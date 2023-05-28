Фанаты «Атлетико» будут махать Пересу белыми платками на матче с «Сосьедадом» в знак протеста. Они считают отмену удаления Винисиуса «позорной»
Болельщики «Атлетико» намерены провести акцию против президента «Реала» Флорентино Переса.
«Атлетико» сыграет против «Реал Сосьедад» в матче 37-го тура Ла Лиги.
Болельщики мадридского клуба планируют устроить паньоладу. Это испанская традиция махать белыми платками, когда публика недовольна.
Акцию готовит международный союз объединений болельщиков «Атлетико», который назвал «позорным» решение Комитета по спортивным соревнованиям RFEF об обмене красной карточки Винисиуса, осудив «манипулирование конкуренцией».
Ранее такую акцию-паньоладу провели болельщики «Севильи».
Кроме отмены удаления Винисиуса, на пять матчей была закрыта фанатская трибуна «Валенсии», с которой доносились расистские оскорбления, а клуб был оштрафован на 45 тысяч евро. Кроме того, арбитр ВАР, не показавший главному судье, как вингера «Реала» душили сзади перед его ударом по лицу сопернику, был уволен вместе с пятью другими судьями.
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И с денег за реализованный товар выпишет Винисиусу премию за лояльность клубу.