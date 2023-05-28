Фанаты «Атлетико» будут махать Пересу белыми платками на матче с «Сосьедадом» в знак протеста. Они считают отмену удаления Винисиуса «позорной»

Болельщики «Атлетико» намерены провести акцию против президента «Реала» Флорентино Переса.

«Атлетико» сыграет против «Реал Сосьедад» в матче 37-го тура .

Болельщики мадридского клуба планируют устроить паньоладу. Это испанская традиция махать белыми платками, когда публика недовольна.

Акцию готовит международный союз объединений болельщиков « », который назвал «позорным» решение Комитета по спортивным соревнованиям RFEF об обмене красной карточки , осудив «манипулирование конкуренцией».

Ранее такую акцию-паньоладу провели болельщики «Севильи».

Кроме отмены удаления Винисиуса, на пять матчей была закрыта фанатская трибуна «Валенсии», с которой доносились расистские оскорбления, а клуб был оштрафован на 45 тысяч евро. Кроме того, арбитр ВАР, не показавший главному судье, как вингера «Реала» душили сзади перед его ударом по лицу сопернику, был уволен вместе с пятью другими судьями.

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