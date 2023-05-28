Фанаты «Валенсии» поддержат Диакаби, отказавшегося от акции против расизма. Они назвали Ла Лигу «Лигой Переса» и недовольны закрытием трибун из-за ситуации с Винисиусом

Теги Реал Мадрид Валенсия Эспаньол Ла Лига болельщики Флорентино Перес Муктар Диакаби Винисиус Жуниор Футбол

Болельщики «Валенсии» организуют акцию в поддержку Муктара Диакаби.

Защитник «Валенсии» не стал участвовать в антирасистской акции перед матчем 36-го тура против «Мальорки», организованной после оскорблений вингера «Реала» Винисиуса со стороны фанатов «Валенсии». Футболисты и судьи показывали баннер с надписью «расисты, прочь из футбола». Диакаби не стал позировать для общего фото.

Гвинеец таким образом выразил недовольство непоследовательностью Ла Лиги. В 2021 году он утверждал, что подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока «Кадиса» Хуана Калы. Лига заявила, что доказательств этих оскорблений не было.

Болельщики «Валенсии» собираются провести акцию в поддержку Диакаби на 12-й минуте предстоящего матча с «Эспаньолом». Помимо поддержки футболиста, фанаты организуют акцию «из-за несправедливого закрытия трибун», «из-за кампании против клуба со стороны мадридских СМИ», «из-за LFP (одно из названии Ла Лиги – Sports.ru) – Лиги [президента «Реала»] Флорентино Переса».

Ранее Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации постановил запретить использование трибуны стадиона «Валенсии», с которой в адрес Винисиуса доносились оскорбления во время игры 35-го тура Ла Лиги. Ограничение будет действовать на протяжении пяти матчей.

Игрок «Валенсии» проигнорировал акцию Ла Лиги против расизма. Обиделся, что его так не защищали

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8 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Надеюсь эта гопота вылетит в Сегунду.
К сожалению Винисиус уже никак не вылетит
+13
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Budabuda
уважуха!
+7
-2
+5
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RealJon
мне не понят фанов в Ла Лиге. как будто они поссорились своими же мозгами. вчерашная свист на КК Акунья тому подтверждение. они вообще потеряли рассудок
+6
-4
+2
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ RealJon
мне не понят фанов в Ла Лиге. как будто они поссорились своими же мозгами. вчерашная свист на КК Акунья тому подтверждение. они вообще потеряли рассудок
Со своими мозгами давно поссорилась вся Европа, которая решила заполонить свои территории дикарями, с юга по карте. А потом ещё и стала перед ними на колени падать
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