Дмитрий Губерниев сообщил, что номинантов на премию ТЭФИ выдвигал «Матч ТВ».

Напомним, передачи «Биатлон с » и «Катар-2022. Все на футбол» попали в тройку финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте».

и номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин в список не вошли.

Комментаторы «Матч ТВ» не согласились по поводу того, кто должен получить награду.

«Есть и еще одно!!!! Кто меня читает, передайте глупеньким и недовольным футбольным комментаторам, что на ТЭФИ выдвигает телеканал!!!

И это телеканал « » посчитал, что комментарий финала футбольного ЧМ не дотягивает до главной телевизионной премии!!!

Отсюда вывод – работать надо лучше, господа футбольные комментаторы!!! Вот Черданцев хорошо работает – и он в итоге претендует на ТЭФИ!!!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

На «Матч ТВ» драка комментаторов – Шнякин и Генич против Губерниева. Делят статуэтку!

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