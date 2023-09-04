Федотов о том, что у ЦСКА нет трансферов к старту сезона: «Плохо настаивал»
Владимир Федотов считает, что виноват в отсуствии трансферов у ЦСКА к старту сезона.
– Нет трансферов к старту второй сезон подряд, кто виноват?
– Комплекс, наверное, главный тренер.
– Вы себя тоже вините в этом? Почему?
– Плохо настаивал. Здесь много нюансов.
– Сутормин говорил, что есть интерес от ЦСКА и с вами у него хорошие отношения. Почему нет трансфера?
– Не знаю, видимо, «Зениту» он самому нужен.
– А ЦСКА?
– Уже говорили, что российские игроки для нас очень важны.
– С Тереховым была подобная история, у вас с ним тоже хорошие отношения…
– Что значит хорошие отношения? Они должны быть хорошими футболистами. Отношения можно выстроить от того, как футболист показывает себя, – сказал главный тренер ЦСКА.
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В принципе, это можно спокойно отыграть.
Другое дело, что нужны еще 1-2 новичка и дать время уже пришедшим привыкать к команде и требования Федотова.
Сейчас как раз перерыв на сборные- надеюсь, все это подправят за 2 недели )
3 очка дают только за это и никак иначе.
Отскоком можно было бы назвать итог, при котором Зенит вёл а счёте, создал кучу моментов, а потом ЦСКА бы перебрался один раз на половину поля соперника и счёт сравнял.
В этой игре понятие "отскок" вообще неприменимо, с точки зрения развития сюжета. Но если вам принципиально назвать всё это дело именно отскоком, то пожалуйста :)
Это футбол, матчи по-разному складываются. В Суперкубке вот Зенит отскочил, например)