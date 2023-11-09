«Ман Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal, «Реал» и «Бавария» – в топ-3. «МЮ» – на 24-м месте из 26 оставшихся команд
Издание Goal обновило рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов.
После 4 проведенных туров 6 команд обеспечили себе места в плей-офф. Еще 20 клубов сохраняют шансы на выход в 1/8 финала.
Рейтинг фаворитов ЛЧ выглядит следующим образом (жирным шрифтом выделены клубы, которые уже вышли в плей-офф):
1. «Манчестер Сити»;
2. «Реал»;
3. «Бавария»;
4. «Интер»;
5. «Реал Сосьедад»;
6. «РБ Лейпциг»;
7. «Арсенал»;
8. «Барселона»;
9. «Атлетико»;
10. «Порту»;
11. «Наполи»;
12. «Боруссия» Дортмунд;
13. «ПСЖ»;
14. «Лацио»;
15. «Фейеноорд»;
16. «Галатасарай»;
17. ПСВ;
18. «Милан»;
19. «Копенгаген»;
20. «Шахтер»;
21. «Ньюкасл»;
22. «Ланс»;
23. «Севилья»;
24. «Манчестер Юнайтед»;
25. «Брага»;
26. «Селтик».
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