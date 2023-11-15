Депутат Журова о сборах российских клубов за рубежом: «В России нет такой погоды, чтобы тренироваться зимой. Тренерам виднее, чем Госдуме»
Светлана Журова высказалась о зимних сборах российских команд за рубежом.
Ранее депутат Роман Терюшков призвал клубы, получающие госфинансирование, проводить сборы в России: «Их деньги не должны пополнять экономику других государств».
– В России нет такой погоды, а не инфраструктуры, чтобы проводить здесь зимние сборы. Клубы ведь уезжают именно из-за погодных условий. У нас уже достаточно прохладно в это время, можно заболеть.
Футболисты ведь едут за границу не отдыхать, а тренироваться, это запланированные сборы.
– Роман Терюшков считает, что сборы нужно проводить в России. Как вариант, тот же Кавказ, южное направление.
– К сожалению, там нет такой погоды. Вопрос в том, что нужно командам. Если тренер считает, что так нужно, ему виднее, чем всем нам, депутатам Госдумы, вместе взятым.
Можно сколько угодно говорить о том, патриотично это или нет, но с тренером смысла спорить нет, если речь идет не про блажь, а необходимость, – сказала депутат Госдумы.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Вон фигуристы на сборы во Францию регулярно катали,как будто дома катков нет
а если вместо слова Тренер вставить любое другое означающее профессионала в своей области... универсальная фраза, одним словом