Абаскаль о 2:1 с «Ростовом»: «Будь у «Спартака» достаточно голода, нервозных последних минут не было бы»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль недоволен игрой «Спартака» в конце матча с «Ростовом» (2:1).

«Хочу поздравить ребят. Они молодцы, заслужили победу. Но мы должны злиться на себя. На мой взгляд, в первом тайме нужно было забивать больше. Мы должны были иметь больше амбиций и желания, чтобы делать счет крупнее.

Если бы у нас было достаточно голода, последних нервозных 10 минут не было бы», – сказал главный тренер «Спартака».

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28 комментариев

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Вячеслав Припузов
Самый главный соперник Спартака сам Спартак....
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(_Баловень:)_)
Ответ Вячеслав Припузов
Самый главный соперник Спартака сам Спартак....
так было, так есть и так будет всегда
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sergspartak
все верно, идти вперед надо было и атаковать дальше, а наши начали даже с угловых катать мяч, пасы назад делать. Игра то получалась, а сами бросили.
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sergspartak
Ответ Вячеслав Припузов
Нужно оставлять тех у кого прёт игра. Игнатова нельзя было менять и где Умяров, который с Краснодаром феерил, его вроде бы тоже поменяли тогда и проиграли, нужно было его на место Зобнина изначально сегодня
Игнатов устал и стал заниматься лишними пасами. Зобнин прекрасно сыграл. Умяров согласен, вместо Мартинса можно было, но видимо решили что Мартинс повыше ростом и это нужнее.
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Пользователь Huawei
Не хочу и не могу давать советы тренеру, но как по мне именно замены игру поломали. При всём уважении.
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44ndfwwgbr
Так это вопрос к тренеру - почему Спартак бросает играть при счете в свою пользу?
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Евгений Метелкин
Все кто на замену вышли вообще в игру не попали, за исключением Денисова
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sergspartak
Ответ Пикачу82
Не надо было Соболева выпускать, это 0 на поле
многие же хотели посмотреть на него, комментаторы вон пиарят Соболя, вот и выпустил чтоб еще раз убедились что он хуже Дзюбы бегает
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Никита Самарин
В первом тайме Спартак был действительно хорош, а вот во втором тайме, после замен (с заменами Абаскаль не угадал), игра пошла уже у Ростова, так что счёт по игре.
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Дмитрий9779
Так Соболев поэтому и пропускал завтраки,чтобы голодным быть,а ты его на лавку😁
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Klopov
Я думал,5-0 будет.Ростов рассыпался. Но,хоть не как ЦСКА-Факел вышло в конце.Извечных соперников с победой,цените Абаскаля.
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ltkmaby
Ответ waleri
Стесняюсь спросить, а кто отвечает за психологию, мотивацию, тактику?
За тактику тренер, за остальное сам игрок. Пороть их нельзя, штрафы сейчас не практикуются, попробуй заставь уговорами, когда у них все хорошо. Лавка лечит, если нет, то на выход, другого варианта нет.
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SerGa
Ответ Пикачу82
Не надо было Соболева выпускать, это 0 на поле
А Мозеса надо было? Замены Абаскаля по-прежнему катастрофа.
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ltkmaby
Ответ 44ndfwwgbr
Так это вопрос к тренеру - почему Спартак бросает играть при счете в свою пользу?
Так те кто бросает и остаются на лавке, нормальный процесс. Что не так?
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Ильдар Фарукшин
Рыжий ❤️❤️❤️❤️. 2 игра подряд уважаха. Балдею от игры
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sergspartak
Ответ SerGa
А Мозеса надо было? Замены Абаскаля по-прежнему катастрофа.
Мозес получше, он возрастной просто, но если бы не Соболь в паре у него, а ктото другой то может и соорудили бы чтото как в прошлый раз с мартинсом. Но в целом конечно от Мозеса пора избавляться. Абаскаль все уверен понимает и выпускает не от хорошей жизни, может чтоб продать выгоднее еще выпускают.
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sergspartak
Ответ Пикачу82
Ну и увидели, Соболев не тот игрок которого стоило оставлять главным форвардом. Надеюсь зимой от него и Джикии избавится
перед тем как избавиться надо замену найти сначала и посмотреть годик как играть будет замена. А то уже от Глушакова и Комбарова избавились когда-то и до сих пор проблемы в этих зонах. Пусть на скамейке сидят, Соболь как раз расслабился т.к. Шамар и Бальде ушли, конкуренция нужна, без конкуренции расслабится новый игрок скорее всего.
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Пикачу82
Ответ sergspartak
многие же хотели посмотреть на него, комментаторы вон пиарят Соболя, вот и выпустил чтоб еще раз убедились что он хуже Дзюбы бегает
Ну и увидели, Соболев не тот игрок которого стоило оставлять главным форвардом. Надеюсь зимой от него и Джикии избавится
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Пикачу82
Ответ SerGa
А Мозеса надо было? Замены Абаскаля по-прежнему катастрофа.
Мозес когда в форме топовый игрок, Соболев клоун на поле.
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SGS55
Ответ ltkmaby
За тактику тренер, за остальное сам игрок. Пороть их нельзя, штрафы сейчас не практикуются, попробуй заставь уговорами, когда у них все хорошо. Лавка лечит, если нет, то на выход, другого варианта нет.
Пороть, в общем то никогда нельзя было (ну, если только в душевой...), и с чего ты взял, что штрафы не практикуются???
А так-то, если в делах мотивирован я полагаться на игроков - они ползать по полю будут... На Мозеса глянь - яркий пример.
Так что, не прав ты - гл.тренер за это ответственнен в первую голову. И в Спартаке с этим очень плохо...
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murzzzzzilka
Ответ Пользователь Huawei
Не хочу и не могу давать советы тренеру, но как по мне именно замены игру поломали. При всём уважении.
Я бы Ростов не сбрасывала со счетов. Они заиграли получше. А наши подустали.
По заменам у меня есть вопросы по Мартинсу и Мозесу. Хотя, если бы Мозес отдал нормальный пас на Кристофера, думаю, он бы забил.
Соболев нормально вышел.
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Максим Столбов
Надо значит командные завтраки отменять, а то уж больно забрались.
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waleri
Стесняюсь спросить, а кто отвечает за психологию, мотивацию, тактику?
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