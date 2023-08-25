Контакты «Зенита» и ЦСКА по Сутормину приостановлены. Обсуждения перенесли на сентябрь

Контакты «Зенита» и ЦСКА по Алексею Сутормину приостановлены.

По данным Metaratings.ru, агента и Сутормина уведомили, что переход возможен только в случае покупки «Зенитом» флангового футболиста.

Обсуждение вопроса перенесли на сентябрь. Пока же трансфер игрока маловероятен.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года после перехода из «Рубина». На его счету 13 голов и 10 ассистов в 130 матчах за петербургскую команду.

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