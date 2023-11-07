Анчелотти о Винисиусе: «Возможно, ему придется улучшить отношение к определенным ситуациям, но он уже добился прогресса в этом плане. Мы в восторге от его игры»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Карлес Пуйоль Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти высказался о поведении Винисиуса Жуниора.

«Если Пуйоль хочет поговорить с Винисиусом, пусть говорит. Он продолжает вносить свой вклад.

Возможно, ему придется улучшить свое отношение к определенным ситуациям, но он уже добился значительного прогресса в этом плане и продолжает расти. Мы в восторге от него, от того, что он делает на поле, то есть играет в футбол.

В последних нескольких матчах он несколько раз выходил из себя, но за последние годы его отношение стало значительно лучше», – сказал главный тренер «Реала». 

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29 комментариев

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corazón blanco
По началу сезона действительно казалось, что все эти проблемы в прошлом, но в последних матчах все вновь вылезло наружу, я бы хотел, чтобы руководство Мадрида начала штрафовать его за это неспортивное поведение, ведь тем самым он выставляет клуб в не самом красивом свете. Ну и здорово, что начали об этом публично говорить, сначала Начо, на правах капитана, легенда Гути и наконец-то и Карло об этом заговорил.
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За справедливость
болельщики испанских стадионов в восторге когда унижают провокатора винисиуса
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Master Slova
Ответ Глыба
кто его купит, игрок абсолютно посредственный, кпд близко к нулю
игрок он не посредственный, характер скверный, ему бы к Клоппу, а лучше к Фергюсону
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FOOTBALL Live
Анчелоти скажи пожалуйста винисиусу что он человек, а не обезьян.
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Алекс Мамедов
восторг 😂? он ходячий ужас 😱))))
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Kulver
Моя маленькая истеричка (с) КВН
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Bazilic
Даже грустно, что такие великие личности как Анчелотти вынужденны прогибаться под сопляка Винисиуса
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ShamilK
Он уже больше года себя так ведет. Был бы Рамос, то возможно он и воспитал его, но в нынешнем составе ни один ветеран не способен вразумить его. Единственный выход - это продажа Винисиуса, а в добавок отдать родриго в качестве подарка. Лет 7-8 назад родриго с винисиусом могли бы только банку полировать и выходить в начальных стадиях кубка короля, а сейчас с ними носятся будто это мировые суперзвезды, прощая отвратную игру и поведение. Напомню всем, что Перес Суареса не стал покупать из-за того инцидента на ЧМ-14, а тут Винисиусу прощают все подряд
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Хесус Хиль Мансано
Ответ GuruFutbola
Грязный негр не заслуживает и слова от великого Пуйоля
еще смешно от сравнений с Неймаром,хотя он даже левой ноги Неймара не стоит-она хотя бы победный ассист на Роберто в величайшем камбэке и матче в истории футбола делала
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GuruFutbola
Ответ Artem Ka
За 50 его купят примерно все… вплоть до Барсы
Не смеши, от него больше проблем, а 1 гол в месяц никого не устроит
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Хесус Хиль Мансано
Ответ GuruFutbola
Не смеши, от него больше проблем, а 1 гол в месяц никого не устроит
даже Фати забил больше голов на 90 минут,чем этот номинант на ЗМ
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Алексей Муравьёв
Ответ Алексей Муравьёв
Ничего этот возомнивший себя легендарным футболистом ВиниПух не достигнет, чекайте, зато своим отвратительным поведением привлекает к себе внимание, играл бы в футбол лучше так, а пока в этом сезоне ниочем!!! Реалу лучше продать этого ВинниПуха, купить на его позицию Мбаппе, и нормального ЦФ!!
И Родриго такой же никчемный, на двоих за 15 игр 5 мячей забили, бедному Беллингему тяжело уже приходится тащить в соло!
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Benjamin
Таких игроков тренер должен гасить в первую очередь, но Карло лучше в очередной раз лизнуть.
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GuruFutbola
Ответ mr kovalsky
Такой бред))
Что с лицом
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Chuha-Motibg
Ответ Master Slova
игрок он не посредственный, характер скверный, ему бы к Клоппу, а лучше к Фергюсону
К Фергюсону куда?
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Artem Ka
Ответ GuruFutbola
Кто его купит за 50 млн, тебе не смешно?
За 50 его купят примерно все… вплоть до Барсы
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Глыба
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пока он на хайпе, стоит его подороже продать. Сезон 21-22 был его пиком
кто его купит, игрок абсолютно посредственный, кпд близко к нулю
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LinkLin
Родриго, который никак не может, Винисиус, вечно теряющий мяч, а летом еще Эндрика привезем. Карнавал.
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