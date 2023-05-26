Фанаты «Севильи» будут махать президенту «Реала» белыми платками на матче. Фраза «Это не Ла Лига, это Флорентино Перес» стала вирусной в соцсетях
Фанаты «Севильи» готовят акцию против президента «Реала» Флорентино Переса.
«Мадрид» завтра на выезде сыграет против «Севильи» а рамках 37-го тура Ла Лиги. Ранее сообщалось, что болельщики хозяев намерены бойкотировать матч в знак протеста против отмены красной карточки Винисиуса Винисиуса по итогам стычки с игроками «Валенсии» в 35-м туре.
По данным El Periódico de Catalunya, фанаты «Севильи» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» собираются устроить паньоладу. Это испанская традиция махать белыми платками, когда публика недовольна.
Отметим, что перед матчем «Мальорка» – «Валенсия» (1:0), который состоялся 25 мая, болельщики хозяев показали у стадиона баннер с надписью: «Это не Ла Лига, это Флорентино Перес». Этот лозунг также стал вирусным в соцсетях. Очевидно, болельщики тем самым выражают несогласие с решениями Королевской испанской футбольной федерации по итогам матча «Валенсия» – «Реал» (1:0), намекая на влияние «сливочных».
Напомним, что кроме отмены удаления Винисиуса, на пять матчей была закрыта фанатская трибуна «Валенсии», с которой доносились расистские оскорбления, а клуб был оштрафован на 45 тысяч евро. Кроме того, арбитр ВАР, не показавший главному судье, как вингера «Реала» душили сзади перед его ударом по лицу сопернику, был уволен вместе с пятью другими судьями.
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С другой стороны мы открыто видим, как отменяют красную игрока Реала, когда игрокам других клубов за менее серьёзные нарушения могут ещё дополнительно 3 игры дисквалификации впаять. Дуро тоже должны были наказывать, как и Рюдигера и ещё одного реаловского, уже не помню, кто был
Красная за удар в лицо
Но выбрали самое идиотское решение отменив красную за удар и не дав дисквалификацию за удушение
Кстати махать платочками они где будут ? Они же ясно сказали что будут бойкотировать матч ! Пацан сказал - пацан передумал ?
мне не интересно как они могут или не могут, а больше интересно как должно быть.. значит надо менять регламент, хотя это же Ла Лига, чё можно с Тебаса взять