Депутат Журова о сборах российских клубов за рубежом: «В России нет такой погоды, чтобы тренироваться зимой. Тренерам виднее, чем Госдуме»

Светлана Журова высказалась о зимних сборах российских команд за рубежом.

Ранее депутат Роман Терюшков призвал клубы, получающие госфинансирование, проводить сборы в России: «Их деньги не должны пополнять экономику других государств».

– В России нет такой погоды, а не инфраструктуры, чтобы проводить здесь зимние сборы. Клубы ведь уезжают именно из-за погодных условий. У нас уже достаточно прохладно в это время, можно заболеть.

Футболисты ведь едут за границу не отдыхать, а тренироваться, это запланированные сборы.

– Роман Терюшков считает, что сборы нужно проводить в России. Как вариант, тот же Кавказ, южное направление.

– К сожалению, там нет такой погоды. Вопрос в том, что нужно командам. Если тренер считает, что так нужно, ему виднее, чем всем нам, депутатам Госдумы, вместе взятым.

Можно сколько угодно говорить о том, патриотично это или нет, но с тренером смысла спорить нет, если речь идет не про блажь, а необходимость, – сказала депутат Госдумы.

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