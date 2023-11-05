Шмейхель назвал Магуайра лучшим в матче с «Фулхэмом»: «Не представляю, как «МЮ» победил бы без него. Харри все перевернул после неприятностей и критики, с которыми столкнулся»
Петер Шмейхель похвалил игру Харри Магуайра в матче с «Фулхэмом».
В субботу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0. Магуайр вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
«Лучшим игроком [в субботу], как по мне, был Харри Магуайр. Он был грандиозен. Он был и тут, и там – повсюду. Неприятности, с которыми он столкнулся, и критика, которую получил, – как он все перевернул! Теперь любой тренер поставит его в приоритет.
Он был невероятен, и я не представляю, как «Манчестер Юнайтед» победил бы без него», – сказал бывший вратарь «МЮ».
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