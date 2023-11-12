Чернов о пенальти «Ростова»: «Чистая рука, в неестественном положении, что спорить. Не знаю, как Литвинов прыгает в таких ситуациях, нервная концовка из‑за этого получилась»
Никита Чернов оценил попадание мяча в руку Руслану Литвинову в игре с «Ростовом».
На 77-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ мяч попал в руку Литвинову в штрафной «Спартака» после удара головой Николая Комличенко.
Арбитр Кирилл Левников после подсказки ВАР изучил повтор и решил назначить пенальти. Максим Осипенко реализовал 11-метровый.
— Что произошло в концовке?
— Думаю, придем, поговорим, 70-75 минут мы отлично выполняли установку тренера, играли компактно. После замены что‑то случилось, отдали мяч, было много свободных зон, давали подавать «Ростову». Бывает, когда играешь по счету, последние минуты хочется победить, особенно при своих болельщиках.
Играл против Егора Голенкова и Николая Комличенко? Может, у Егора не лучший матч. Комли вышел, поинтереснее стало, они в целом начали активнее играть.
С Дуарте у нас вместе только вторая игра, пока неплохо, посмотрим, что будет дальше. Пусть Бабич тренируется, у нас здоровая конкуренция.
Пенальти? Чистая рука, там было видно, что рука в неестественном положении. Чистый пенальти, что спорить. Он сказал, что по‑другому не мог сыграть. Не знаю, как он прыгает в таких ситуациях, иногда не попадает в руку, сейчас попало, нервная концовка из‑за этого получилась, — сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».
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Хотя с другой стороны команда снова и снова повторяет свои ошибки, тк на удержание играть просто не умеет.