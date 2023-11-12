Черчесов о Соболеве в «Спартаке»: «Не пришел на завтрак – оштрафовали, иди играй в футбол. Говорят, человек из‑за этого не играет – это наивно»

Теги Спартак Ростов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Станислав Черчесов высказался о ситуации Александра Соболева в «Спартаке».

Сообщалось, что у форварда возник конфликт с тренером Гильермо Абаскалем из-за пропуска командных завтраков.

«По мне, это вообще не сложность. Человек не пришел на завтрак, как второй месяц говорят, и из‑за этого не играет, как по мне, это наивно. Не пришел на завтрак – оштрафовали, иди играй в футбол.

Значит, надо сказать, что за причина, чтобы оно не витало и не обсуждали. «Спартак» смотрится мобильнее без Соболева? Может быть, и мобильнее, но все равно, нападающий – это нападающий, который знает свое дело. Я его называю Соболек. Но если бы я так к нему относился, то он бы после первого сбора не вызвался. Но с любым футболистом нужно находить контакт, до определенного момента. Он прибавил, поэтому и был в сборной, на чемпионат Европы поехал.

Завтраки – хорошо, штраф, и иди играй в футбол, – сказал Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».

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26 комментариев

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Peter Parker
Какой же он 🤮
Сидит весь кичится: «я пришел», «я выправил», «мы тогда навязали конкуренцию». Прям ведь без тебя плохо же было, без тебя Спартак подвал таблицы обживал, а не был на четвертом месте в 3 очках от первого. Да, была неудачная серия, но и Федотов мог ее выправить, а то и вовсе ее могло и не быть, если бы усатый весь сезон тогда только и выбивал себе место выживая из команды Федотова.
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Никита Самарин
Стас, что-то накидывать начал, вроде держался, а тут понесло.
+12
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bevooch
Уважаемый полевой командир, если бы у вас Соболек разминался так, как сегодня во втором тайме, он бы вообще появлялся в заявке?
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Mike_81
Не завтрак, а утренний прием пищи
+13
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U
Ответ Северный болельщик
Я НЕ ПОНИМАЮ, О ЧЁМ ГОВОРИТ ЧЕРЧЕСОВ! Подскажите, на каком языке он издаёт звуки?
На языке человека, занимавшего государственную должность.
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Никита Самарин
Ответ Mike_81
Не завтрак, а утренний прием пищи
Не штраф, а денежное наказание 😏😉
+5
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DoDidDone
Саламыч джан, держись подальше от нашего Спартака. Если соскучился по "Собольку", сходите в ресторан.
+3
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sergspartak
Да слабо играет он, вышел сегодня и бегает медленнее уставшего ростова, поэтому и не играет.
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Вячеслав Припузов
Ответ Peter Parker
Какой же он 🤮 Сидит весь кичится: «я пришел», «я выправил», «мы тогда навязали конкуренцию». Прям ведь без тебя плохо же было, без тебя Спартак подвал таблицы обживал, а не был на четвертом месте в 3 очках от первого. Да, была неудачная серия, но и Федотов мог ее выправить, а то и вовсе ее могло и не быть, если бы усатый весь сезон тогда только и выбивал себе место выживая из команды Федотова.
Видимо уже назначили куда то, так распетушился. Не исключено обратно в сборную....
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dreamstep
Стас как всегда - Я Я Я Я Я Я. Явно хочет занять место Абаскаля или Галактионова.
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Северный болельщик
Я НЕ ПОНИМАЮ, О ЧЁМ ГОВОРИТ ЧЕРЧЕСОВ! Подскажите, на каком языке он издаёт звуки?
+3
-1
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redwhiteteam
Ответ Никита Самарин
Стас, что-то накидывать начал, вроде держался, а тут понесло.
Вопрос про Торбинского его разогрел )
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Alex Nevzorov
Стасян подготавливает почву😂главное, чтоб с шарфом Локомотива не пришел на переговоры😂
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krealpmoney
Ответ Никита Самарин
Не штраф, а денежное наказание 😏😉
пожертвование на благо клуба :)
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Карпов Стас
Ответ Северный болельщик
Я НЕ ПОНИМАЮ, О ЧЁМ ГОВОРИТ ЧЕРЧЕСОВ! Подскажите, на каком языке он издаёт звуки?
На шашлычном!
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Пикачу82
Ответ Северный болельщик
Я НЕ ПОНИМАЮ, О ЧЁМ ГОВОРИТ ЧЕРЧЕСОВ! Подскажите, на каком языке он издаёт звуки?
На павлиньем
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Водяра
Ответ Никита Самарин
Стас, что-то накидывать начал, вроде держался, а тут понесло.
Командира трудно держать в тылу.
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Геннадий Тимченко
Ответ Вячеслав Припузов
Видимо уже назначили куда то, так распетушился. Не исключено обратно в сборную....
плявать на Уссатого🤢
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Сергей Лепехин
Не дай Бог Спартаку самодура Стаса... Несет бред... Команда играет в вертикаль без "Соболенка", а он лепит о нападающем... И про Торбинского переврал. Кстати, по его аналогии - мог бы также выяснить причину неприхода игрока, и поставить в состав... Цена - золотые медали
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sanek_rabona
уссатый все таки начал активно копать под Абаскаля.
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Chernoy
Нет! Нет! Нет! Фан айди отнял стадион, Черчесов отнимет телек! Спартак, я с тобой с 96-го, я тебя предупредил!
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Сибирский литовец
у Саламыча не забалуешь
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Пикачу82
Слова Буданову о том что если бы там был я опытный у вас бы шансов не было это вообще верх павлинства
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madjer163
Отдайте в аренду в Крылья)))
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Вячеслав Припузов
Я, например, по жизни никогда не завтракаю и ничего живу нормально)))
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