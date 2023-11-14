ЦСКА вновь попытается подписать Сутормина зимой. Решающим фактором станут переговоры с «Зенитом» (Metaratings)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Владимир Федотов Алексей Сутормин Футбол

ЦСКА по-прежнему заинтересован в трансфере Алексея Сутормина.

Напомним, ЦСКА и «Зенит» вели переговоры по Сутормину этим летом, но затем питерский клуб решил не отпускать полузащитника.

По информации Metaratings, зимой ЦСКА вновь попытается подписать Сутормина. Отмечается, что решающим фактором станут переговоры между клубами. Сам футболист не возражает против перехода, так как недоволен недостаточной игровой практикой в «Зените» и ранее играл под руководством Владимира Федотова в «Оренбурге».

В Мир РПЛ-2023/24 Сутормин провел 6 матчей за «Зенит» и отдал одну голевую передачу. Подробная статистика 29-летнего россиянина доступна здесь.

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12 комментариев

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Дмитрий9779
Надо сказать Алексею спасибо и отпустить.
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Юрий Король
Оно нам надо?
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jqzn88xn6n
Учитывая, что ЦСКА нужны просто люди, то кандидатура вполне годно смотрится, а тем более Федотов его знает и будет проще.
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Max Zhomkov
Ответ jqzn88xn6n
Учитывая, что ЦСКА нужны просто люди, то кандидатура вполне годно смотрится, а тем более Федотов его знает и будет проще.
нужены люди которые умеют бежать и не падать 😀
да, уж по кадрам у ЦСКА ситуация очень плохая
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Fomin525
Ответ Дмитрий9779
Надо сказать Алексею спасибо и отпустить.
да и ему лучше стабильно играть чем сидеть
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Виктор
Ответ Дмитрий9779
Надо сказать Алексею спасибо и отпустить.
Надо доплатить, чтобы забрали.
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Fomin525
Ответ ks1923
Не пригодился за пять лет? Странно.
игрок ротации, чего странного?
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