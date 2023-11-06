Тен Хаг о Магуайре с «Фулхэмом»: «Грандиозный матч. Харри продемонстрировал лидерство, был хорош с мячом и без него»

Эрик тен Хаг высоко оценил игру Харри Магуайра в матче с «Фулхэмом».

«Манчестер Юнайтед» обыграл « » в 11-м туре (1:0). начал игру в стартовом составе и отыграл весь матч.

«[Магуайр] провел грандиозный матч. Отличное выступление.

Он продемонстрировал лидерство, был очень хорош как с мячом, так и без него. Я очень доволен игрой Харри», – сказал главный тренер « ».

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