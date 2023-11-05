Шмейхель назвал Магуайра лучшим в матче с «Фулхэмом»: «Не представляю, как «МЮ» победил бы без него. Харри все перевернул после неприятностей и критики, с которыми столкнулся»

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Петер Шмейхель Харри Магуайр Футбол

Петер Шмейхель похвалил игру Харри Магуайра в матче с «Фулхэмом».

В субботу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0. Магуайр вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

«Лучшим игроком [в субботу], как по мне, был Харри Магуайр. Он был грандиозен. Он был и тут, и там – повсюду. Неприятности, с которыми он столкнулся, и критика, которую получил, – как он все перевернул! Теперь любой тренер поставит его в приоритет.

Он был невероятен, и я не представляю, как «Манчестер Юнайтед» победил бы без него», – сказал бывший вратарь «МЮ».

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3 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Вот это перерождение. Из мема потихоньку превращается в топ-ЦЗ! 😁
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Александр Колосов
Магуайр сегодня действительно был очень хорош, но это не отменяет его предыдущие косяки и медлиткльность.
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