Левников назначил пенальти в ворота «Спартака» за попадание мяча в руку Литвинову. Осипенко забил

«Ростов» получил право на пенальти в ворота «Спартака» после ВАР.

На 77-й минуте матча 15-го тура Мир мяч попал в руку в штрафной « » после удара головой .

Арбитр Кирилл Левников после подсказки ВАР изучил повтор и решил назначить пенальти. реализовал 11-метровый.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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