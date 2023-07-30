«Зенит» и ЦСКА продолжают переговоры по Сутормину, Бабаев и Медведев их ведут напрямую («Чемпионат»)
«Зенит» и ЦСКА продолжают переговоры по поводу Алексея Сутормина.
Как сообщает «Чемпионат», переговоры ведут напрямую Роман Бабаев и Александр Медведев. При этом ЦСКА готов переключиться на другие варианты.
Ранее появилась информация о том, что «Зенит» и ЦСКА достигли соглашения об аренде Сутормина с обязательным выкупом, однако после встречи команд в матче за OLIMPBET Суперкубок России руководство петербуржцев изменило свое решение из-за того, что не захотело усиливать конкурентов.
По данным издания, после Суперкубка «Зенит» стал настаивать на немедленном выкупе.
Сутормин хотел бы перейти в ЦСКА, поскольку недоволен своим игровым временем в «Зените». Кроме того, полузащитник ранее уже работал с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым в «Оренбурге».
Сутормин, в свою очередь, адаптирован к футболу Федотова и знает его требования к игре.
Тем более, у Сутормина хорошие отношения со многими игроками ЦСКА: Чаловым, Кучаевым, Дивеевым, Обляковым.
Так почему не взять такого футболиста ?