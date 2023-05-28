Фанаты «Валенсии» поддержат Диакаби, отказавшегося от акции против расизма. Они назвали Ла Лигу «Лигой Переса» и недовольны закрытием трибун из-за ситуации с Винисиусом

Болельщики «Валенсии» организуют акцию в поддержку Муктара Диакаби.

Защитник «Валенсии» не стал участвовать в антирасистской акции перед матчем 36-го тура против «Мальорки», организованной после оскорблений вингера «Реала» Винисиуса со стороны фанатов «Валенсии». Футболисты и судьи показывали баннер с надписью «расисты, прочь из футбола». Диакаби не стал позировать для общего фото.

Гвинеец таким образом выразил недовольство непоследовательностью . В 2021 году он утверждал, что подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока «Кадиса» Хуана Калы. Лига заявила, что доказательств этих оскорблений не было.

Болельщики «Валенсии» собираются провести акцию в поддержку на 12-й минуте предстоящего матча с « ». Помимо поддержки футболиста, фанаты организуют акцию «из-за несправедливого закрытия трибун», «из-за кампании против клуба со стороны мадридских СМИ», «из-за LFP (одно из названии Ла Лиги – Sports.ru) – Лиги [президента «Реала»] Флорентино Переса».

Ранее Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации постановил запретить использование трибуны стадиона «Валенсии», с которой в адрес Винисиуса доносились оскорбления во время игры 35-го тура Ла Лиги. Ограничение будет действовать на протяжении пяти матчей.

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