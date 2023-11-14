ЦСКА вновь попытается подписать Сутормина зимой. Решающим фактором станут переговоры с «Зенитом» (Metaratings)
ЦСКА по-прежнему заинтересован в трансфере Алексея Сутормина.
Напомним, ЦСКА и «Зенит» вели переговоры по Сутормину этим летом, но затем питерский клуб решил не отпускать полузащитника.
По информации Metaratings, зимой ЦСКА вновь попытается подписать Сутормина. Отмечается, что решающим фактором станут переговоры между клубами. Сам футболист не возражает против перехода, так как недоволен недостаточной игровой практикой в «Зените» и ранее играл под руководством Владимира Федотова в «Оренбурге».
В Мир РПЛ-2023/24 Сутормин провел 6 матчей за «Зенит» и отдал одну голевую передачу. Подробная статистика 29-летнего россиянина доступна здесь.
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да, уж по кадрам у ЦСКА ситуация очень плохая