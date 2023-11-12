Чернов о пенальти «Ростова»: «Чистая рука, в неестественном положении, что спорить. Не знаю, как Литвинов прыгает в таких ситуациях, нервная концовка из‑за этого получилась»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Николай Комличенко Кирилл Левников Никита Чернов Срджан Бабич Матч ТВ Алексис Дуарте Руслан Литвинов Футбол

Никита Чернов оценил попадание мяча в руку Руслану Литвинову в игре с «Ростовом».

На 77-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ мяч попал в руку Литвинову в штрафной «Спартака» после удара головой Николая Комличенко.

Арбитр Кирилл Левников после подсказки ВАР изучил повтор и решил назначить пенальти. Максим Осипенко реализовал 11-метровый.

— Что произошло в концовке?

— Думаю, придем, поговорим, 70-75 минут мы отлично выполняли установку тренера, играли компактно. После замены что‑то случилось, отдали мяч, было много свободных зон, давали подавать «Ростову». Бывает, когда играешь по счету, последние минуты хочется победить, особенно при своих болельщиках.

Играл против Егора Голенкова и Николая Комличенко? Может, у Егора не лучший матч. Комли вышел, поинтереснее стало, они в целом начали активнее играть.

С Дуарте у нас вместе только вторая игра, пока неплохо, посмотрим, что будет дальше. Пусть Бабич тренируется, у нас здоровая конкуренция.

Пенальти? Чистая рука, там было видно, что рука в неестественном положении. Чистый пенальти, что спорить. Он сказал, что по‑другому не мог сыграть. Не знаю, как он прыгает в таких ситуациях, иногда не попадает в руку, сейчас попало, нервная концовка из‑за этого получилась, — сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».

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15 комментариев

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Вячеслав Припузов
Чернов сегодня и последнее время реально топ!
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Ильдар Фарукшин
Тут без вопросов. Рыжий хорош. Если Соболь заслужил то пусть отдыхает. Злее будет потом. А так вторая игра от души спасибо. Рыжий лучший. Спартак ❤️❤️❤️❤️. Всё понравилось.
+11
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Алексей Ненахов
Литвин конечно задал огоньку , волейболист наш
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Павел Ермаков
Бавария и Реал тоже счет держат последние минут 10-15 против достойных соперников и что?Они от этого плохие клубы?Литвинов безрассудно играет в своей штрафной.Без Соболева Спартак реально мобильней выглядит.Чудаки,что не забили ещё 2-3 мяча.
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Eugene88
Ответ Ильдар Фарукшин
Тут без вопросов. Рыжий хорош. Если Соболь заслужил то пусть отдыхает. Злее будет потом. А так вторая игра от души спасибо. Рыжий лучший. Спартак ❤️❤️❤️❤️. Всё понравилось.
Ты заболел? Что именно тебе понравилось? Что бросили играть, получив такой подарок в первые 15 минут? Что не смогли ни одной контратаки провести нормальной?
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Пользователь Huawei
Ответ Eugene88
Ты заболел? Что именно тебе понравилось? Что бросили играть, получив такой подарок в первые 15 минут? Что не смогли ни одной контратаки провести нормальной?
До замен, считаю всё спокойно было:забили два быстрых гола отошли назад, в целом контролировали игру. Зачем было менять Игнатова, у которого шла игра-не понятно и вообще в целом замены испортили игру.
Хотя с другой стороны команда снова и снова повторяет свои ошибки, тк на удержание играть просто не умеет.
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Любитель пожрать
Да что говорить - просто привез Литвинов. Какого хрена он целенаправленно прыгает вытягивая руку к мячу? И не надо мне говорить что так выпрыгнуть выше получается - волейболисты, баскетболисты и прыгуны в высоту не вытягивают руки вверх для прыжка, а прыгают они куда выше.
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T622222
Отличный блок от Литвинова
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Василь Васильевич
Как только Комлитченко не наиграл на второй пенальти, он как и дзюба пользуясь своим ростом, толкает соперника, а тот чтобы не упасть отодвигает руки и результат. Интересно, что мяч от головы комличенко шел мимо ворот. В советское время это не был пенальти!
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Spaten
Хорошо потроллил Литвинова
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ltkmaby
Ответ Любитель пожрать
Да что говорить - просто привез Литвинов. Какого хрена он целенаправленно прыгает вытягивая руку к мячу? И не надо мне говорить что так выпрыгнуть выше получается - волейболисты, баскетболисты и прыгуны в высоту не вытягивают руки вверх для прыжка, а прыгают они куда выше.
А для чего баскетболистам и волейболистам прыгать, держа руки внизу?
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Сергей Ошлапов
Литвинова на скамейку запасных, уже не раз подводит Спартак.
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Евгений Шевченко
никто и не спорил. нарушили - бейте пенальти
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sbuivol
Литвинов - балерон, не первый раз так играет...
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