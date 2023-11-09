«Ман Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal, «Реал» и «Бавария» – в топ-3. «МЮ» – на 24-м месте из 26 оставшихся команд

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Издание Goal обновило рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

После 4 проведенных туров 6 команд обеспечили себе места в плей-офф. Еще 20 клубов сохраняют шансы на выход в 1/8 финала. 

Рейтинг фаворитов ЛЧ выглядит следующим образом (жирным шрифтом выделены клубы, которые уже вышли в плей-офф):

1. «Манчестер Сити»;

2. «Реал»; 

3. «Бавария»;

4. «Интер»;

5. «Реал Сосьедад»;

6. «РБ Лейпциг»;

7. «Арсенал»;

8. «Барселона»;

9. «Атлетико»;

10. «Порту»;

11. «Наполи»;

12. «Боруссия» Дортмунд;

13. «ПСЖ»;

14. «Лацио»;

15. «Фейеноорд»;

16. «Галатасарай»;

17. ПСВ;

18. «Милан»;

19. «Копенгаген»;

20. «Шахтер»;

21. «Ньюкасл»;

22. «Ланс»;

23. «Севилья»;

24. «Манчестер Юнайтед»;

25. «Брага»;

26. «Селтик». 

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21 комментарий

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Tun
Ответ Александр Жук
а когда в ПСЖ был Месси, то ПСЖ считался главным претендентом на победу у букмекеров
только у букмекеров, в этом и дело
+11
-1
+10
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bostonKG
Сити над списком
+5
-1
+4
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Алексей Иваненко
парижское шапито как обычно в топе)))))
+1
0
+1
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sergen
Первые три ок, а дальше на авторов тяжелые наркотики начали действовать.
+1
0
+1
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Leon Petov
Ответ Александр Жук
а когда в ПСЖ был Месси, то ПСЖ считался главным претендентом на победу у букмекеров
Получается позор вылетать с фаворитом в 1/8
+3
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alexis2020
Ответ Александр Жук
если бы вылетал от Порту, Лиона, то да позор
Ты намекаешь на Роналду, но он был хорош даже в этих матчах. А без него Ювентус стал ещё хуже и даже не вышел в плей-офф
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Александр Белов
Ответ Cearvm
Ага, а ПСЖ ниже Порту, а Милан ниже ПСВ и Галатасарая. Бредовый рейтинг.
Порту почти обеспечил выход, а ПСЖ запросто может слить Ньюкаслу и Дортмунду
+2
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PIT-BUL
Ответ Real_v_dushe
Сити, Реал, Бавария и Арсенал смотрятся в игровом плане отдельно от остальных. Но это сейчас, а плов будет через 3,5 месяца. Тёмная лошадка как всегда АТМ. Не понимаю, как можно АТМ котировать ниже бчк.
Арсенал? не серьезно
+2
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Александр Жук
а когда в ПСЖ был Месси, то ПСЖ считался главным претендентом на победу у букмекеров
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Cearvm
Ага, а ПСЖ ниже Порту, а Милан ниже ПСВ и Галатасарая. Бредовый рейтинг.
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PIT-BUL
В этом году стрельнет Сосьедад... думаю далеко пройдут
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Real_v_dushe
Ответ Александр Жук
а когда в ПСЖ был Месси, то ПСЖ считался главным претендентом на победу у букмекеров
Так это ставками определяется, а не реальной силой. Фантики алчного арга загружали ставки на победу Парижа, вот и котировки у него были такие, но даже с сектантским ставочным допингом Париж не котировался выше 3 места.
+3
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Real_v_dushe
Ответ Александр Жук
если бы вылетал от Порту, Лиона, то да позор
Если вылетел с 0+0 в 4 матчах и с абсолютно худшими оценками в составе ПСЖ, то, да, у его персосекты это не позор. Непонятно его персосекте только, почему болельщики Парижа называли это позором и освистывали его всю весну))
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Real_v_dushe
Ответ PIT-BUL
Арсенал? не серьезно
Да, серьёзно. Потому что сегодняшний Арсенал победить в двух матчах будет сложно любой команде. Я смотрел обзор и статистику их игры с Севой, там без шансов вообще для Севы, 2-0 - это несправедливый счёт, он должен был быть крупнее. Им не хватает стабильности результатов может быть по сезону, тяжело им даются матчи против качественных автобусов, но в игровом плане они в большом порядке.
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alexis2020
Ответ PIT-BUL
В этом году стрельнет Сосьедад... думаю далеко пройдут
Вполне возможно, симпатичный футбол показывают
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Real_v_dushe
Ответ John Johnson
Как обычно разыграют Сити и Реал. Если встретятся в финале, то выиграет Реал. Если в плей-офф, чуть более Сити. А на четвертном месте вместо Интера должен быть Атлетико. Реал могут выиграть только три команды - Сити, Атлетико и Барселона. Бавария нет, так как Реал хозяин Баварии
АТМ пока не в плове и 1 место в группе у него всего с 8 очками. Может поэтому он так низко котируется. Как только займёт 1 место в группе, сразу всё изменится.
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