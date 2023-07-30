«Зенит» и ЦСКА продолжают переговоры по Сутормину, Бабаев и Медведев их ведут напрямую («Чемпионат»)

«Зенит» и ЦСКА продолжают переговоры по поводу Алексея Сутормина.

Как сообщает «Чемпионат», переговоры ведут напрямую и . При этом ЦСКА готов переключиться на другие варианты.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» и ЦСКА достигли соглашения об аренде с обязательным выкупом, однако после встречи команд в матче за OLIMPBET Суперкубок России руководство петербуржцев изменило свое решение из-за того, что не захотело усиливать конкурентов.

По данным издания, после Суперкубка «Зенит» стал настаивать на немедленном выкупе.

Сутормин хотел бы перейти в ЦСКА, поскольку недоволен своим игровым временем в « ». Кроме того, полузащитник ранее уже работал с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым в «Оренбурге».