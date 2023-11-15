Генпродюсер «Матч ТВ» о конфликте комментаторов из-за ТЭФИ: «Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! О чем вы спорите? Уверен, что у всех вас еще будет масса премий»

Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о споре комментаторов из-за премии ТЭФИ.

Ранее комментаторы « » не согласились по поводу того, кто должен получить награду.

Передачи «Биатлон с » и «Катар-2022. Все на футбол» попали в тройку финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте».

Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и в список не вошли.

«Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! Наблюдаю за диалогом в ваших телеграм-каналах и думаю – о чем вы спорите?

Губерниев лучший в лыжах и биатлоне? Конечно! Финал Чемпионата мира был отработан блестяще? Безусловно.

Премии – лишь приятный момент, сопровождающий нашу публичную работу. Уверен, что у всех вас их еще будет масса. И ТЭФИ в том числе.

Всем футбол, биатлон и вообще любой спорт на Матче. И выспаться перед новыми эфирами», – написал в телеграм-канале.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?