Кейн включил Магуайра в список лучших из тех, с кем он играл вместе: «Харри – один из лучших защитников в истории Англии»

Харри Кейн назвал Харри Магуайра одним из лучших защитников в истории Англии.

Форвард «Баварии» и сборной Англии включил защитника « » в список лучших футболистов, с которыми он играл вместе.

«Харри – один из лучших защитников в истории Англии, несомненно. Люди имеют право на свое мнение и порой слишком увлекаются тем, что пишут в соцсетях, но у Харри сильный характер.

В сборной Англии мы в нем не сомневаемся. Все в команде знают, насколько важен для нас Харри», – сказал Кейн.

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