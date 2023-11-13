Магуайр об «МЮ»: «Был готов остаться и бороться за место. В прошлом году сыграл не так много, как хотелось бы – болезнь и травмы не позволили войти в ритм»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Харри Магуайр заявил, что готов бороться за место в основном составе «МЮ».

Минувшим летом Магуайр мог перейти в «Вест Хэм», однако сделка сорвалась. После неудавшегося трансфера Эрик тен Хаг сказал защитнику, что рассчитывает на него в «Манчестер Юнайтед».

«В прошлом году я сыграл не так много матчей, меньше, чем хотелось бы. У меня было несколько возможностей провести несколько игр подряд, но сначала я заболел, а потом дважды травмировался, поэтому не вошел в ритм и не смог проявить себя перед тренером.

Мне очень нравится играть за этот клуб, и я был готов остаться и бороться за место», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

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3 комментария

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jqzn88xn6n
Жаль, что сделка сорвалась
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bestvideox
Я был готов остаться и бороться за место, если меня не купят.
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red hikkikomori
Орстейн из атлетика уже написал что Рэтклифф точно придёт и точно получит контроль над спортивной составляющей клуба, так что надеюсь дед сплавит всё-таки куда-нибудь этот крупногабаритный груз
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