Депутат Терюшков о словах Березуцкого про отъезд из России: «Василий ищет среди наших мужиков предателей и дураков. Но дураки все сбежали и выступают нейтрально»

Роман Терюшков прокомментировал слова Василия Березуцкого об отъезде из России.

Ранее экс-защитник ЦСКА порекомендовал российским футболистам уезжать за рубеж для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».

« из Марбельи приговаривает: «Ловись, рыбка, и мала, и велика!», ищет-ищет среди наших мужиков предателей. Но он не озвучивает, что ищет дураков. А дураков среди наших-то давно и нет! Дураки все сбежали и выступают нейтрально. Потому хвост Васи вот-вот и замерзнет, а Вася будет думать, что рыбы привалило, только улова не вытащит – таких, как он, обычно оставляют с носом, а не с рыбой.

Футболистам российских клубов дам совет – возможности открываются во времена сломов систем. Кто поумнее, тот долгосрочно закрепится среди своих на самой знатной высоте, а глупые пойдут мерзнуть хвостами с Васей», – сказал депутат Госдумы.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?