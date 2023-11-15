Депутат Терюшков о словах Березуцкого про отъезд из России: «Василий ищет среди наших мужиков предателей и дураков. Но дураки все сбежали и выступают нейтрально»

Теги Василий Березуцкий премьер-лига Россия Государственная дума Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков прокомментировал слова Василия Березуцкого об отъезде из России.

Ранее экс-защитник ЦСКА порекомендовал российским футболистам уезжать за рубеж для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».

«Василий из Марбельи приговаривает: «Ловись, рыбка, и мала, и велика!», ищет-ищет среди наших мужиков предателей. Но он не озвучивает, что ищет дураков. А дураков среди наших-то давно и нет! Дураки все сбежали и выступают нейтрально. Потому хвост Васи вот-вот и замерзнет, а Вася будет думать, что рыбы привалило, только улова не вытащит – таких, как он, обычно оставляют с носом, а не с рыбой.

Футболистам российских клубов дам совет – возможности открываются во времена сломов систем. Кто поумнее, тот долгосрочно закрепится среди своих на самой знатной высоте, а глупые пойдут мерзнуть хвостами с Васей», – сказал депутат Госдумы.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
а что их искать, если Терюшков есть, например
+77
-2
+75
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
А вот и из дурдома заговорили
+53
-1
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Питерский
Если судить по реакции, на интервью Березуцкого, получается что дураков и мракобесов у нас в стране еще много. И консолидируются они в Госдуме
+51
-1
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Все дураки в ГД нажимают на кнопочки(что сделала бы и обезьянка) + несут чушь 😂 и получают за это 400к или сколько там в месяц
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Терюшков наверное не слышал поговорку: "Рыба гниёт с головы, а чистят её с хвоста".
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
"Кто поумнее, тот долгосрочно закрепится среди своих на самой знатной высоте"

Сболтнул лишнего депутут)
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buharoid
Какой же совок наступил, боже. С зигующим Шаманом в качестве вишенки на торте безумия и мракобесия.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дональд Трефузис
Иван Диодорович просто молчал и ждал. На душе у него было погано. Он уже по опыту знал, что большевики ведут войну на две стороны: против врага и против предателей, которых сами себе и выдумывают. Неправое дело всегда заставляет бдительно искать изменников, потому что неправда корежит человеческую природу, и трудно выносить надругательство.

Алексей Иванов, "Бронепароходы"
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
Ответ Melnikov1968
Терюшков наверное не слышал поговорку: "Рыба гниёт с головы, а чистят её с хвоста".
не. там другая: кто как обзывается, так сам и называется. старший сказал.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Предатели числом 450 сидят в Москве на Моховой 7.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
snork
Еще совсем недавно отъезд наших спортсменов за рубеж, не считался предательством, а сейчас у депутатов и чиновников не на шутку заполыхало почему то.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Как все сбежали? Ты же остался.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Терюшков, тщетно перебирая аллегории ,
Не забывай про свою виллу в Черногории
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Многие дураки остались в Госдуме.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Novak
"возможности открываются во времена сломов систем". На что намекает этот гигант мысли, о каких сломах систем говорит?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ King_X
Все дураки в ГД нажимают на кнопочки(что сделала бы и обезьянка) + несут чушь 😂 и получают за это 400к или сколько там в месяц
Я думаю там большинство эти зарплатные карточки думовские отдали своим любовницам и любовникам на карманные.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Princev
Я обычно понимал Терюшкова. Всегда было глупо, но по крайне мере понятно. Тут я вообще не понял.
Зачем Березуцкий мужиков ловит?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Не все дураки сбежали. Многие неплохо себя чувствуют, прикрываясь патриотизмом
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ибн Хоттабыч
Ответ Buharoid
Какой же совок наступил, боже. С зигующим Шаманом в качестве вишенки на торте безумия и мракобесия.
Да, ладно. Не оскорбляйте этим сравнением совок.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oberkorn
Почему этот депутат до сих пор не в армии?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий
Опа , и Роднина попала под раздачу !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznykrab
Ну если это предатели, то для таких, как Терешков даже слова подходящего не найдётся. Ни в одном словаре, хоть Даля, хоть Ожегова
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
И этим 🤡 платят такие деньги?
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Харламов Никита
господину Терюшкову дураков особо искать не приходится - пришел на работу минимум 449 вокруг 😜
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Ответ Buharoid
Какой же совок наступил, боже. С зигующим Шаманом в качестве вишенки на торте безумия и мракобесия.
Какой, нахрен, совок?

