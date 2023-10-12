Депутат Терюшков о сборной России: «Играть со странами коллективного Запада, основой НАТО, нам не по совести»
Роман Терюшков поделился мнением о выборе соперников для сборной России.
Сегодня команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Камеруна. Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Играть со странами коллективного Запада, входящими в основу блока НАТО, нам не по совести, только себя растрачивать. Мир без НАТО и сочувствующих блоку стран, признанных у нас недружественными, это 6,8 миллиарда человек и свыше 150 стран.
Спортивные западные НКО давно потеряли, а скорее, никогда и не имели правосубъектности. Миру же требуются игры по другим правилам, настоящим, основанным на взаимном уважении наций.
Товарищеские игры с дружественными государствами, такими как, например, сегодняшний матч с Камеруном, демонстрируют действенные спортивные взаимосвязи, подтверждающие устойчивые дипломатические отношения стран», – сказал депутат Госдумы.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
60 комментариев