Фанаты «Севильи» готовят акцию против президента «Реала» Флорентино Переса.

« » завтра на выезде сыграет против «Севильи» а рамках 37-го тура . Ранее сообщалось, что болельщики хозяев намерены бойкотировать матч в знак протеста против отмены красной карточки Винисиуса Винисиуса по итогам стычки с игроками «Валенсии» в 35-м туре.

По данным El Periódico de Catalunya, фанаты «Севильи» на стадионе « » собираются устроить паньоладу. Это испанская традиция махать белыми платками, когда публика недовольна.

Отметим, что перед матчем «Мальорка» – «Валенсия» (1:0), который состоялся 25 мая, болельщики хозяев показали у стадиона баннер с надписью: «Это не Ла Лига, это ». Этот лозунг также стал вирусным в соцсетях. Очевидно, болельщики тем самым выражают несогласие с решениями Королевской испанской футбольной федерации по итогам матча «Валенсия» – «Реал» (1:0), намекая на влияние «сливочных».

Напомним, что кроме отмены удаления Винисиуса, на пять матчей была закрыта фанатская трибуна «Валенсии», с которой доносились расистские оскорбления, а клуб был оштрафован на 45 тысяч евро. Кроме того, арбитр ВАР, не показавший главному судье, как вингера «Реала» душили сзади перед его ударом по лицу сопернику, был уволен вместе с пятью другими судьями.

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