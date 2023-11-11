Перес о скандалах с Винисиусом: «СМИ выставляют жертву виновным. Это одна из позорных черт испанского футбола»
Флорентино Перес выступил в защиту Винисиуса Жуниора.
Президент «Реала» выступил на ассамблее сосьос клуба. Он поделился мнением о скандалах с участием бразильского вингера.
«Я согласен с мнением, что жертву выставляют виновным. Это одна из позорных черт испанского футбола. Есть те, кто провоцирует, и те, кто страдает от этого, и иногда последние злятся.
Выставлять жертву виновным – это позор, а я видел это в некоторых средствах массовой информации», – приводит слова Переса Marca.
Анчелотти о Винисиусе: «Возможно, ему придется улучшить отношение к определенным ситуациям, но он уже добился прогресса в этом плане. Мы в восторге от его игры»
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
13 комментариев