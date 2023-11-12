Абаскаль о 2:1 с «Ростовом»: «Будь у «Спартака» достаточно голода, нервозных последних минут не было бы»

Гильермо Абаскаль недоволен игрой «Спартака» в конце матча с «Ростовом» (2:1).

«Хочу поздравить ребят. Они молодцы, заслужили победу. Но мы должны злиться на себя. На мой взгляд, в первом тайме нужно было забивать больше. Мы должны были иметь больше амбиций и желания, чтобы делать счет крупнее.

Если бы у нас было достаточно голода, последних нервозных 10 минут не было бы», – сказал главный тренер « ».

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