Депутат Журова о сборах российских клубов за рубежом: «В России нет такой погоды, чтобы тренироваться зимой. Тренерам виднее, чем Госдуме»

Теги премьер-лига Россия Светлана Журова Государственная дума Политика Роман Терюшков Футбол

Светлана Журова высказалась о зимних сборах российских команд за рубежом.

Ранее депутат Роман Терюшков призвал клубы, получающие госфинансирование, проводить сборы в России: «Их деньги не должны пополнять экономику других государств».

– В России нет такой погоды, а не инфраструктуры, чтобы проводить здесь зимние сборы. Клубы ведь уезжают именно из-за погодных условий. У нас уже достаточно прохладно в это время, можно заболеть.

Футболисты ведь едут за границу не отдыхать, а тренироваться, это запланированные сборы.

– Роман Терюшков считает, что сборы нужно проводить в России. Как вариант, тот же Кавказ, южное направление.

– К сожалению, там нет такой погоды. Вопрос в том, что нужно командам. Если тренер считает, что так нужно, ему виднее, чем всем нам, депутатам Госдумы, вместе взятым.

Можно сколько угодно говорить о том, патриотично это или нет, но с тренером смысла спорить нет, если речь идет не про блажь, а необходимость, – сказала депутат Госдумы.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Может и в других вопросах как-нибудь без Госдуры обойдёмся, чтобы её члены свой нос не совали?
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DaRt FeLiX
Вот бы всегда так не совали свой нос.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Зимой да, а летом?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Да ладно уж. Есть задача потратить баблишко.
Вон фигуристы на сборы во Францию регулярно катали,как будто дома катков нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
Если тренер считает, что так нужно, ему виднее, чем всем нам, депутатам Госдумы, вместе взятым...
а если вместо слова Тренер вставить любое другое означающее профессионала в своей области... универсальная фраза, одним словом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Зимой да, а летом?
А летом нет спаринг-партнеров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nauchka
Ответ Sobachkin
Крым, чем не подходит? Он наш и погода нормальная, как и красоты Чечни, не радуют?. Неплохие поля в Луганске и Донецке, там как раз технику дриблинга оттачивать, мины вместо конусов
а базы там есть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий