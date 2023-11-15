Генпродюсер «Матч ТВ» о конфликте комментаторов из-за ТЭФИ: «Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! О чем вы спорите? Уверен, что у всех вас еще будет масса премий»

Теги телевидение Дмитрий Губерниев Константин Генич ЧМ-2022 интернет Роман Трушечкин Александр Тащин Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о споре комментаторов из-за премии ТЭФИ.

Ранее комментаторы «Матч ТВ» не согласились по поводу того, кто должен получить награду.

Передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» попали в тройку финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте». 

Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин в список не вошли. 

«Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! Наблюдаю за диалогом в ваших телеграм-каналах и думаю – о чем вы спорите?

Губерниев лучший в лыжах и биатлоне? Конечно! Финал Чемпионата мира был отработан блестяще? Безусловно.

Премии – лишь приятный момент, сопровождающий нашу публичную работу. Уверен, что у всех вас их еще будет масса. И ТЭФИ в том числе.

Всем футбол, биатлон и вообще любой спорт на Матче. И выспаться перед новыми эфирами», – написал Александр Тащин в телеграм-канале. 

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21 комментарий

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Иван Иванов
Как будто воспитатель в детском саду))) дорогие Дима, Костя и тд))))
+14
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DanielCarvalho
«Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! Наблюдаю за диалогом в ваших телеграм-каналах и думаю – о чем вы спорите? никто из вас всё равно ничего не получит

Губерниев лучший в лыжах и биатлоне? Конечно нет! Чемпионата мира был отработан отвратительно? Безусловно.
+11
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Kapitan Klos
«Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! Наблюдаю за диалогом в ваших телеграм-каналах и думаю – о чем вы спорите?"
И добавил про себя: "вы все - удивительное ***но."
+5
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Леонид Матросов
А с чего они вообще взяли что им что то должны вручать?
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Иван1984
Вы все г....о!!!
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Алешка Терминатор
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Ответ Иван Иванов
Как будто воспитатель в детском саду))) дорогие Дима, Костя и тд))))
Сережа молодец (с)
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Kapitan Klos
«Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! Наблюдаю за диалогом в ваших телеграм-каналах и думаю – о чем вы спорите?" И добавил про себя: "вы все - удивительное ***но."
)) 100% да и премия эта такое же ...но
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Demedieu
Ответ Иван Иванов
Как будто воспитатель в детском саду))) дорогие Дима, Костя и тд))))
"и выспаться перед эфирами", т.е. тихий час не пропускать)
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U
Прикорытные толкаются за место, где повкуснее.
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Michael Sneg
Дорогие Костя, Дима.
Наш канал - монополист. Каждый год эту награду будут разыгрывать одни и те же люди. Конкуренции нет. Так что все все получат.
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Максим Столбов
Ребята я Вам выплачу премию, только не ругайтесь
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Алар
Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! О чем вы спорите? Вы же знаете где живете, а в это стране всё решается заранее и наверху!
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avk7874
Вот завидую я этим персонажам, страна катится в клоаку, а эти цацки делят.
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persk
Матч ТВ - такое же загнивающее болото, как и вся страна. Всё по принципу лояльности, а не профессионализма. Конечно, у них будет еще много наград, не вручать же комментаторам Сетанты или Окко
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Sergio666
Серпентарий однако!)))
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Артем Дроздов
А третий финалист кто? Ещё ничего не вручили, а уже шум наводят из ничего
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Василий Питерский
Не канал, а сборище клоунов
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korysh
какой же гнилой канал, что даже между собой они постоянно ядом брызгают..и опять эти восхваления друг друга непонятно за что, как будто сам факт комментирования финала уже априори должен быть вознагражден, хотя и Трушечкин и Шнякин бесили весь ЧМ, хорошо хоть финал без них смотрел. Ну а вечно сверхэмоциональный с горящим пуканом Генич уже не удивляет
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justbored
Абсолютно фейковый псевдоконфликт с целью привлечь внимание к своим 💩 комментариям.
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antiginer
Черданцев номинирован…Дальше можно не читать.Чудо,путающее все и вся,не соображающее и не владеющее предметом о котором вещает годами,но при этом несущее чушь в угоду своим хозяевам из Газпрома признано одним из лучших?💩💩💩
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Alexander Rakhilkin
А Губерниев за роль джинна в обзорах ЧМ-2022 ничего не получил?🤭😵‍💫
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