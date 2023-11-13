Магуайр об «МЮ»: «Был готов остаться и бороться за место. В прошлом году сыграл не так много, как хотелось бы – болезнь и травмы не позволили войти в ритм»

Харри Магуайр заявил, что готов бороться за место в основном составе «МЮ».

Минувшим летом Магуайр мог перейти в «Вест Хэм», однако сделка сорвалась. После неудавшегося трансфера Эрик тен Хаг сказал защитнику, что рассчитывает на него в «Манчестер Юнайтед».

«В прошлом году я сыграл не так много матчей, меньше, чем хотелось бы. У меня было несколько возможностей провести несколько игр подряд, но сначала я заболел, а потом дважды травмировался, поэтому не вошел в ритм и не смог проявить себя перед тренером.

Мне очень нравится играть за этот клуб, и я был готов остаться и бороться за место», – сказал защитник « » и сборной Англии.

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