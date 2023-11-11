Перес о скандалах с Винисиусом: «СМИ выставляют жертву виновным. Это одна из позорных черт испанского футбола»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Винисиус Жуниор Футбол

Флорентино Перес выступил в защиту Винисиуса Жуниора.

Президент «Реала» выступил на ассамблее сосьос клуба. Он поделился мнением о скандалах с участием бразильского вингера.

«Я согласен с мнением, что жертву выставляют виновным. Это одна из позорных черт испанского футбола. Есть те, кто провоцирует, и те, кто страдает от этого, и иногда последние злятся.

Выставлять жертву виновным – это позор, а я видел это в некоторых средствах массовой информации», – приводит слова Переса Marca.

Анчелотти о Винисиусе: «Возможно, ему придется улучшить отношение к определенным ситуациям, но он уже добился прогресса в этом плане. Мы в восторге от его игры»

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13 комментариев

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Stewart D.
вы нипонимаете - он жертва!!
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Экспертное мнение
Там Жирона в отрыв уходит, а на главной никому ненужные новости и копание в белье. Это одна из позорных черт спортса.
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f0rmoceft
Ответ Экспертное мнение
Там Жирона в отрыв уходит, а на главной никому ненужные новости и копание в белье. Это одна из позорных черт спортса.
Просто Жирона мало кому интересна, нужно больше хайповых тем, первый раз что-ли?
+4
-3
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MstAndreev
Перес о скандалах с Винисиусом: "Говнюк, конечно. Но это наш говнюк"
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Hong Kil
Жертва она и есть жертва. Потерпевший в общем, терпила, как определяют таких в местах не столь отдаленных.
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Ихарь Окенфэйлов
Жертву аборта )
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vcaireac
Ответ Экспертное мнение
Там Жирона в отрыв уходит, а на главной никому ненужные новости и копание в белье. Это одна из позорных черт спортса.
В отрыв она уйдет если Реал сегодня потеряет очки с Валенсией.
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Алекс Мелкумян
Ответ f0rmoceft
Просто Жирона мало кому интересна, нужно больше хайповых тем, первый раз что-ли?
А, ну да, сайт же называется hype.ru, справедливо 🤝
0
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