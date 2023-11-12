Гильермо Абаскаль: «Спартак» не заслуживал пропускать даже один гол. У «Ростова» были только дальние удары, ну и после подач что‑то доходило»

Абаскаль считает, что «Спартак» не заслуживал пропущенного гола от «Ростова».

«Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 в 15-м туре Мир , пропустив с пенальти.

– Насколько нервные были последние минуты, когда счет был 2:1 и « » давил?

– Я был уверен в своих ребятах, они не заслуживали того, чтобы пропускать даже один гол. Был эпизод с пенальти, но мяч в руку попал, так бывает. В целом у соперника единственное что было – это дальние удары, ну и после подач что‑то доходило, но при такой игре это нормально.

– Можете ли назвать схему, по которой сейчас играет « »?

– Пять матчей играем по одной и той же схеме. Два вингера, два центральных защитника, два крайних защитника, два нападающих и большая мобильность.

– Можно сказать, что с этой схемой вы обрели стабильность и нащупали оптимальный вариант?

– Абсолютно согласен, мы лучше используем качества игроков, у нас есть стабильность и ширина, когда игроки, которые располагаются широко, могут за счет дриблинга заходить в центр и создавать опасные моменты, – сказал .

Абаскаль медленно выползает из пропасти. На этот раз потащил Игнатов

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