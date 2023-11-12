Левников назначил пенальти в ворота «Спартака» за попадание мяча в руку Литвинову. Осипенко забил
«Ростов» получил право на пенальти в ворота «Спартака» после ВАР.
На 77-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ мяч попал в руку Руслану Литвинову в штрафной «Спартака» после удара головой Николая Комличенко.
Арбитр Кирилл Левников после подсказки ВАР изучил повтор и решил назначить пенальти. Максим Осипенко реализовал 11-метровый.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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