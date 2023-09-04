Федотов о том, что у ЦСКА нет трансферов к старту сезона: «Плохо настаивал»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Сергей Терехов Владимир Федотов Алексей Сутормин Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов считает, что виноват в отсуствии трансферов у ЦСКА к старту сезона.

– Нет трансферов к старту второй сезон подряд, кто виноват?

– Комплекс, наверное, главный тренер.

– Вы себя тоже вините в этом? Почему?

– Плохо настаивал. Здесь много нюансов.

– Сутормин говорил, что есть интерес от ЦСКА и с вами у него хорошие отношения. Почему нет трансфера?

– Не знаю, видимо, «Зениту» он самому нужен.

– А ЦСКА?

– Уже говорили, что российские игроки для нас очень важны.

– С Тереховым была подобная история, у вас с ним тоже хорошие отношения…

– Что значит хорошие отношения? Они должны быть хорошими футболистами. Отношения можно выстроить от того, как футболист показывает себя, – сказал главный тренер ЦСКА.

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22 комментария

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a_efimova10
Ответ lovkac
Победить? Мы один и тот же матч смотрели?
Команда, которая ведёт в счёте до 88 минуты, однозначно может победить :) Только не надо рассказывать про моменты и владение мячом и так далее. На бумаге Зенит сильнее, это никто не отрицает. А в игре побеждает тот, кто забил больше голов к финальному свистку) Греция так чемпионом Европы стала в далёком 2004-м)
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misha___97
Ответ cab
Вам мало трансферов, Пол команды иностранцы. Поработал бы Федотов у нас в Ростове. Представляю чтобы вопил.
Работал ведь и в Оренбурге, и в Сочи, результат давал. Не уверен, что там составы на голову выше были, чем у нынешнего Ростова
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Babusya
Ответ counsel
Ну хорошо же с Зенитом сыграли. Чилиец подъехал - это же трансфер к старту)
По сути средненькая игра. На троечку. Новичкам пока не хватает сыграности. Бум дальше смотреть.
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GrandLoG
Ответ Babusya
Честно, ждала проигрыша коней. Не было уверенности никакой, но свершилось чудо, конечно ничья хороший резалт. А сослагательное "если бы, да кабы", отнесем к мечтам. :)
Ну я бы не назвал это чудом, это как раз и есть работа Федотова. В открытой игре Зенит по исполнителям сильнее, это факт. А с той тактикой, с которой вышел ЦСКА вчера, чуть-чуть до победы не дотянули
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Кирилл
Ответ Babusya
Уже 7 место в таблице, есть куда дальше падать. Безволие полное! :(
По моему, в начале чемпионата надо смотреть на разницу очков: между ЦСКА и первым местом 6 очков разницы, а вторым - вообще 3.

В принципе, это можно спокойно отыграть.
Другое дело, что нужны еще 1-2 новичка и дать время уже пришедшим привыкать к команде и требования Федотова.

Сейчас как раз перерыв на сборные- надеюсь, все это подправят за 2 недели )
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a_efimova10
Ответ lovkac
Так подбирайте правильные слова тогда. То что Вы описали - это отскок и никак по другому
Эммм... Победа в футболе - это когда команда к финальному свистку забила больше голов, чем соперник) Что не так?
3 очка дают только за это и никак иначе.

Отскоком можно было бы назвать итог, при котором Зенит вёл а счёте, создал кучу моментов, а потом ЦСКА бы перебрался один раз на половину поля соперника и счёт сравнял.

В этой игре понятие "отскок" вообще неприменимо, с точки зрения развития сюжета. Но если вам принципиально назвать всё это дело именно отскоком, то пожалуйста :)

Это футбол, матчи по-разному складываются. В Суперкубке вот Зенит отскочил, например)
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a_efimova10
Ответ Babusya
По сути средненькая игра. На троечку. Новичкам пока не хватает сыграности. Бум дальше смотреть.
Так с Зенитом играли, не с Факелом же. И победить могли. И Зениту точно просто не было. Сейчас пауза будет - это нам на руку. Будет время, чтобы новых футболистов немного вписать в команду
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trav
С Заболотным на острие и Мухиным на позиции правого вингера не выигрывают чемпионаты
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prus_3
Вот молодец! "Унтер-офицерская вдова сама себя высекла".
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Babusya
Ответ a_efimova10
Так с Зенитом играли, не с Факелом же. И победить могли. И Зениту точно просто не было. Сейчас пауза будет - это нам на руку. Будет время, чтобы новых футболистов немного вписать в команду
Честно, ждала проигрыша коней. Не было уверенности никакой, но свершилось чудо, конечно ничья хороший резалт. А сослагательное "если бы, да кабы", отнесем к мечтам. :)
+1
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lovkac
Ответ a_efimova10
Так с Зенитом играли, не с Факелом же. И победить могли. И Зениту точно просто не было. Сейчас пауза будет - это нам на руку. Будет время, чтобы новых футболистов немного вписать в команду
Победить? Мы один и тот же матч смотрели?
+1
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0
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Zenith forever
Ответ Babusya
Нападающего толкового не хватает.
Толкового нападающего всем командам не хватает. Их в мире раз-два и обчелся.
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Babusya
Ответ Zenith forever
Толкового нападающего всем командам не хватает. Их в мире раз-два и обчелся.
Увы, обладателей Золотого мяча - нам и не снилось. :)
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Babusya
Ответ Кирилл
По моему, в начале чемпионата надо смотреть на разницу очков: между ЦСКА и первым местом 6 очков разницы, а вторым - вообще 3. В принципе, это можно спокойно отыграть. Другое дело, что нужны еще 1-2 новичка и дать время уже пришедшим привыкать к команде и требования Федотова. Сейчас как раз перерыв на сборные- надеюсь, все это подправят за 2 недели )
Нападающего толкового не хватает.
0
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mallowan
Ответ Babusya
Уже 7 место в таблице, есть куда дальше падать. Безволие полное! :(
Всего 3 очка от второго места, панику раньше времени не нагоняйте.
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Babusya
Ответ mallowan
Всего 3 очка от второго места, панику раньше времени не нагоняйте.
Моя критика только им на пользу. Проверенный метод. Вот поругаешь Забу и гол забивает. :)
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counsel
Ответ Babusya
Уже 7 место в таблице, есть куда дальше падать. Безволие полное! :(
Ну хорошо же с Зенитом сыграли. Чилиец подъехал - это же трансфер к старту)
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