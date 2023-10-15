Рэтклифф, вероятно, получит влияние на спортивные решения «МЮ» после покупки 25% акций. Тен Хага не уволят, будущее спортдиректора Мерто под вопросом

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джон Мерто Ричард Арнольд Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф может получить влияние на спортивную деятельность «МЮ».

Сообщалось, что глава Ineos близок к приобретению 25% акций «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, в основе сделки лежит возможность влиять на спортивные решения. Пока неясно, насколько обширным будет это влияние и что ждет спортивного директора Джона Мерто и его подчиненных. Также ожидается, что роль генерального директора Ричарда Арнольда тоже будет обсуждаться.

При этом источники считают, что главному тренеру Эрику тен Хагу беспокоиться не о чем, как бы ни развивались события. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rustam Petrov
Ответ Fender117
Да хоть сам Стив Джобс придет, царство ему небесное, это не поможет команде… а сделает только хуже, опять новые люди, новое виденье. Команда давно потеряла свою индентичность, будет как Челси
МЮ как раз нужно поменять людей в самой сердцевине, поменять владельцев. Если с ними повезет, дела пойдут на поправку. Пока у руля нынешние можно не ждать улучшений.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
Хорошие новости для Тен Хага, плохие - для болельщиков МЮ.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марат Романов
7 Хага ни в коем случае нельзя увольнять! великолепный специалист,должен работать очень долго
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Жаль, что Хойлуна взяли летом, так бы Моффи из французского фарма мог подъехать за гораздо меньшие средства, тем более переложили бы из одного кармана в другой. Ну может хоть Тюрама возьмут, либо обратят внимание на богатый талантами французской рынок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Если Мем Хага не уволят, то зачем эта сделка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Толстюк
Ответ Fender117
Да хоть сам Стив Джобс придет, царство ему небесное, это не поможет команде… а сделает только хуже, опять новые люди, новое виденье. Команда давно потеряла свою индентичность, будет как Челси
Хуже точно не будет, тут чудаку не плевать на клуб хоть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Ответ Fender117
Да хоть сам Стив Джобс придет, царство ему небесное, это не поможет команде… а сделает только хуже, опять новые люди, новое виденье. Команда давно потеряла свою индентичность, будет как Челси
МЮ уже поменял кучу тренеров. Очевидно, что настало время менять не только тех, кто на мостике находится, но и владельцев вместе с управленцами. Для МЮ и болельщиков это несёт как свои плюсы, так и минусы, ровно как и для текущего тренера. Во-первых, уже хорошо, что владелец в конечном счёте сменится, вопрос лишь во времени. Во-вторых, вероятнее всего будет убран Мёрто (один их ключевых управленцев в клубе), квалификация которого давно вызывает вопросы. Рэтклифф имён не называл, но очевидно, что намекал именно на него, иначе бы не было разговора про то, что он хотел назначить Митчелла (бывший спортивный директор Монако, который плотно работал в системе Ред Булла). Коль уж в МЮ так придерживаются британских скрепов, то один англичанин заменит другого. Есть вероятность, что в конечном итоге снесут и Арнольда, потому что новый владелец не всегда, но избавляется от "наследия" старого владельца, хотя однозначно нельзя сказать, что Ричард - это ставленник именно Глейзеров, который отстаивает их интересы. Лично я доволен возможным приходом INEOS, однако ведь есть и противники в лице сторонников Катара. Для них пока это означает, что один жмот меняет других, хотя потенциальный новый владелец заявлял, что будет усовершенствование старой инфраструктуры (стадиона и базы), либо строительство с нуля. А это уже хоть какой-то плюс. Касаемо погашения долгов до сих пор не дана чёткая позиция Рэтклиффа, но предположим, что его компания её погасит, тогда это плюс. Если не погашает, то минус. Для тренера вроде как и радостная новость, что он продолжает работать, но опять таки, тут речь о наследии предыдущего владельца, поэтому если будет что-то не так, то лысого выпрут без каких-либо задних мыслей. Кстати, увольнение Мёрто поставит тен Хага в сложное положение касаемо распила бюджета на трансферах, потому что условный Митчелл точно в этом будет ему не помощник, т.к. он захочет выслужиться перед новым владельцем. Хотя там и без него на первых порах придёт Брэйлсфорд (друг и партнёр Рэтклиффа) в качестве контролёра и оценщика текущего состояния клуба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Ответ Марат Романов
7 Хага ни в коем случае нельзя увольнять! великолепный специалист,должен работать очень долго
все команды АПЛ с вами солидарны. trust the process. the endless process
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий