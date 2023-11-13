Федун о «Спартаке» и 2:1 с «Ростовом»: «Слава богу, что Абаскаль переступил через принципы и в конце выпустил Соболева. Если бы не он – победу бы не удержали»
Леонид Федун отметил роль Александра Соболева в победе «Спартака» над «Ростовом».
Красно-белые обыграли дончан (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ.
«Отлично, что взяли три очка. Команда очень хорошо начала встречу, забила два быстрых гола. Это важная победа, если вспомнить, что последнюю домашнюю победу в РПЛ «Спартак» над «Ростовом» одержал в 2018 году.
Слава богу, что тренер [Гильермо Абаскаль] переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева. Если бы не он, то мы бы победу не удержали. Александр хорошо цеплялся за мяч, и только нерасторопность Мозеса не позволила команде забить третий гол», — сказал бывший владелец «Спартака».
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