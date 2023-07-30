«Зенит» и ЦСКА продолжают переговоры по Сутормину, Бабаев и Медведев их ведут напрямую («Чемпионат»)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Роман Бабаев Алексей Сутормин Чемпионат.com Футбол

«Зенит» и ЦСКА продолжают переговоры по поводу Алексея Сутормина.

Как сообщает «Чемпионат», переговоры ведут напрямую Роман Бабаев и Александр Медведев. При этом ЦСКА готов переключиться на другие варианты.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» и ЦСКА достигли соглашения об аренде Сутормина с обязательным выкупом, однако после встречи команд в матче за OLIMPBET Суперкубок России руководство петербуржцев изменило свое решение из-за того, что не захотело усиливать конкурентов.

По данным издания, после Суперкубка «Зенит» стал настаивать на немедленном выкупе.

Сутормин хотел бы перейти в ЦСКА, поскольку недоволен своим игровым временем в «Зените». Кроме того, полузащитник ранее уже работал с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым в «Оренбурге».

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37 комментариев

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Andrejs
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Иван Колгашкин
Ответ Andrew Petrov
Сутормин- это трансферный потолок при Федотове,эту упертость тренера можно понять только так🤔
Всмысле а причëм тут Федотов????
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Кирилл
Ответ Andrew Petrov
Сутормин- это трансферный потолок при Федотове,эту упертость тренера можно понять только так🤔
Федотов знает сильные и слабые стороны Сутормина.

Сутормин, в свою очередь, адаптирован к футболу Федотова и знает его требования к игре.
Тем более, у Сутормина хорошие отношения со многими игроками ЦСКА: Чаловым, Кучаевым, Дивеевым, Обляковым.

Так почему не взять такого футболиста ?
+10
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Andrew Petrov
Сутормин- это трансферный потолок при Федотове,эту упертость тренера можно понять только так🤔
+14
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Владимир Тищенко
А что у нас по Манафе?
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Иван Колгашкин
Ответ Владислав Бондарчук
Видимо оратор имел ввиду что Федотову не нужны громкие трансферы и необычные игроки (карраскаль, медина или даже малком), он с ними не справляется
А может быть Федотову просто не покупают хороших игроков???
+2
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Жорег Борщофф
Ответ Александр Ветров
Даже из принципа не нужно вести переговоров с этим клубом.
Детский сад.
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utsh44psmr
«Не захотели усиливать конкурентов….» 🤣
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Marina_Greta
Ответ Andrew Petrov
Сутормин- это трансферный потолок при Федотове,эту упертость тренера можно понять только так🤔
Ну если бы у ЦСКА была хорошая финансовая платформа, интерес был бы к другим игрокам, сами видите, как тяжело даются переговоры и медленно... Слухи есть, а вот продвижение никакое и это печально.
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Onion
Только бы не сорвалось. И Адамовых пусть заберут, обоих...
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Константин Эсперов
Я ж говорил ,что таких переходов будет всё больше между клубами . Теперь только так.
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Антибаскет Поповича
Сам Бабаев. Значит, ждём фото.
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Павел Вайшвило
Ответ Andrejs
Сошлись на середине - 55000 р
В год
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Marina_Greta
Ответ Andrejs
Ничего из этого предложить не могу - только Дуарте и Шамара
Хм... Дуарте... тот самый топчик, как у нас в своё время был Васин? Берём! Продано!
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Andrejs
Ответ Marina_Greta
Не, лучше давайте мы вам Зе, а вы нам Лёху и Кассьеру)
Ничего из этого предложить не могу - только Дуарте и Шамара
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Marina_Greta
Ответ Andrejs
Караваева на сдачу?
Не, лучше давайте мы вам Зе, а вы нам Лёху и Кассьеру)
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Andrejs
Ответ Marina_Greta
Скидку надо ещё бы выбить. По акции.
Караваева на сдачу?
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Marina_Greta
Ответ Andrejs
Сошлись на середине - 55000 р
Скидку надо ещё бы выбить. По акции.
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Иван Колгашкин
Ответ Andrejs
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Marina_Greta
Ответ Onion
Только бы не сорвалось. И Адамовых пусть заберут, обоих...
Кого ещё? Взамен Гайча, Фукса и Набабкина не хотите? Карпова в подарок так и быть отдадим)
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ЦСКА1960
Ну надо же, такой ценный игрок, что Бабаев в него так вцепился...
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Опа, Митяй
А че он такой важный до...?
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Marina_Greta
Леха полтинник конечно, для ротации пойдёт.
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Кирилл.С-Пб
Полтинник зажали?
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SMART789
дешевле 5 млн.евро смысла нет, либо обмен на Карраскаля
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