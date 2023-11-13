Депутат Терюшков призвал клубы, получающие госфинансирование, проводить сборы в России: «Их деньги не должны пополнять экономику других государств»
Роман Терюшков заявил, что клубы РПЛ должны проводить сборы на территории России.
«Деньги российских футбольных клубов, которые практически поголовно функционируют за счет финансирования от государства, должны работать внутри страны, а не пополнять экономику других государств.
Примером бережного, рачительного, а не расточительного использования денег могут быть клубы из Беларуси. Для них спортивный национальный суверенитет – не пустые слова. Все клубы, получающие средства на свое существование из государственной казны, обязаны проводить спортивные сборы в своей стране.
В России есть достаточное количество полей в южных и северо-кавказских регионах, чтобы удовлетворить запросы любого, даже очень требовательного клуба РПЛ.
Для развития футбола в России, в особенности детского, РФС не сегодня-завтра обязательно предложит вместо перспективы понежиться пару зимних месяцев в лучах бархатного солнца Арабских Эмиратов или Турции, а то и какой-нибудь недружественной европейской страны, надежный вариант потрудиться во благо нашей страны на российских тренировочных базах.
Ведь недаром мы создавали футбольную инфраструктуру к чемпионату мира и недаром продолжаем вкладывать деньги в тренировочные базы и стадионы», – сказал депутат Госдумы.
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