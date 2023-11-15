Дмитрий Губерниев: «На ТЭФИ выдвигает телеканал, «Матч ТВ» посчитал, что комментарий финала ЧМ не дотягивает до премии. Работать надо лучше, господа футбольные комментаторы!»

Теги премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Георгий Черданцев Константин Генич ЧМ-2022 Роман Трушечкин Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев сообщил, что номинантов на премию ТЭФИ выдвигал «Матч ТВ».

Напомним, передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» попали в тройку финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте». 

Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин в список не вошли.

Комментаторы «Матч ТВ» не согласились по поводу того, кто должен получить награду.

«Есть и еще одно!!!! Кто меня читает, передайте глупеньким и недовольным футбольным комментаторам, что на ТЭФИ выдвигает телеканал!!!

И это телеканал «Матч ТВ» посчитал, что комментарий финала футбольного ЧМ не дотягивает до главной телевизионной премии!!!

Отсюда вывод – работать надо лучше, господа футбольные комментаторы!!! Вот Черданцев хорошо работает – и он в итоге претендует на ТЭФИ!!!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

На «Матч ТВ» драка комментаторов – Шнякин и Генич против Губерниева. Делят статуэтку!

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37 комментариев

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Гиперактивный осьминог
Нужно!!! Больше!!! Знаков восклицания!!!! Я на эмоциях!!! Я кричу!!!! Россия!!!!! Россия!!!!
+55
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Can
Ответ Гиперактивный осьминог
Нужно!!! Больше!!! Знаков восклицания!!!! Я на эмоциях!!! Я кричу!!!! Россия!!!!! Россия!!!!
ХВАТИТ ТАК ОРАТЬ!!! МОЙ!!! МЕДВЕДЬ!!! ПЕРЕПУГАЛСЯ!!! УСНУТЬ НЕ МОЖЕТ!!!
+23
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Rosberg005
С такими товарищами (коллегами) и врагов не надо
+21
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Peter Parker
«Матч тв» и «качественная работа» это совершенно противоположные вещи.
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HCSibir1989
Ладно, с Губером все понятно, тут вопросов нет. В этой истории удивляет Шнякин, который строит из себя всего такого современного, актуального и модного. Медиалига, Коммент-шоу, манера комментирования и ведения студии на Матч ТВ. Все в нем выдает человека, который пытается быть в одну ногу со временем, в его же понимании и представлении. И тут, внезапно, такая бомбежка из-за ТЭФИ, которая если и кому-то нужна, то кому-то вроде Губерниева или Киселева.. То есть, получается, вся эта модность и актуальность Шнякина лишь образ и блестящая обертка, скрывающая такого же внутреннего Губерниева или Черданцева в еще пока молодом и модно одетом теле?
+11
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Гиперактивный осьминог
Ответ Гиперактивный осьминог
Нужно!!! Больше!!! Знаков восклицания!!!! Я на эмоциях!!! Я кричу!!!! Россия!!!!! Россия!!!!
Давайте вместе!!! Со мной!!! Россия!!! Россия!!! Устроим перекличку!!!
+7
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Макс Y-O-Y
Ответ Tpy6kaMerlina
Вообще, меня радует как Губерниев троллит футбольных комментаторов. То называя себя "футбольный обозреватель", то подкалывая Шнякина. Ну, серьёзно. Нагучев, Шнякин - уровень эго до небес. Такое ощущение во время их репортажей, что весь мир собирается у экрана телевизора для того, чтобы послушать их голос, послушать их мнение о матче, насладиться их чувством юмора. Ахах, надо быть чуть гибче и умнее. Губерниев, в данном случае, капитальный красавчик.
Троллит ? Он серьезно считает себя пупом земли. Почитайте его интервью. Я конечно не знаю, но вполне допускаю, что он подлизал ениТ за выдвижение
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Гиперактивный осьминог
Ответ Гиперактивный осьминог
Давайте вместе!!! Со мной!!! Россия!!! Россия!!! Устроим перекличку!!!
Кто не орёт!!! Россия!!! Россия!!! Тот иноагент!!!
+6
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Питер Пэн
Ответ Rosberg005
С такими товарищами (коллегами) и врагов не надо
Достали уже все. Ведут себя хуже хабалок базарных
+4
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Prof1983
Дима просто профессионал в подлизовании начальству(как и Чердак), вот и выдвигается регулярно
