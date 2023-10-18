Рэтклифф привел Каземиро в качестве примера сомнительных трансферов «МЮ» на встрече с руководством в марте

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Каземиро Джон Мерто Ричард Арнольд Джим Рэтклифф Футбол

Будущий совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф недоволен Каземиро.

Как сообщает The Guardian, в марте глава компании Ineos поставил под сомнение качество селекции. Весной он встречался на базе клуба с руководством клуба и смотрел подготовленную для него презентацию. На собрании также присутствовали спортивный директор «МЮ» Джон Мерто и генеральный директор Ричард Арнольд.

Рэтклифф заявил им, что выбор футболистов в последние годы не всегда был разумным, по его мнению. В качестве примера он привел приобретение Каземиро за 60 млн евро в августе 2022-го.

Ранее сообщалось, что бизнесмен получит влияние на трансферную политику «Юнайтед» после приобретения 25% акций.

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19 комментариев

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sashafan2
Без Каземиро МЮ сейчас бы не играл в ЛЧ.
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Тухель
Да сдавать бразил начал уже в РМ и 60 млн за него это дофига, так как уже не молод, но в любом случае он был лучшим опорником МЮ. Стоит 1 хороший сезон 60 млн, скорее всего нет, но это явно не худший трансфер МЮ.
+24
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Siveluz
ждет вас светлое будущее
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Коразон До
ну да, из Антони, Вегорст, Онана - потрясающие трансферы.
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Никита Тубольцев
Ответ Коразон До
ну да, из Антони, Вегорст, Онана - потрясающие трансферы.
Чем Вегхорст не устраивает?
Закрыли за копейки проблемную позицию зимой, чтобы не переплачивать, а летом купили потенциально качественного форварда.
Антони и Онана хотелки Тен Хага - к нему и вопросы. Хотя стоит признать, что сильно переплатили за обоих.
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SWAGG
да всем было ясно что каземиро и варан едут в юнайтед доигрывать и косить кэш. каземиро на вайбах реала и на фоне чм выдал хороший сезон и все, мотивации больше нет и можно обжираться. а варан так пашет на тренировках, что прописался в лазарете
а тратят на этих красавцев больше £700К в неделю))
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Блуждающий странник
Ответ Коразон До
привозами.
Так тут вопрос о трансферной политике, а не о вопросе удачный/неудачный. Трансфер Онаны особенно на бумаге это отличный переход, лучший вратарь прошедшей ЛЧ по количеству сухарей и подходящий под стиль тренера, да и не только Тен Хага, но и любого кто придет строить в МЮ атакующий футбол после. У Онаны ещё куча времени всё исправить и стать лучшим кипером. Де Хеа ещё хуже в МЮ начинал, а у бразильца времени нет. Трансфер Каземиро это купить красивую обертку на год, не более. Позиция опорника скоро потребует усиления, как и любой бразилец он начал сдавать после 30, а денег МЮ отдал слишком много ради такой истории, а могли постараться привезти Райса, не сильно больше бы доплатить пришлось, но скупой платит дважды
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Блуждающий странник
Ответ Коразон До
ну да, из Антони, Вегорст, Онана - потрясающие трансферы.
Онана чем плохой трансфер?
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Чёрный тюльпан
Ответ Тухель
Ну этот сезон я не рассматриваю. Каземиро все закончился, если МЮ сможет его хотя бы млн за 20-30 продать, то это будет феноменальный успех, но верится с трудом.
МЮ тут только саудиты спасти могут в плане покупки (либо Интер 😆), если Кришти или Бензема поспособствуют переходу своего бывшего партнёра. Можно, конечно, надеяться на то, что Рэтклифф приведёт Митчелла вместо Мёрто, но такая перестановка произойдёт всё равно не сразу. После назначения новичку ещё нужно будет вникнуть в то, что происходит в клубе вообще, это всё время. Навыки переговоров вряд ли зависят от данных обстоятельств, но может он посмотрит на Каземиро и скажет, что нам бы вообще миллионов 10-15 получить за этого пенсионера, даже с моими навыками втюхивания. Да и специализировался он всё таки на поиске талантливой молодёжи и последующей продажи (Саутгемптон и Тоттенхэм Почеттино, система Ред Булла, Монако), а не кризисным специалистом, который разгребает авгиевы конюшни.
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Чёрный тюльпан
Ответ Тухель
Да сдавать бразил начал уже в РМ и 60 млн за него это дофига, так как уже не молод, но в любом случае он был лучшим опорником МЮ. Стоит 1 хороший сезон 60 млн, скорее всего нет, но это явно не худший трансфер МЮ.
