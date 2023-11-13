Федун о «Спартаке» и 2:1 с «Ростовом»: «Слава богу, что Абаскаль переступил через принципы и в конце выпустил Соболева. Если бы не он – победу бы не удержали»

Теги Спартак Ростов Леонид Федун премьер-лига Россия Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Леонид Федун отметил роль Александра Соболева в победе «Спартака» над «Ростовом».

Красно-белые обыграли дончан (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ.

«Отлично, что взяли три очка. Команда очень хорошо начала встречу, забила два быстрых гола. Это важная победа, если вспомнить, что последнюю домашнюю победу в РПЛ «Спартак» над «Ростовом» одержал в 2018 году.

Слава богу, что тренер [Гильермо Абаскаль] переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева. Если бы не он, то мы бы победу не удержали. Александр хорошо цеплялся за мяч, и только нерасторопность Мозеса не позволила команде забить третий гол», — сказал бывший владелец «Спартака».

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28 комментариев

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Алексей Ненахов
Федуну таблетки нужны , сморозил лютую дичь
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T622222
Что??? Если бы не он - другой бы выход замкнул и было бы 3-1, а так полное мучение 10 последних минут….
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T622222
Ответ Алексей Ненахов
Федуну таблетки нужны , сморозил лютую дичь
Еще баба его не выступала - ждем очередную крынжатину
+17
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+12
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last_guard
Как был Федун дурачком, не разбирающемся в футболе, так и остался. Хорошо что ему пришлось уйти из Спартака.
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Алексей Ненахов
Ответ T622222
Еще баба его не выступала - ждем очередную крынжатину
Опять расскажет нам что благодаря ее советникам побеждаем
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last_guard
Для Соболева "Слава богу", что Абаскаль походу не видел как тот "разминался". А то вместо замены, сразу бы в дубль поехал бы.
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santos_42
Что он несёт?
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Саша Пушкин
Ответ last_guard
Как был Федун дурачком, не разбирающемся в футболе, так и остался. Хорошо что ему пришлось уйти из Спартака.
Точно, без него Спартак расцвел. Видны качественные изменения, на всех ведущих должностях в управлении клубом теперь серьезные профессионалы, микроклимат в клубе улучшился, скандалы больше не утекают в прессу, ведь их просто нет, результаты в таблице и игра, которую демонстрируют красно-белые, не в пример тому, что было при проклятом Федуне. "Хорошо что ему пришлось уйти из Спартака."
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Док163
Ответ T622222
Еще баба его не выступала - ждем очередную крынжатину
да она поадекватнее порой, чем муж.
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KKA
Ответ T622222
Что??? Если бы не он - другой бы выход замкнул и было бы 3-1, а так полное мучение 10 последних минут….
Так он , похоже , и не смотрел ) на кухне дайджест организован был супругой )
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Док163
Ответ T622222
Что??? Если бы не он - другой бы выход замкнул и было бы 3-1, а так полное мучение 10 последних минут….
а сколько раз он передерживал мяч и зачем-то разворачивался на контроле и двигался к своим воротам. Ну и потери потери потери.
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Howard Norfolk
Надеюсь это сарказм, иначе очень стыдно,что такой аналитик, так долго руководил Спартаком.
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haymaker
Соболев герой матча, бесп..ды
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Wiley Fox
Цеплялся за мяч

Или мяч за эту корягу
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Жил был пес
мозесу уже пора на покой
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Дмитрий Донской
А, при чем тут Соболь🤔
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Леонид Вилькин
Но если вчитаться в слова Федуна :основная слава Богу,пославшено разум Абаскалю! 😅
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Roman Vleskov
Ещё бы Мозеса не выпускал и вообще спокойно бы до победы довели. По результату скорее за Ростов сыграл чем за Спартак.
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Док163
ахахаахахаххах я сначала подумал - это сарказм, но зашел в новость и оказалось, что - нет !!! ужасссссс пора лечится Федуну.
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Александр Тараканов
Если честно, я сначала подумал что это сарказм!
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Артем Гладских
Чёс.
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