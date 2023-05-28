Фанаты «Атлетико» будут махать Пересу белыми платками на матче с «Сосьедадом» в знак протеста. Они считают отмену удаления Винисиуса «позорной»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига болельщики Флорентино Перес Федерация футбола Испании Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Болельщики «Атлетико» намерены провести акцию против президента «Реала» Флорентино Переса.

«Атлетико» сыграет против «Реал Сосьедад» в матче 37-го тура Ла Лиги.

Болельщики мадридского клуба планируют устроить паньоладу. Это испанская традиция махать белыми платками, когда публика недовольна.

Акцию готовит международный союз объединений болельщиков «Атлетико», который назвал «позорным» решение Комитета по спортивным соревнованиям RFEF об обмене красной карточки Винисиуса, осудив «манипулирование конкуренцией».

Ранее такую акцию-паньоладу провели болельщики «Севильи».

Кроме отмены удаления Винисиуса, на пять матчей была закрыта фанатская трибуна «Валенсии», с которой доносились расистские оскорбления, а клуб был оштрафован на 45 тысяч евро. Кроме того, арбитр ВАР, не показавший главному судье, как вингера «Реала» душили сзади перед его ударом по лицу сопернику, был уволен вместе с пятью другими судьями.

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74 комментария

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Саша Пушкин
Ответ Предан Мадриду!!!
тем временем продавец платков: все клубы присоединяйтесь этой акции
В итоге еще окажется, что Перес владеет заводом по пошиву белых платков.
И с денег за реализованный товар выпишет Винисиусу премию за лояльность клубу.
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Предан Мадриду!!!
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тем временем продавец платков: все клубы присоединяйтесь этой акции
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-6
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GMeazza
Сейчас в Аргентине проходит очень интересный чемпионат мира до 20 лет. Узбекистан , например, вышел в плейофф, Франция проиграла два стартовых матча, интересная группа с Бразилией , Италией и Нигерией, но на спортсе не видел ни одной новости или статьи про это, зато 250 новостей про Винисиуса, каждый день Терюшков, и даже про ЧВК Вагнер видел новость...
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Бестрофейник 19/20
Отмена красной вообще позор!!! В игре Бетис - Сельта было позорное удаление за то, что игрок Бетиса рукой выбил мяч с рук Аспаса (он тянул время не отдавая мяч). Тогда не пересматривали эпизод и решение арбитра
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Фёдор Кузнецов
Севильцы уже помахали
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Сквиди Комаров
Перес же сказал что над судейками надо поработать . так вот он и начал.
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Артём Назмутдинов
Ответ Zhmih Volshebniy
Фанаты Атлетико всегда отличались лишней хромосомой
То есть ты считаешь правильным отмену карточки?
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sashafan2
Разве Перес будет на матче с Сосьедадом?
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Sgi
А что Перес будет делать на матче Атлетико с Сосьедадом?)
+3
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The Evil Within
Ответ Сквиди Комаров
4-0
Это ты про последнее Эль Класико?
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Предан Мадриду!!!
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Ответ Саша Пушкин
В итоге еще окажется, что Перес владеет заводом по пошиву белых платков. И с денег за реализованный товар выпишет Винисиусу премию за лояльность клубу.
ну ничего личного, всего лишь бизнес + черный пиар, детка))
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Dmitriy Semenchenko
Ответ Zhmih Volshebniy
А по твоему карточка действительна была??? Нарушение по фотографии фиксировать это норма?
Согласен. Удачный ракурс выбрали. Вини просто хотел с кем-то поздороваться за спиной Дуро и вытянул руку.
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Tristan...
Ответ Zhmih Volshebniy
Ну так ты это судье подскажи который ничего не предоставил
По твоему там удара не было?
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TravenS
Ответ sports!
то что Тебас прогнулся из-за воя темнокожих по всему миру после Вини и болел, не вина Переса. Лучше скажите этим болелам, что в соседнем регионе платили 17 лет главе судейского комитета
Не вина Переса, а причина
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hedgehog111
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Ответ Zhmih Volshebniy
А по твоему карточка действительна была??? Нарушение по фотографии фиксировать это норма?
какая яьы предыстория не была, за умышленный удар в лицо карточка по делу! но Перес все покупает и отменяет,как известно.
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giga90
Ответ Игровой канал Вулкан
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интенсивней махать платками надо
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Иван Баланар
Ответ Mario Enzo
Ну так пусть руководство Бетиса оспаривает эту красную своего игрока. Или теперь за все cпорные эпизоды должен Перес или Винисиус впрягаться? Позор - это не внести в протокол удушающий в 10 секунд перед отмашкой игрока и то, что орал весь стадион. Ну и двойные стандарты таких комментаторов.
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Бестрофейник 19/20
Ответ Mario Enzo
Ну так пусть руководство Бетиса оспаривает эту красную своего игрока. Или теперь за все cпорные эпизоды должен Перес или Винисиус впрягаться? Позор - это не внести в протокол удушающий в 10 секунд перед отмашкой игрока и то, что орал весь стадион. Ну и двойные стандарты таких комментаторов.
За то что стадион что-то выкрикивал позволять Вини агрессию? 😄 Красная была за неспортивное поведение. Её нельзя было оспаривать. Максимум - подать жалобу, требуя красную и игроку Валенсии. А судейскому комитету надо было отстранить обоих гачимучеников
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hedgehog111
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Ответ Ummash
Все хотят душит Винисиуса Вини играй терзай еще сильнее пуст противники Реала покупают платки что бы не махать а слезы вытирать
Кто там сейчас в финале ЛЧ и чемпион Ла лиги? Вот так вот! Сиди и помалкивай🤣🤣
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Ералы Актобе
Ответ Саша Пушкин
В итоге еще окажется, что Перес владеет заводом по пошиву белых платков. И с денег за реализованный товар выпишет Винисиусу премию за лояльность клубу.
🤣🤣🤣👍
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Игровой канал Вулкан
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Сквиди Комаров
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Tristan...
Ответ Zhmih Volshebniy
А по твоему карточка действительна была??? Нарушение по фотографии фиксировать это норма?
Видеоповторы в помощь
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Дмитрий Сеньгов
Бред какой то
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