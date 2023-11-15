Дмитрий Губерниев: «На ТЭФИ выдвигает телеканал, «Матч ТВ» посчитал, что комментарий финала ЧМ не дотягивает до премии. Работать надо лучше, господа футбольные комментаторы!»
Дмитрий Губерниев сообщил, что номинантов на премию ТЭФИ выдвигал «Матч ТВ».
Напомним, передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» попали в тройку финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте».
Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин в список не вошли.
Комментаторы «Матч ТВ» не согласились по поводу того, кто должен получить награду.
«Есть и еще одно!!!! Кто меня читает, передайте глупеньким и недовольным футбольным комментаторам, что на ТЭФИ выдвигает телеканал!!!
И это телеканал «Матч ТВ» посчитал, что комментарий финала футбольного ЧМ не дотягивает до главной телевизионной премии!!!
Отсюда вывод – работать надо лучше, господа футбольные комментаторы!!! Вот Черданцев хорошо работает – и он в итоге претендует на ТЭФИ!!!» – написал Губерниев в телеграм-канале.
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И да, был бы он реальным профессионалом в плане спортивной журналистики, этот троллинг бы работал. Но его программы и комментарии в плане содержания ещё более пустые и бесполезные. Сюжеты в духе "угадай какого цвета трусы у биатлонистки" и бесконечные однообразные интервью, из которых и состоит его программа, ещё меньше заслуживают профессионального признания чем работа Шнякина и Ко
Смотреть чемпионат регионов не знаю кому интересно
Это даже круче, чем новости с ##### :)