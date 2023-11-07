Анчелотти о Винисиусе: «Возможно, ему придется улучшить отношение к определенным ситуациям, но он уже добился прогресса в этом плане. Мы в восторге от его игры»

Карло Анчелотти высказался о поведении Винисиуса Жуниора.

«Если Пуйоль хочет поговорить с , пусть говорит. Он продолжает вносить свой вклад.

Возможно, ему придется улучшить свое отношение к определенным ситуациям, но он уже добился значительного прогресса в этом плане и продолжает расти. Мы в восторге от него, от того, что он делает на поле, то есть играет в футбол.

В последних нескольких матчах он несколько раз выходил из себя, но за последние годы его отношение стало значительно лучше», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!