ЦСКА вновь попытается подписать Сутормина зимой. Решающим фактором станут переговоры с «Зенитом» (Metaratings)

ЦСКА по-прежнему заинтересован в трансфере Алексея Сутормина.

Напомним, ЦСКА и «Зенит» вели переговоры по Сутормину этим летом, но затем питерский клуб решил не отпускать полузащитника.

По информации Metaratings, зимой вновь попытается подписать . Отмечается, что решающим фактором станут переговоры между клубами. Сам футболист не возражает против перехода, так как недоволен недостаточной игровой практикой в « » и ранее играл под руководством Владимира Федотова в «Оренбурге».

В Мир РПЛ-2023/24 Сутормин провел 6 матчей за «Зенит» и отдал одну голевую передачу. Подробная статистика 29-летнего россиянина доступна здесь.

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