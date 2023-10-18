Рэтклифф привел Каземиро в качестве примера сомнительных трансферов «МЮ» на встрече с руководством в марте
Будущий совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф недоволен Каземиро.
Как сообщает The Guardian, в марте глава компании Ineos поставил под сомнение качество селекции. Весной он встречался на базе клуба с руководством клуба и смотрел подготовленную для него презентацию. На собрании также присутствовали спортивный директор «МЮ» Джон Мерто и генеральный директор Ричард Арнольд.
Рэтклифф заявил им, что выбор футболистов в последние годы не всегда был разумным, по его мнению. В качестве примера он привел приобретение Каземиро за 60 млн евро в августе 2022-го.
Ранее сообщалось, что бизнесмен получит влияние на трансферную политику «Юнайтед» после приобретения 25% акций.
Что обещает новый акционер «МЮ»? Лично возьмется за футбольные дела, расширит «Олд Траффорд» и избавится от Глейзеров
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Закрыли за копейки проблемную позицию зимой, чтобы не переплачивать, а летом купили потенциально качественного форварда.
Антони и Онана хотелки Тен Хага - к нему и вопросы. Хотя стоит признать, что сильно переплатили за обоих.
а тратят на этих красавцев больше £700К в неделю))