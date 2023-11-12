Абаскаль о 2:1 с «Ростовом»: «Будь у «Спартака» достаточно голода, нервозных последних минут не было бы»
Гильермо Абаскаль недоволен игрой «Спартака» в конце матча с «Ростовом» (2:1).
«Хочу поздравить ребят. Они молодцы, заслужили победу. Но мы должны злиться на себя. На мой взгляд, в первом тайме нужно было забивать больше. Мы должны были иметь больше амбиций и желания, чтобы делать счет крупнее.
Если бы у нас было достаточно голода, последних нервозных 10 минут не было бы», – сказал главный тренер «Спартака».
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А так-то, если в делах мотивирован я полагаться на игроков - они ползать по полю будут... На Мозеса глянь - яркий пример.
Так что, не прав ты - гл.тренер за это ответственнен в первую голову. И в Спартаке с этим очень плохо...
По заменам у меня есть вопросы по Мартинсу и Мозесу. Хотя, если бы Мозес отдал нормальный пас на Кристофера, думаю, он бы забил.
Соболев нормально вышел.