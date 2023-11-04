Кейн включил Магуайра в список лучших из тех, с кем он играл вместе: «Харри – один из лучших защитников в истории Англии»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Харри Магуайр Харри Кейн Футбол

Харри Кейн назвал Харри Магуайра одним из лучших защитников в истории Англии.

Форвард «Баварии» и сборной Англии включил защитника «Манчестер Юнайтед» в список лучших футболистов, с которыми он играл вместе.

«Харри – один из лучших защитников в истории Англии, несомненно. Люди имеют право на свое мнение и порой слишком увлекаются тем, что пишут в соцсетях, но у Харри сильный характер.

В сборной Англии мы в нем не сомневаемся. Все в команде знают, насколько важен для нас Харри», – сказал Кейн.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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15 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
И добавил- " Отличный защ. Когда он в команде соперника- играть против него было сплошным удовольствием".
+7
0
+7
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pit4er
МЮ пригодился бы Магуайр из сборной Англии, пусть присмотрятся
+8
-2
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Алексей Филиппов
Это просто говорит о том, что у Кейна было очень мало хороших партнеров в командах
+4
-1
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Артем Гладских
Ну , в последнее время , игра Магуайра меня радует. Перестал косячить , и много сделал полезного.
+4
-2
+2
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red hikkikomori
When Harry Met S̶a̶l̶l̶y̶ Harry)
+1
-1
0
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ман сити фейк
Почему в МЮ хейтят всех (даже гения Фернандеша) подряд кроме Каземиро? За 70 этот бразил полный провал.
+2
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Demyan Grachev
а я вот считаю,что Stinol лучше!
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Валдис Пельш
Ответ Артем Гладских
Ну , в последнее время , игра Магуайра меня радует. Перестал косячить , и много сделал полезного.
>З<
0
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Ложный Латераль
Ответ Артем Гладских
Ну , в последнее время , игра Магуайра меня радует. Перестал косячить , и много сделал полезного.
Сделал) Простите не удержался)
+2
-2
0
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Дмитрий Иванов
Ответ Алексей Филиппов
Это просто говорит о том, что у Кейна было очень мало хороших партнеров в командах
Это говорит о том что иногда партнеры поддерживают друг друга в сложные периоды.
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GuruFutbola
Ответ corazón blanco
Ну, а что, такое мнение имеет место на жизнь, все-таки с Харри сборная Англии дошла до финала Евро и полуфинала Мундиаля.
А ты удалил прошлый коммент здесь, потому что плюсов не набрал?
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