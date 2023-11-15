Депутат Терюшков о словах Березуцкого про отъезд из России: «Василий ищет среди наших мужиков предателей и дураков. Но дураки все сбежали и выступают нейтрально»
Роман Терюшков прокомментировал слова Василия Березуцкого об отъезде из России.
Ранее экс-защитник ЦСКА порекомендовал российским футболистам уезжать за рубеж для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».
«Василий из Марбельи приговаривает: «Ловись, рыбка, и мала, и велика!», ищет-ищет среди наших мужиков предателей. Но он не озвучивает, что ищет дураков. А дураков среди наших-то давно и нет! Дураки все сбежали и выступают нейтрально. Потому хвост Васи вот-вот и замерзнет, а Вася будет думать, что рыбы привалило, только улова не вытащит – таких, как он, обычно оставляют с носом, а не с рыбой.
Футболистам российских клубов дам совет – возможности открываются во времена сломов систем. Кто поумнее, тот долгосрочно закрепится среди своих на самой знатной высоте, а глупые пойдут мерзнуть хвостами с Васей», – сказал депутат Госдумы.
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Сболтнул лишнего депутут)
Алексей Иванов, "Бронепароходы"
Не забывай про свою виллу в Черногории
Зачем Березуцкий мужиков ловит?
Бандиты везде
В СССР бы терюшков сидел, как ещё куча депутатов
Деревянными членами торгует!
Мягко говоря, спорное утверждение народного слуги.
Отправить Нобеля , чтоб взял интервью в Зените у Миллера и потом не удивляйтесь, если тот будет отправлен на пенсию из Газпрома.
Вот Терюшков , например , никуда не уехал и прямо призывает к слому системы !