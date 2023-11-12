Левников назначил пенальти в ворота «Спартака» за попадание мяча в руку Литвинову. Осипенко забил

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Николай Комличенко Кирилл Левников Максим Осипенко Руслан Литвинов Футбол

«Ростов» получил право на пенальти в ворота «Спартака» после ВАР.

На 77-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ мяч попал в руку Руслану Литвинову в штрафной «Спартака» после удара головой Николая Комличенко.

Арбитр Кирилл Левников после подсказки ВАР изучил повтор и решил назначить пенальти. Максим Осипенко реализовал 11-метровый.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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16 комментариев

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Владимир Маньков
Сейчас бы в эпоху ВАР размахивать руками в верховой борьбе. Глупейший привоз
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Жаргал Шадапов
Без вопросов. Это пенальти
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-1
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Roman Araslanov
За более очевидную руку Осипенко в Оренбурге пенальти не было🤡
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sergspartak
Зачем вообще руку было поднимать? Все пиарят комментаторы каждый матч Литвинова и Соболева, теперь еще Чернова, а толку мало. Дуарте на деле всех спасал сегодня. Хотя Литвинов в целом неплох и заслуживает основы конечно, но он далеко не супер, центр поля часто соперник проходит, удары с линии штрафной наносит, а этого должны не давать опорники.
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old_gringo
Ответ Жаргал Шадапов
Без вопросов. Это пенальти
как и аналогичная игра рукой в штрафной «Ростова»
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Андрей Катиков
Такой же привоз у Литвинова с Уралом был. У меня чуйка была, что именно после навеса себе привезём.
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Direct free kick
Как не везёт Литвинову на "такие пенальти"
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Кадет Сву
у Ростова более очевидная рука была,но вар промолчал
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sergspartak
Ответ Точный_пас_Ещенко
Надеюсь, рыжего выпнут зимой. Только что-то получается, эта бестолочь тут же ломает все заменами.. Какой мозес в центр поля?? Он уже года 2 как закончил с футболом. Сразу пожар, отсутствие центра поля, нервная концовка. Просто рыжий бездарь. Про денисова даже писать уже не хочется, просто каждую игру одно и то же, стоит рядом с Дуарте.. зачем, почему? Уже все команды выучили этот момент, но только не рыжий клоун и не его бездарный любимец..
он выпустил туда Зобнина, но у него травма, больше некого было и вышел Денисов, все Абаскаль правильно сделал. Мозес вышел в атаку под Соболя, а не в центр, у него пасы, по скорости он как Игнатов примерно, он не хуже уставшего Игнатова.
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Марик05
Ответ Алар
Ещё бы не забить, когда Максименко не выручает с 11-ти метровых)
Это факт ни разу не видел что бы он отбил пенальти
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