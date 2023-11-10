«Аль-Хилаль» отзаявит Неймара на время травмы, чтобы подписать легионера на позицию левого защитника
«Аль-Хилаль» отзаявит Неймара на время травмы ради трансфера другого легионера.
В начале ноября 31-летнего форварда прооперировали после травмы крестообразной связки и мениска. В Бразильской конфедерации футбола считают, что Неймар может вернуться в строй к Кубку Америки, который пройдет в июне 2024-го. Перед этим сообщалось, что игрок выбыл на 10 месяцев.
«Аль-Хилаль» решил временно приостановить регистрацию Неймара в качестве игрока команды, чтобы зимой подписать легионера на позицию левого защитника. У саудовского клуба сейчас заняты все 8 слотов.
Неймар забил 1 гол и отдал 3 ассиста за «Аль-Хилаль» в 5 матчах после перехода из «ПСЖ». Его статистика – здесь.
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Неймар предал футбол, он уже давно не футболист, а свадебный генерал, который ходит по жирным контрактам и наслаждается другими развлечениями. И единственный титул за 15 лет Бразилия выиграла без Неймара. Кубок Конфедераций оставьте себе, это не трофей. Зато КА взяли без Неймара очень легко в 19 году.
Марио Руя?