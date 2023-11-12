Гильермо Абаскаль: «Спартак» не заслуживал пропускать даже один гол. У «Ростова» были только дальние удары, ну и после подач что‑то доходило»
Абаскаль считает, что «Спартак» не заслуживал пропущенного гола от «Ростова».
«Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 в 15-м туре Мир РПЛ, пропустив с пенальти.
– Насколько нервные были последние минуты, когда счет был 2:1 и «Ростов» давил?
– Я был уверен в своих ребятах, они не заслуживали того, чтобы пропускать даже один гол. Был эпизод с пенальти, но мяч в руку попал, так бывает. В целом у соперника единственное что было – это дальние удары, ну и после подач что‑то доходило, но при такой игре это нормально.
– Можете ли назвать схему, по которой сейчас играет «Спартак»?
– Пять матчей играем по одной и той же схеме. Два вингера, два центральных защитника, два крайних защитника, два нападающих и большая мобильность.
– Можно сказать, что с этой схемой вы обрели стабильность и нащупали оптимальный вариант?
– Абсолютно согласен, мы лучше используем качества игроков, у нас есть стабильность и ширина, когда игроки, которые располагаются широко, могут за счет дриблинга заходить в центр и создавать опасные моменты, – сказал Гильермо Абаскаль.
Абаскаль медленно выползает из пропасти. На этот раз потащил Игнатов
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Жаль, что после 15-й минуты пол-команды решили матч "доигрывать", а не играть.
И опять не понимаю - с какой целью появляется на поле Мозес, этот центнер еле-еле передвигающегося мяса...
2. Спартак решил, что игра "сделана" на 15-й минуте.
Отвратительно.
Игра однозначно "давалась", однако некоторые решили, что, типа "жилы рвать" - не комильфо...
>Спартак разбирают эксперты больше всех
Я сомневаюсь, что хоть одна команда в России выстраивает тактику по разборам "экспертов".