. «Лацио»;

15. «Фейеноорд»;

16. «Галатасарай»;

17. ПСВ;

18. «Милан»;

19. «Копенгаген»;

20. «Шахтер»;

21. «Ньюкасл»;

22. «Ланс»;

23. «Севилья»;

24. «Манчестер Юнайтед»;

25. «Брага»;

26. «Селтик».

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