Бандиты везде

В СССР бы терюшков сидел, как ещё куча депутатов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Svensson 70
Терюшков -идиот!!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Ребята, ну обычно Терюшков дельные и умные вещи же говорит, а сейчас какой то бред😃
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
Нее , господин хороший, дураки не все сбежали… Вы ещё здесь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ротенберг
Что они курят? ((( эти люди правят страной((( похоже мы встали на путь самоуничтожения!((( печалька
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sinister Kid
Ответ Novak
"возможности открываются во времена сломов систем". На что намекает этот гигант мысли, о каких сломах систем говорит?
Мировой футбол рушится без России, конечно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0mk4
Дураки сидят как раз и интервью раздают, да на кнопочки жмут не глядя, как царь скажет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Крюков
Дураки все в Госдуме. Господин Терюшков в их главе, главный лизоблюд
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buharoid
Ответ Wiley Fox
Какой, нахрен, совок? Бандиты везде В СССР бы терюшков сидел, как ещё куча депутатов
Все эти бандиты это выходцы из совка. Плоть от плоти.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Молчал полгода, теперь опять всё подряд комментирует 🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биомеханоид
Ответ Bartez1986
а что их искать, если Терюшков есть, например
щучий... хвост
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ибн Хоттабыч
Ответ King_X
Все дураки в ГД нажимают на кнопочки(что сделала бы и обезьянка) + несут чушь 😂 и получают за это 400к или сколько там в месяц
Уже 600.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Foma T
А вот и депутат объявился..запоздал родимый
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alimoff84
Да сколько можно уже 🤦🏻 речь, в первую очередь, не о стране/государстве!!! А о месте, где именно спортсменам есть условия для их профессионального развития - ВСЁ, точка!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Терюшков разве куда-то сбежал?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kellhus
Как минимум один ещё остался.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тренерские конспекты Бормана
Этого депутата год назад в Химках видал!
Деревянными членами торгует!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Берни Парент
Депутат Терюшков о словах Березуцкого про отъезд из России: "....Но дураки все сбежали...»

Мягко говоря, спорное утверждение народного слуги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sekor
По-моему он только что оскорбил Головина, причем совершенно незаслуженно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Во как ...в теплой Испании будет мерзнуть хвост...чего не наговорят лапкоподниматили ...со знатной высоты думы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VladMit
Ответ Sekor
По-моему он только что оскорбил Головина, причем совершенно незаслуженно.
Не понял. А что Головин сбежал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheSportNik
Нобель брал интервью у Васятки, теперь , как говорил Генич недавно на шоу продажных журналистов, кирдык Березуцкому, закончилась его карьера тренера в России, как там они смеялись, типа взял интервью у Пирло, уволили его, съездил в Урал к Григорию Иванову, команда из лидеров скатилась в аутсайдеры, игроки по штангам бьют, по 2 пенальти забить не могут, голкиперы соперников призы лучших игроков получают.
Отправить Нобеля , чтоб взял интервью в Зените у Миллера и потом не удивляйтесь, если тот будет отправлен на пенсию из Газпрома.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hulk&boloto
Ответ Bartez1986
а что их искать, если Терюшков есть, например
Риторика милонова, согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ Василий Питерский
Если судить по реакции, на интервью Березуцкого, получается что дураков и мракобесов у нас в стране еще много. И консолидируются они в Госдуме
Не все , Василий , такие !
Вот Терюшков , например , никуда не уехал и прямо призывает к слому системы !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тренерские конспекты Бормана
Ответ Roman Araslanov
А вот и из дурдома заговорили
Санитар забыл дверь закрыть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krkich
Ответ Roman Araslanov
А вот и из дурдома заговорили
Из дурдумы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий