Депутат Терюшков призвал клубы, получающие госфинансирование, проводить сборы в России: «Их деньги не должны пополнять экономику других государств»

Теги премьер-лига Россия Государственная дума Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков заявил, что клубы РПЛ должны проводить сборы на территории России.

«Деньги российских футбольных клубов, которые практически поголовно функционируют за счет финансирования от государства, должны работать внутри страны, а не пополнять экономику других государств.

Примером бережного, рачительного, а не расточительного использования денег могут быть клубы из Беларуси. Для них спортивный национальный суверенитет – не пустые слова. Все клубы, получающие средства на свое существование из государственной казны, обязаны проводить спортивные сборы в своей стране.

В России есть достаточное количество полей в южных и северо-кавказских регионах, чтобы удовлетворить запросы любого, даже очень требовательного клуба РПЛ.

Для развития футбола в России, в особенности детского, РФС не сегодня-завтра обязательно предложит вместо перспективы понежиться пару зимних месяцев в лучах бархатного солнца Арабских Эмиратов или Турции, а то и какой-нибудь недружественной европейской страны, надежный вариант потрудиться во благо нашей страны на российских тренировочных базах.

Ведь недаром мы создавали футбольную инфраструктуру к чемпионату мира и недаром продолжаем вкладывать деньги в тренировочные базы и стадионы», – сказал депутат Госдумы.

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12 комментариев

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Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
Как здорово, что депутаты своим примером показывают, что они и их семьи недвижимость покупают исключительно на родине, а дети учатся в обычных государственных школах, после чего поступают в российские высшие учебные заведения. Уверен, жены депутатов одежду тоже покупают только отечественных брендов, а мебель - исключительно российских аналогов икеи. А все потому что скромная заработная плата депутата в 400к в месяц платится из бюджета Российской Федерации.
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Евгений - 79
Надеюсь, что Роман как получающий деньги в России от государства не ездит отдыхать за рубеж, носит вещи отечественных производителей, пользуется отечественным телефоном и тд. Ну те начинает все депутатские инициативы с себя
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JENNINGS
Это интервью он давал из окна своего BMW?
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Алексей Кожакин
надо заставить депутатов ничего не брать заграницей ни себе ни родственникам.а так же не ездить отдыхать за границей ибо не стоит поднимать экономику других стран
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Алексей Ненахов
Ещё бы детей депутатов ,призвал обучаться в России , а не зарубежом , да и недвижку и бизнес весь продать !
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Клирик
Во первых, Сочи не резиновый, а больше негде. А во вторых и главных, в Турции было тупо в два раза дешевле, чем у нас.
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Борис Громов
я думал он себя приведёт в пример бережного и рачительного отношения к деньгам, а тут...
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Фут.Боль
Например, в Сочи можно. Там не поля, а сказка.
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Никита Самарин
Всё правильно, лучше в валенках по сугробам бегать 😏.
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Александр Жердин
А может, прежде чем кого-то агитировать депутатам Госдумы начать с себя? Например, отдыхать и лечится.Я уж не говорю про недвижимость. Или это конечно другое?
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