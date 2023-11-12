Черчесов о Соболеве в «Спартаке»: «Не пришел на завтрак – оштрафовали, иди играй в футбол. Говорят, человек из‑за этого не играет – это наивно»

Станислав Черчесов высказался о ситуации Александра Соболева в «Спартаке».

Сообщалось, что у форварда возник конфликт с тренером Гильермо Абаскалем из-за пропуска командных завтраков.

«По мне, это вообще не сложность. Человек не пришел на завтрак, как второй месяц говорят, и из‑за этого не играет, как по мне, это наивно. Не пришел на завтрак – оштрафовали, иди играй в футбол.

Значит, надо сказать, что за причина, чтобы оно не витало и не обсуждали. «Спартак» смотрится мобильнее без Соболева? Может быть, и мобильнее, но все равно, нападающий – это нападающий, который знает свое дело. Я его называю Соболек. Но если бы я так к нему относился, то он бы после первого сбора не вызвался. Но с любым футболистом нужно находить контакт, до определенного момента. Он прибавил, поэтому и был в сборной, на чемпионат Европы поехал.

Завтраки – хорошо, штраф, и иди играй в футбол, – сказал Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».

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