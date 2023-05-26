Фанаты «Севильи» будут махать президенту «Реала» белыми платками на матче. Фраза «Это не Ла Лига, это Флорентино Перес» стала вирусной в соцсетях

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи болельщики Флорентино Перес Федерация футбола Испании Рамон Санчес Писхуан Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Фанаты «Севильи» готовят акцию против президента «Реала» Флорентино Переса.

«Мадрид» завтра на выезде сыграет против «Севильи» а рамках 37-го тура Ла Лиги. Ранее сообщалось, что болельщики хозяев намерены бойкотировать матч в знак протеста против отмены красной карточки Винисиуса Винисиуса по итогам стычки с игроками «Валенсии» в 35-м туре.

По данным El Periódico de Catalunya, фанаты «Севильи» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» собираются устроить паньоладу. Это испанская традиция махать белыми платками, когда публика недовольна.

Отметим, что перед матчем «Мальорка» – «Валенсия» (1:0), который состоялся 25 мая, болельщики хозяев показали у стадиона баннер с надписью: «Это не Ла Лига, это Флорентино Перес». Этот лозунг также стал вирусным в соцсетях. Очевидно, болельщики тем самым выражают несогласие с решениями Королевской испанской футбольной федерации по итогам матча «Валенсия» – «Реал» (1:0), намекая на влияние «сливочных».

Напомним, что кроме отмены удаления Винисиуса, на пять матчей была закрыта фанатская трибуна «Валенсии», с которой доносились расистские оскорбления, а клуб был оштрафован на 45 тысяч евро. Кроме того, арбитр ВАР, не показавший главному судье, как вингера «Реала» душили сзади перед его ударом по лицу сопернику, был уволен вместе с пятью другими судьями.

