Абаскаль о Карпине: «Ситуация необычная, не видел, чтобы тренер клуба являлся тренером сборной»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль удивлен тем, что Валерий Карпин совмещает посты.

Главный тренер «Спартака» высказался после матча с «Ростовом» (2:1) в Мир РПЛ.

— Был стимул играть против главного тренера сборной России?

— Ситуация необычная, не видел, чтобы тренер клуба являлся тренером сборной.

Наши ребята хорошо общались с игроками «Ростова». У нас молодая команда, она строится. Начиная с матча против «Пари НН» у нас появилась система в игре, — сказал Абаскаль.

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17 комментариев

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Oleg Olegov
Ситуация необычная, не видел, чтобы тренером клуба был человек, который не играл 20 лет в футбол, в то время как свои заслуженные специалисты сидят без бумажки.
+28
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jqzn88xn6n
Появилась система в игре. Где-то мы это уже слышали, да?
+14
-2
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Сергей Жарковский
Система появилась после того как починили планшет?!
+12
-1
+11
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Myach
Ответ Oleg Olegov
Ситуация необычная, не видел, чтобы тренером клуба был человек, который не играл 20 лет в футбол, в то время как свои заслуженные специалисты сидят без бумажки.
Мостовой, перелогинься
+9
-1
+8
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Олег Сагайдачный
Ответ Евгений Квасников
не понял вообще эту новость. редактор,прежде чем выпускать эту новость ты её читаешь???
Вот и Абаскаль не понял.
+4
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Алексей Ненахов
Ответ Oleg Olegov
Ситуация необычная, не видел, чтобы тренером клуба был человек, который не играл 20 лет в футбол, в то время как свои заслуженные специалисты сидят без бумажки.
Саша родненький ты наш , мы тебя узнали ))
+3
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Makar833
Вот зачем про какую то систему говорить, это и не нравится в Абаскале, любит сам себе деферамбы попеть, пока из системы я вижу одно - до штрафной доходим лихо, а потом сумбур в 70 процентах перспективных атак, где можно было тот же Ростов еще до 25 минуты закрывать
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Григорий Гашников
Ответ Konstantin Zorin
А в чём система-то? Систематическая ротация всех? Ставить игроков на не профильные позиции? Эта система называется Абаскальщина.
он постоянно как кости бросает на удачу, в защите паника постоянная как традиция
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Евгений Квасников
не понял вообще эту новость. редактор,прежде чем выпускать эту новость ты её читаешь???
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-1
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Konstantin Zorin
А в чём система-то? Систематическая ротация всех? Ставить игроков на не профильные позиции? Эта система называется Абаскальщина.
+3
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Veld
молодой ещё, вот и не видел :)
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David Rigert
может для него ещё необычная ситуация,что они какую-то круглую фигню ногами пинают?
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Леонид Матросов
Царь ждем тебя. Такая тема, сразу двух твоих любимых тренеров обсудить.
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Dmitry_1986
Ну мы так в погоне за медалькой от царя и местом у кормушки каждый раз велосипед изобретаем. То вот тренер сборной, то лимит на легионеров...
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Фут.Боль
Ответ Oleg Olegov
Ситуация необычная, не видел, чтобы тренером клуба был человек, который не играл 20 лет в футбол, в то время как свои заслуженные специалисты сидят без бумажки.
Ситуация необычная, кто-то 2 вакансии занимает сразу, а кто-то только бумажку пошел получать. Усложнили все, вот брали бы в тренеры сразу, после чеканки мяча.
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