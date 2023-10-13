Алексей Сутормин: «Для меня ЦСКА был хорошим вариантом. Знаю тренера, город. Но сложилось так, как сложилось. Я нисколько не жалею»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Алексей Сутормин Футбол

Алексей Сутормин рассказал о срыве перехода из «Зенита» в ЦСКА.

— Расскажи про историю с возможным переходом в ЦСКА. Что это было?

— Насколько я знаю, был интерес, велись переговоры. Но я остался в «Зените». Для меня ЦСКА был хорошим вариантом. Знаю тренера, город. Но сложилось так, как сложилось. Я нисколько не жалею. Значит, все так и должно быть.

— Ты узнавал у руководства «Зенита», почему не удалось совершить переход?

— Вопросов не задавал. Знаю, что нужен еще команде.

— Допускаешь ли ты, что зимой можешь покинуть «Зенит»?

— Еще достаточно времени до зимы. Если появится необходимость принимать решение в определенный отрезок времени — будем думать. За два месяца многое может поменяться, – сказал хавбек «Зенита».

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2 комментария

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Maluma Amulam
Забавно если его кто то купит дороже 50к
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