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75 комментариев

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atomio
Думаю в след сезоне травля бегунка усилится кратно. Отмена красной была точно лишней.
+78
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Михаил Белов
Должно было просто на один матч удаление,и все были бы довольны
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-2
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Tristan...
Ответ Данияр Жумабекович
а акцию "это не на Ла Лига, это Негрейра" не хотят устроить. Лицемеры, молчали, когда всплыли миллионные выплаты от одного клуба, а теперь из-за отмены одной красной стали вонять на весь мир
Уже доказали, что судьи получали свою долю и подсуживали Барсе? Нет? Ну и к чему этот коммент?
С другой стороны мы открыто видим, как отменяют красную игрока Реала, когда игрокам других клубов за менее серьёзные нарушения могут ещё дополнительно 3 игры дисквалификации впаять. Дуро тоже должны были наказывать, как и Рюдигера и ещё одного реаловского, уже не помню, кто был
+27
-9
+18
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Влад Егоров
Это Перес все купил
+21
-5
+16
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TravenS
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Бред, это когда отменяют красную карточку, полученную по делу
+26
-10
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gPk
Ответ atomio
Думаю в след сезоне травля бегунка усилится кратно. Отмена красной была точно лишней.
Да тут не в отмене дело. Проблема в то, что он по сути всю страну назвал расистами. Теперь на него давление будет больше
+20
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+15
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blaugrano
Придётся Винисиусу перед каждым выездным матчем быть "травмированным". Вся эта суета и абсурдные решения только усугубят ситуацию. Они не только не защитят несчастного бегунка, но и заставят травить его ещё сильнее.
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Max Payne
Ответ Lionel Andres Messi 10
Это, случаем, не проявление расизма махать белыми платками?
только если белыми колпаками
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Акжан и Дарын
Ответ Михаил Белов
Должно было просто на один матч удаление,и все были бы довольны
Не думаю, что Перес там вмешался. Ведь уже озвучили, что Винисиус не тренировался со всеми из за стресса. И смысла в этом не было.
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василий иванов
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
это традиция и в каждой стране они разные. Для тебя бред, для них очень даже норма.
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Родя Раскольников
Ответ Данияр Жумабекович
а акцию "это не на Ла Лига, это Негрейра" не хотят устроить. Лицемеры, молчали, когда всплыли миллионные выплаты от одного клуба, а теперь из-за отмены одной красной стали вонять на весь мир
Так выплата и Жирона производила в конце нулевых-начале десятых. Или ты такой же лицемер с двойными стандартами?
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Владддд
Ответ King_X
Там непонятно пока Отменили удаление, наверно, из-за того, что ошибка на ВАР и тип решение нелегитимное Но, думаю, откатят карточку обратно, не зря ж Реал не выпускает Вини(в травму не оч верю) А акция бредовая, да В остальном непонятно, в чем влияние Фло, все стандартно было
Что значит все стандартно???? Это ПЕРВЫЙ случай за всю историю лиги, когда отменена КК вот так. При этом это было вдвойне забавное, когда лига вынесла решение отклонить жалобу Хеты, на нарушение протокола замены игроками Реала, за которое всегда давали технарь.
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Vladimir Dagger
Дед умеет конечно поджечь)
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sebastian1410
Ответ Roja
почему по делу? кто начал душить первый?
Красная за удушение
Красная за удар в лицо
Но выбрали самое идиотское решение отменив красную за удар и не дав дисквалификацию за удушение
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Владддд
Ответ Егор Кузнецов
да, все нерасисты Испании как обидятся, как обозлятся на него, так сильно надуются, что тоже будут его травить за цвет кожи
его никогда не травили за цвет кожи, за обезьяннее поведение да, но при чем тут цвет кожи.? Болла называли быстрым как гепард, про басков говорят, что они сражаются как львы, Тарасов тупой, как баран, а винька ведет себя как обезьяна, кривляется и провоцирует. Где тут расизм, ни в одном отчете нет замечаний, что кто-то называл его negro
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Eden Hazard
Ответ Михаил Белов
Должно было просто на один матч удаление,и все были бы довольны
Ну за удар по лицу... Может и одно. Но отменять его за оскорбления. Это точно глупость. Получается, чёрным теперь вообще все можно, все оправдают, если перед этим чёрного с трибуны как то обозвали.
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TravenS
Ответ Roja
почему по делу? кто начал душить первый?
Да, ё-мое, а кто ответил? Или это не считается? Речь не про отсутствие красной у оппонента (тоже надо было дать).
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ atomio
Думаю в след сезоне травля бегунка усилится кратно. Отмена красной была точно лишней.
за лето малой подрастет ментально и психологически и продолжит топтать испанские деревни с удвоенной силой
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Joni Arm
А чё так мелко то ? Купил ЛЧ , купил Бразилию, купил ООН. Вон все за Вини выступили, акации разные устраивают .
Кстати махать платочками они где будут ? Они же ясно сказали что будут бойкотировать матч ! Пацан сказал - пацан передумал ?
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Антон Орехов
Ответ blaugrano
Придётся Винисиусу перед каждым выездным матчем быть "травмированным". Вся эта суета и абсурдные решения только усугубят ситуацию. Они не только не защитят несчастного бегунка, но и заставят травить его ещё сильнее.
так Гави же белый?
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Антон Абызов
Винисиус уйдет в черных слезах...
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Joey Ramone
Красавчики что протестуют как могут
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Гусеконь
по любому расисты раз платки не чёрные
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Виктор Никитин
Ответ Леван Мкртчян
По такой ’статье’ не бывает одного матча дисквалификации. Дисциплинарные органы Ла-лиги тут могут,либо оправдать участников эпизода с отменой карточки( как это и произошло с Вини) , или же дисква начинается от трех матчей и выше
ну значит 3 обоим, боже

мне не интересно как они могут или не могут, а больше интересно как должно быть.. значит надо менять регламент, хотя это же Ла Лига, чё можно с Тебаса взять
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Виктор Никитин
надо было удалить Вини на матч и удалить Дуро на парочку и всё.. Вини бы уже свой матч пропустил так и так, да даже два если бы было, он всё равно играть не будет и в этом
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