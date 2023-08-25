Контакты «Зенита» и ЦСКА по Сутормину приостановлены. Обсуждения перенесли на сентябрь

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Сутормин Футбол

Контакты «Зенита» и ЦСКА по Алексею Сутормину приостановлены.

По данным Metaratings.ru, агента и Сутормина уведомили, что переход возможен только в случае покупки «Зенитом» флангового футболиста.

Обсуждение вопроса перенесли на сентябрь. Пока же трансфер игрока маловероятен.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года после перехода из «Рубина». На его счету 13 голов и 10 ассистов в 130 матчах за петербургскую команду. 

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10 комментариев

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Зелёный гопник
Как игрок ротации Лёха в Питере лишним не будет 👍🏻
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Никита Аксанов
Вышел с Факелом – голевая. Вышел со Спартаком – классный финт и предголевая. В этом сезоне Сутормин может себя проявить, тем более ему комфортно играть на фланге при трёх ЦЗ, а Зенит сейчас так и играет.
+10
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Рашпель793
Зачем отдавать конкуренту пахаря, который может играть на разных позициях?
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Shuller18
Если купят Кельвена, то зачем Сутормин?
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Egor Aleksandrovich
Ответ Алексей Ильин
Да в опу этого глутормина! Федотов, работай!
а он что делает, не работает? с текущим составом, наполовину поломанным, наполовину состоящим из молодежки 17-19 лет на лавке и даже в старте (Рядно, Глебов) - какие вообще могут быть претензии к тренеру?
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SMART789
Игрок очень полезный, нет никакого смысла отдавать его прямому конкуренту за 3 копейки

Пусть платят от 5 млн.евро или идут лесом и играют набабой
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lovkac
Продадут после матча с конями если только
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SMART789
Ответ Алексей Ильин
А кто за него даст боле 50 рублей, болельщик с Мойки
Сиди с набабой на автомойке
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