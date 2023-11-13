Абаскаль о Карпине: «Ситуация необычная, не видел, чтобы тренер клуба являлся тренером сборной»

Гильермо Абаскаль удивлен тем, что Валерий Карпин совмещает посты.

Главный тренер « » высказался после матча с « » (2:1) в Мир .

— Был стимул играть против главного тренера сборной России?

— Ситуация необычная, не видел, чтобы тренер клуба являлся тренером сборной.

Наши ребята хорошо общались с игроками «Ростова». У нас молодая команда, она строится. Начиная с матча против «Пари НН» у нас появилась система в игре, — сказал .

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