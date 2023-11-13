Абаскаль о критике: «Нужно прислушиваться к тем, кто обладает знаниями, а не сидит дома с телефоном. На площади есть тореадор и бык, мы оставили быка в живых»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о критике в свой адрес.

В 15-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. 

«Знаю ли про критику? В современном технологичном мире было бы сложно не знать этого.

Критики у нас достаточно и внутри. Мы самокритичны и ставим высокую планку для самих себя. Но когда хорошо идет игра, сложно выходить на поле со скамейки. Было сложно что-то улучшить. Нам нужна была физика и свежесть. А что касается критики, чем больше говорят, тем лучше. Те, кто говорил плохо, теперь говорят хорошо. На площади есть тореадор и бык. Сегодня мы оставили быка в живых.

Я начал эту работу в 2022 году. Не перестану этого делать. Чем конструктивнее критика, тем лучше для меня. Иногда нужно прислушиваться. К тем, кто обладает знаниями, а не сидит дома с телефоном. Я всегда принимаю конструктивную критику», – сказал главный тренер «Спартака». 

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28 комментариев

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Викт0р Степанович
Лев прыгнул, бык отскочил, а тореодор оставил всех в живых. Ауф
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barnauldiscovery
Интересно, Мостовой с телефоном сидит когда интервью дает или нет?
+17
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Кирилл Романьков
Ответ Данко Лазович
в бассейне есть дельфин. сегодня мы оставили его в живых))
На вокзале есть человек без определенного места жительства. Ну есть и есть, главное чтобы рот не открывал))
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Pok_Toholo
Ну нафиг, слишком сложно. Уж лучше Мостового читать
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krokodilych
Это что, вирус Рианчо? Тот тоже говорил метафорами, сколь многозначительными, столь же и туманными...
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Данко Лазович
в бассейне есть дельфин.
сегодня мы оставили его в живых))
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igls54
Дождь прошел и солнце взошло
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Kranmeister
Ответ barnauldiscovery
Интересно, Мостовой с телефоном сидит когда интервью дает или нет?
Не пристало царю с телефоном сидеть! Бутылочка "Столичной" всегда скрасит любое интервью.
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Groznyi2024
Ну быка вообще-то мы в Питере недавно в живых оставили, тореадор Мостовой пожалел
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ТимТалер
Почему львы на скамейки не тореадоры ? Конструктивно ?
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elninjo_3
Честно говоря, он несет еще большую чушь, чем Черчесов, из интервью в интервью. Но спартаковские болельщики восхищаются этой высокопарной псевдофилософской бредятиной.
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xslavik
Вроде всё по делу сказал. Сразу всё встало на свои места
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Russ Ivan
Набор бессмысленных фраз...
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Dizzod
а с дельфином что?
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mekafff
Ответ Викт0р Степанович
Лев прыгнул, бык отскочил, а тореодор оставил всех в живых. Ауф
Действие тарасовского борща с каждым интервью проявляется все сильнее и сильнее
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ks1923
По изложению мысли без явного внешнего воздействия Абаскаль такими темпами Бышовца к весне догонит.
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вовочка6762
Денег то побольше платят чем в Испании, поэтому я здесь !
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Jean_M
Держите наркомана
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gukmamop
Открыт новый персонаж: тореадор
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Макс Крыл
Не путай: спартачок- не севильская площадь с быком, а типичный ялтинский дельфинарий с пивом и чипсами.
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brace
Какой прогресс в РПЛ нарисовался, теперь общение высокохудожественными образами становится нормой.! )
У Миллера, и вот теперь у Абаскаля
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BaltikaSPb
Когда там у Спартака матч с Краснодаром в ЧР ?
Чет мне кажется бык тореадора затопчет и сверху еще кучу навалит
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Max9999
Бык это Соболев чтоле? Он тот ещё бычара.
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Назар Игорь
Уроженец Севильи не мог не сделать сравнения футбола с корридой. Коррида началась в Севилье более 200 лет назад.
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