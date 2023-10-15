Рэтклифф, вероятно, получит влияние на спортивные решения «МЮ» после покупки 25% акций. Тен Хага не уволят, будущее спортдиректора Мерто под вопросом

Джим Рэтклифф может получить влияние на спортивную деятельность «МЮ».

Сообщалось, что глава Ineos близок к приобретению 25% акций « ».

По данным The Athletic, в основе сделки лежит возможность влиять на спортивные решения. Пока неясно, насколько обширным будет это влияние и что ждет спортивного директора Джона Мерто и его подчиненных. Также ожидается, что роль генерального директора тоже будет обсуждаться.

При этом источники считают, что главному тренеру Эрику тен беспокоиться не о чем, как бы ни развивались события.

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