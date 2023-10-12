Депутат Терюшков о сборной России: «Играть со странами коллективного Запада, основой НАТО, нам не по совести»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Государственная дума Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков поделился мнением о выборе соперников для сборной России.

Сегодня команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Камеруна. Начало – в 19:00 по московскому времени. 

«Играть со странами коллективного Запада, входящими в основу блока НАТО, нам не по совести, только себя растрачивать. Мир без НАТО и сочувствующих блоку стран, признанных у нас недружественными, это 6,8 миллиарда человек и свыше 150 стран.

Спортивные западные НКО давно потеряли, а скорее, никогда и не имели правосубъектности. Миру же требуются игры по другим правилам, настоящим, основанным на взаимном уважении наций.

Товарищеские игры с дружественными государствами, такими как, например, сегодняшний матч с Камеруном, демонстрируют действенные спортивные взаимосвязи, подтверждающие устойчивые дипломатические отношения стран», – сказал депутат Госдумы

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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60 комментариев

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Alex Metallov
Но Камерун же сотрудничает со странами НАТО и играет со странами НАТО. Получается, играя с ними, мы поступаем не по совести!
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Сергей Ефимов
А с Кенией в турецком отеле самое то!
+28
-1
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SoD
Только в нашей стране все больные на голову люди собрались в одном месте - государственной думе
+26
-1
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Leon Petov
Ответ Alex Metallov
Но Камерун же сотрудничает со странами НАТО и играет со странами НАТО. Получается, играя с ними, мы поступаем не по совести!
Ещё скажи что Африке не надо прощать долги на миллиарды долларов. Иноагентом станешь
+20
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Аркус
Играть с НАТО нам не по совести,а детишек там пристраивать можно и домишки там иметь можно.
+18
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Peter Parker
Уважаемый депутат Терюшков, мне известно, что вы с отличием окончили Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина по специальности «Экономика и управление». Может быть в такие непростые для Родины времена, ваш диплом и знания пригодились бы в жизненоважных регионах России, такие как Дальний Восток и Крайний Север? Уверен, что под вашим чутким руководством та же Земля Франца Иосифа могла бы стать райским уголком, как раз бы на зависть близлежащим странам коллективного Запада и НАТО
+17
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oister19
Кажется, я упустил момент, когда у нас появилась сборная депутатов и чиновников.
+15
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K Investor
Как можно ставить слово депутат и слово совесть в одном предложении - вот вопрос к редакции)
+12
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Дядя ТУРА
руку тебе жать не по совести!
+9
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mclaren-honda
Ответ Аркус
Играть с НАТО нам не по совести,а детишек там пристраивать можно и домишки там иметь можно.
бороться с врагом эффективнее всего в логове врага
+7
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Этот Райола хочет денег
По моему, даже советские заплесневелые политруки такую дичь не несли)
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ilmir84
а почему он молчит про иномарки, айфоны, иностранные брендовые шмотки, в конце концов про евро и баксы, коих на счетах таких как он уйма. ах да, это же совсем другое(по словам его хозяина)
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Антиглор17
Нам не по совести что такие как ты нам указывают как жить.
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ilmir84
жить в одной стране такими "путриотами" как терюшков тоже как-то не по совести. выход один-не уезжать,а поскорее устранять таких как он.
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Alarich
Ответ Гамарджоба Генацвале
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Ему, как зоологу, про Терюшкова можно
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Ilya Kurepa
о какой совести вообще может говорить этот "депутат" ?
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Jefri AG
Эти 6,8 миллиарда человек сейчас с ним в одной комнате?)
+4
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Alex Rhea
Сказал и закусил крабом с французским вином
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Алар
Последнее время про совесть говорят те у кого её отродясь не было!
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papadok
Кому, как например, мне довелось пережить в этой стране последние три социальных формации (совок, девяностые и то, что ныне), тот вышенаписанное поймет и оценит :) Стиль - эпоха развитого социализма. Велкам!
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Nuts
Ответ SoD
Только в нашей стране все больные на голову люди собрались в одном месте - государственной думе
После Задорова у Дудя у меня очень велик соблазн поверить, что им всем эту пургу одни и те же авторы пишут
+5
-2
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Melnikov1968
Человек не имеющий понятия Совесть, заговорил о Совести. Иди своей дорогой.
+2
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Иван Величко
Гордо отказались игрыть. Достойно
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За здоровье
Ждём комментарии Родниной и Тарасовой.
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Savardus
Очень удобная позиция - это не они отказываются играть с нами. Это мы с ними в одном поле не сядем!
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