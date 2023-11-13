Абаскаль о Карпине: «Ситуация необычная, не видел, чтобы тренер клуба являлся тренером сборной»
Гильермо Абаскаль удивлен тем, что Валерий Карпин совмещает посты.
Главный тренер «Спартака» высказался после матча с «Ростовом» (2:1) в Мир РПЛ.
— Был стимул играть против главного тренера сборной России?
— Ситуация необычная, не видел, чтобы тренер клуба являлся тренером сборной.
Наши ребята хорошо общались с игроками «Ростова». У нас молодая команда, она строится. Начиная с матча против «Пари НН» у нас появилась система в игре, — сказал Абаскаль.
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