Тен Хаг о Магуайре с «Фулхэмом»: «Грандиозный матч. Харри продемонстрировал лидерство, был хорош с мячом и без него»

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высоко оценил игру Харри Магуайра в матче с «Фулхэмом».

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в 11-м туре АПЛ (1:0). Магуайр начал игру в стартовом составе и отыграл весь матч.

«[Магуайр] провел грандиозный матч. Отличное выступление.

Он продемонстрировал лидерство, был очень хорош как с мячом, так и без него. Я очень доволен игрой Харри», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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4 комментария

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a2wai
Ответ Безумный Макс
Тен Хаг позорится в каждом интервью...
В смысле позорится, это лучший матч Харри в Юнайтед за последние года два)

Даже лысый вынужден был это признать, хотя он явно не его фанат))
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+3
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