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Антон Фалафель
Позорно пересрались между собой. Видать есть и денежная премия к этой статуэтке.
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Melnikov1968
Очень дружный коллектив на Матч ТВ. Сразу видно, что курс тимбилдинга и тимспирита пройден успешно😊😊😊
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Tpy6kaMerlina
Вообще, меня радует как Губерниев троллит футбольных комментаторов. То называя себя "футбольный обозреватель", то подкалывая Шнякина. Ну, серьёзно. Нагучев, Шнякин - уровень эго до небес. Такое ощущение во время их репортажей, что весь мир собирается у экрана телевизора для того, чтобы послушать их голос, послушать их мнение о матче, насладиться их чувством юмора. Ахах, надо быть чуть гибче и умнее. Губерниев, в данном случае, капитальный красавчик.
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artpal
Ответ Tpy6kaMerlina
Вообще, меня радует как Губерниев троллит футбольных комментаторов. То называя себя "футбольный обозреватель", то подкалывая Шнякина. Ну, серьёзно. Нагучев, Шнякин - уровень эго до небес. Такое ощущение во время их репортажей, что весь мир собирается у экрана телевизора для того, чтобы послушать их голос, послушать их мнение о матче, насладиться их чувством юмора. Ахах, надо быть чуть гибче и умнее. Губерниев, в данном случае, капитальный красавчик.
Да, только вот если у Шнякина и Нагучев уровень эго до небес, то у Губерниева вообще стратосфера.
И да, был бы он реальным профессионалом в плане спортивной журналистики, этот троллинг бы работал. Но его программы и комментарии в плане содержания ещё более пустые и бесполезные. Сюжеты в духе "угадай какого цвета трусы у биатлонистки" и бесконечные однообразные интервью, из которых и состоит его программа, ещё меньше заслуживают профессионального признания чем работа Шнякина и Ко
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Алексей Ненахов
Чердак отравит тебя скоро Димон
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Александр Аствацатуров
Трушечкин по мне очень крутой комментатор аж с 2006 года примерно. Шнякин нормальный. Губер тролль еще тот. Всем по лайкам за мой счет, но статуетку отдал бы комментаторам спортса (не всем)
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Rhett Butler
Черданцев так работает, что скоро язык сотрет...
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Orehovski Milanist
Раньше биатлон смотрел и он мне нравился, сейчас абсолютно не то
Смотреть чемпионат регионов не знаю кому интересно
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Иван Иванов
Ответ Усатый КозлоБык ©
Ну за такие фразы Димка и Ромик должны петушку шнапак начистить
В таком случае клювик
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McLando4
А представьте что на матч тв идут трансляции одна за другой без тупых шоу и студий и с интершумом.
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Ivan Ivanych
Какие же они на этом "сра4тв" все мерзкие....
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Иван Иванов
Где губер, там скандал!!!
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Усатый КозлоБык ©
Ну за такие фразы Димка и Ромик должны петушку шнапак начистить
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pulyalke
ну на фоне комментаторов матч тв губерниев нормальный
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Полковник Курицын
Там вся контора срачтв на хмуром сидит что ли?
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За авангард
ЧСВ как всегда до небес
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poolshh
А на вещи смотреть - ширше)))
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Сергей Галынский
Вот полились то нечистоты по трубам
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Antispa
Он вам Димон!
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wholyator
Маразматики объединяются
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paskal-instrument.ru
!!!! !!!! !!! !!!!! !!!
Это даже круче, чем новости с ##### :)
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Oleg Olegov
Ему бы заканчивать с кокаинумом!!!!! палится жёстко!!!!!!!!!!!
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Сергей
Да что же ты никак не угомонишься!!!
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