Перес о скандалах с Винисиусом: «СМИ выставляют жертву виновным. Это одна из позорных черт испанского футбола»

Флорентино Перес выступил в защиту Винисиуса Жуниора.

Президент « » выступил на ассамблее сосьос клуба. Он поделился мнением о скандалах с участием бразильского вингера.

«Я согласен с мнением, что жертву выставляют виновным. Это одна из позорных черт испанского футбола. Есть те, кто провоцирует, и те, кто страдает от этого, и иногда последние злятся.

Выставлять жертву виновным – это позор, а я видел это в некоторых средствах массовой информации», – приводит слова Переса Marca.

Анчелотти о Винисиусе: «Возможно, ему придется улучшить отношение к определенным ситуациям, но он уже добился прогресса в этом плане. Мы в восторге от его игры»

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