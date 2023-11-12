Чернов о пенальти «Ростова»: «Чистая рука, в неестественном положении, что спорить. Не знаю, как Литвинов прыгает в таких ситуациях, нервная концовка из‑за этого получилась»

Никита Чернов оценил попадание мяча в руку Руслану Литвинову в игре с «Ростовом».

На 77-й минуте матча 15-го тура Мир мяч попал в руку в штрафной « » после удара головой Николая Комличенко.

Арбитр Кирилл Левников после подсказки ВАР изучил повтор и решил назначить пенальти. Максим Осипенко реализовал 11-метровый.

— Что произошло в концовке?

— Думаю, придем, поговорим, 70-75 минут мы отлично выполняли установку тренера, играли компактно. После замены что‑то случилось, отдали мяч, было много свободных зон, давали подавать « ». Бывает, когда играешь по счету, последние минуты хочется победить, особенно при своих болельщиках.

Играл против Егора Голенкова и ? Может, у Егора не лучший матч. Комли вышел, поинтереснее стало, они в целом начали активнее играть.

С Дуарте у нас вместе только вторая игра, пока неплохо, посмотрим, что будет дальше. Пусть Бабич тренируется, у нас здоровая конкуренция.

Пенальти? Чистая рука, там было видно, что рука в неестественном положении. Чистый пенальти, что спорить. Он сказал, что по‑другому не мог сыграть. Не знаю, как он прыгает в таких ситуациях, иногда не попадает в руку, сейчас попало, нервная концовка из‑за этого получилась, — сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».

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