С другой стороны быть лучшим опорником МЮ на сезон, имея парочку МакФред, не так и сложно. Это же объективно середняки в плане уровня. Кто-то сейчас, конечно, кайфует от Макбруска, что тот раззабивался, но у него таки всплески были и ранее (речь не про сборную, где у него и роль другая). Да и Каземиро в этом сезоне забивает, вот только что в случае с первым, что со вторым это не показатель уровня их игры в обороне. Опорник забивать должен постольку-поскольку, а вот демонстрировать навыки оборонительной игры просто обязан, как и помогать игрокам защиты, а не кататься на своей заднице мимо соперников. Не, есть глубинные плеймейкеры на позиции опорника, но с ними всё равно играет в паре тот, кто чистит (Пирло и Гаттузо в Милане - наглядный пример, а в Юве так вообще подстраховка была из Маркизио и Видаля).
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Блуждающий странник
Тут Каземиро любимчик публики и на его откровенно убогую игру в нынешнем сезоне закрывают глаза, даже когда он привозил в одно лицо все винят Онану или кого-то другого. Всё по факту, покупать 30-летнего бразильца за такую сумму это деньги на ветер, пусть и лучшего опорника мира. Бразильцы после 30 в футбол не играют. Прошел год и он уже сильно деградировал и вряд ли вернется на прежний уровень. Неймар вон уже доигрывает в СА, а ему всего 31. МЮ должен быть финансово устойчивым и развиваться, а покупать игроков ради одного-двух сезонов за такие деньги это бессмысленно и недальновидно. Эти деньги с доплатой могли вложить в Райса, который закрыл бы позицию на долгие годы
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Тухель
Ответ Чёрный тюльпан
С другой стороны быть лучшим опорником МЮ на сезон, имея парочку МакФред, не так и сложно. Это же объективно середняки в плане уровня. Кто-то сейчас, конечно, кайфует от Макбруска, что тот раззабивался, но у него таки всплески были и ранее (речь не про сборную, где у него и роль другая). Да и Каземиро в этом сезоне забивает, вот только что в случае с первым, что со вторым это не показатель уровня их игры в обороне. Опорник забивать должен постольку-поскольку, а вот демонстрировать навыки оборонительной игры просто обязан, как и помогать игрокам защиты, а не кататься на своей заднице мимо соперников. Не, есть глубинные плеймейкеры на позиции опорника, но с ними всё равно играет в паре тот, кто чистит (Пирло и Гаттузо в Милане - наглядный пример, а в Юве так вообще подстраховка была из Маркизио и Видаля).
Ну этот сезон я не рассматриваю. Каземиро все закончился, если МЮ сможет его хотя бы млн за 20-30 продать, то это будет феноменальный успех, но верится с трудом.
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King_X
В МЮ гений футбольного менеджмента типа Боули приходит, видимо))
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Val Smith
Забавно что с этой замечательной селекцией и философией ДэХэя стал плохим вратарём, Каземиро плохим опорником, Роналду плохим нападающим. Даже МакГваер умудряется в сборной не так плохо играть, может дело не в игроках?
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Коразон До
Ответ Блуждающий странник
Онана чем плохой трансфер?
привозами.
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Чёрный тюльпан
МЮ после эпохи Фергюсона именно по работе с игроками отличается тем, что какого бы игрока не вытащили из академии, либо купили, то он проведёт только первый хороший сезон, потому что ещё не до конца адаптировался и вкурил, что к чему. Дальше идёт деградация до стандартного игрока МЮ. Бруну стал исключением, но на самом деле по этому сезону он деградирует, тут уж спасибо тренеру, который ставит его на правый фланг атаки, где эффективность португальца заметно снижается, так ещё и брак заметно растёт. Фернандеш итак не Де Брюйне в этом компоненте (всегда берёт риском и количеством, чем качеством), но именно на фланге там 2/3 попытки обострить заканчиваются переходом мяча сопернику. Если не предвидится озарение в Манчестере, то я бы рекомендовал Бруну свалить куда-то, чтобы не растрачивать себя и свою карьеру впустую, он заслуживает выиграть больше трофеев, чем прозябать в "нашем" болоте. Нет развития игроков и даже нет стабильности, постоянно какая-то качка на волнах (тот же Марсьяль выдал лучший сезон при Марсьяле, но он не может следующий или предыдущий сезон провести на схожем уровне или близком к нему, чтобы показать динамику развития).
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Under
Ответ sashafan2
Без Каземиро МЮ сейчас бы не играл в ЛЧ.
с Каземиро сейчас от той ЛЧ мало что осталось
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