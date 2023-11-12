Гильермо Абаскаль: «Спартак» не заслуживал пропускать даже один гол. У «Ростова» были только дальние удары, ну и после подач что‑то доходило»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Абаскаль считает, что «Спартак» не заслуживал пропущенного гола от «Ростова».

«Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 в 15-м туре Мир РПЛ, пропустив с пенальти.

– Насколько нервные были последние минуты, когда счет был 2:1 и «Ростов» давил?

– Я был уверен в своих ребятах, они не заслуживали того, чтобы пропускать даже один гол. Был эпизод с пенальти, но мяч в руку попал, так бывает. В целом у соперника единственное что было – это дальние удары, ну и после подач что‑то доходило, но при такой игре это нормально.

– Можете ли назвать схему, по которой сейчас играет «Спартак»?

– Пять матчей играем по одной и той же схеме. Два вингера, два центральных защитника, два крайних защитника, два нападающих и большая мобильность.

– Можно сказать, что с этой схемой вы обрели стабильность и нащупали оптимальный вариант?

– Абсолютно согласен, мы лучше используем качества игроков, у нас есть стабильность и ширина, когда игроки, которые располагаются широко, могут за счет дриблинга заходить в центр и создавать опасные моменты, – сказал Гильермо Абаскаль.

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17 комментариев

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Spartacus Pro
Ответ Никита Самарин
Прошло пол сезона, а он только недавно определился со схемой и оптимальным сочетанием. Это надо было сделать ещё летом, а не в конце осени.
Абаскаль хотел, чтобы все игроки команды могли выходить и в старте, и на замену. Оказалось, что некоторые игроки даже на замену не могут нормально выходить. Сегодня это было хорошо видно. Да, процесс понимания затянулся, но и равных игроков очень много в команде. Это пошло в минус, а не в плюс.
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SGS55
Пропустить 1 - вполне заслужил. А вот забить только 2 - нет.
Жаль, что после 15-й минуты пол-команды решили матч "доигрывать", а не играть.
И опять не понимаю - с какой целью появляется на поле Мозес, этот центнер еле-еле передвигающегося мяса...
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Артур Межаков
Замены снова в минус....
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Ryuske
Ответ SGS55
Пропустить 1 - вполне заслужил. А вот забить только 2 - нет. Жаль, что после 15-й минуты пол-команды решили матч "доигрывать", а не играть. И опять не понимаю - с какой целью появляется на поле Мозес, этот центнер еле-еле передвигающегося мяса...
Есть ощущение, что Мозес, Мартинс, Бонгонда и Медина не выкладываются на 100%. Нужно зимой ставить вопрос о целесообразности их нахождения в команде.
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Шухрат Казыев
У Ростова большие проблемы в защите.
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Дмитрий9779
Это мнение тренера...в матче подумалось,будь на месте иранца Халк или Малком,с таких убойных позиций Максименко вынул бы штуки три.
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Роман
Ответ Никита Самарин
Прошло пол сезона, а он только недавно определился со схемой и оптимальным сочетанием. Это надо было сделать ещё летом, а не в конце осени.
Спартак победил, а ты ноешь. Даже не похвалил за первый тайм, в котором Ростов просто уничтожили. Как же зае... эти тошнотики
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Владимир Смирнов
Ответ Никита Самарин
Прошло пол сезона, а он только недавно определился со схемой и оптимальным сочетанием. Это надо было сделать ещё летом, а не в конце осени.
В том-то и дело, что не определилися.
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sergspartak
Ответ Никита Самарин
Прошло пол сезона, а он только недавно определился со схемой и оптимальным сочетанием. Это надо было сделать ещё летом, а не в конце осени.
он говорил что Спартак будет как хамелеон меняться и это правильно, если бы этой схемой играли раньше то уже проигрывали бы, т.к. соперники бы приноровились, Спартак разбирают эксперты больше всех.
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SGS55
Ответ Роман
Спартак победил, а ты ноешь. Даже не похвалил за первый тайм, в котором Ростов просто уничтожили. Как же зае... эти тошнотики
1. Спартак доминировал первые 20 мин. Похвально.
2. Спартак решил, что игра "сделана" на 15-й минуте.
Отвратительно.

Игра однозначно "давалась", однако некоторые решили, что, типа "жилы рвать" - не комильфо...
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Owen_the_Simple
Ответ sergspartak
он говорил что Спартак будет как хамелеон меняться и это правильно, если бы этой схемой играли раньше то уже проигрывали бы, т.к. соперники бы приноровились, Спартак разбирают эксперты больше всех.
>соперники бы приноровились
>Спартак разбирают эксперты больше всех

Я сомневаюсь, что хоть одна команда в России выстраивает тактику по разборам "экспертов".
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Peter Parker
Ответ Дмитрий9779
Это мнение тренера...в матче подумалось,будь на месте иранца Халк или Малком,с таких убойных позиций Максименко вынул бы штуки три.
А почему это работает только в одну сторону? Я тоже так хочу, пусть тогда и у Спартака будет ловить эти мячи Нойер, а не Максименко
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Дмитрий9779
Ответ Peter Parker
А почему это работает только в одну сторону? Я тоже так хочу, пусть тогда и у Спартака будет ловить эти мячи Нойер, а не Максименко
Песьякова мало?😂Да и будем объективны,Халк и Малком это реальность,а Нойер фантазии.
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