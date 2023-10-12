Депутат Терюшков о сборной России: «Играть со странами коллективного Запада, основой НАТО, нам не по совести»

Роман Терюшков поделился мнением о выборе соперников для сборной России.

Сегодня команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной . Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Играть со странами коллективного Запада, входящими в основу блока НАТО, нам не по совести, только себя растрачивать. Мир без НАТО и сочувствующих блоку стран, признанных у нас недружественными, это 6,8 миллиарда человек и свыше 150 стран.

Спортивные западные НКО давно потеряли, а скорее, никогда и не имели правосубъектности. Миру же требуются игры по другим правилам, настоящим, основанным на взаимном уважении наций.

Товарищеские игры с дружественными государствами, такими как, например, сегодняшний матч с Камеруном, демонстрируют действенные спортивные взаимосвязи, подтверждающие устойчивые дипломатические отношения стран», – сказал депутат Госдумы.

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