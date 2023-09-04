Федотов о том, что у ЦСКА нет трансферов к старту сезона: «Плохо настаивал»

Владимир Федотов считает, что виноват в отсуствии трансферов у ЦСКА к старту сезона.

– Нет трансферов к старту второй сезон подряд, кто виноват?

– Комплекс, наверное, главный тренер.

– Вы себя тоже вините в этом? Почему?

– Плохо настаивал. Здесь много нюансов.

– говорил, что есть интерес от ЦСКА и с вами у него хорошие отношения. Почему нет трансфера?

– Не знаю, видимо, «Зениту» он самому нужен.

– А ЦСКА?

– Уже говорили, что российские игроки для нас очень важны.

– С Тереховым была подобная история, у вас с ним тоже хорошие отношения…

– Что значит хорошие отношения? Они должны быть хорошими футболистами. Отношения можно выстроить от того, как футболист показывает себя, – сказал главный тренер ЦСКА.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку