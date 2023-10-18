Рэтклифф привел Каземиро в качестве примера сомнительных трансферов «МЮ» на встрече с руководством в марте

Будущий совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф недоволен Каземиро.

Как сообщает The Guardian, в марте глава компании Ineos поставил под сомнение качество селекции. Весной он встречался на базе клуба с руководством клуба и смотрел подготовленную для него презентацию. На собрании также присутствовали спортивный директор «МЮ» Джон Мерто и генеральный директор .

заявил им, что выбор футболистов в последние годы не всегда был разумным, по его мнению. В качестве примера он привел приобретение за 60 млн евро в августе 2022-го.

Ранее сообщалось, что бизнесмен получит влияние на трансферную политику «Юнайтед» после приобретения 25% акций.

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