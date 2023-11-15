Генпродюсер «Матч ТВ» о конфликте комментаторов из-за ТЭФИ: «Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! О чем вы спорите? Уверен, что у всех вас еще будет масса премий»
Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о споре комментаторов из-за премии ТЭФИ.
Ранее комментаторы «Матч ТВ» не согласились по поводу того, кто должен получить награду.
Передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» попали в тройку финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте».
Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин в список не вошли.
«Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! Наблюдаю за диалогом в ваших телеграм-каналах и думаю – о чем вы спорите?
Губерниев лучший в лыжах и биатлоне? Конечно! Финал Чемпионата мира был отработан блестяще? Безусловно.
Премии – лишь приятный момент, сопровождающий нашу публичную работу. Уверен, что у всех вас их еще будет масса. И ТЭФИ в том числе.
Всем футбол, биатлон и вообще любой спорт на Матче. И выспаться перед новыми эфирами», – написал Александр Тащин в телеграм-канале.
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Губерниев лучший в лыжах и биатлоне? Конечно нет! Чемпионата мира был отработан отвратительно? Безусловно.
И добавил про себя: "вы все - удивительное ***но."
Наш канал - монополист. Каждый год эту награду будут разыгрывать одни и те же люди. Конкуренции нет. Так что все все получат.