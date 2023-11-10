«Аль-Хилаль» отзаявит Неймара на время травмы, чтобы подписать легионера на позицию левого защитника

«Аль-Хилаль» отзаявит Неймара на время травмы ради трансфера другого легионера.

В начале ноября 31-летнего форварда прооперировали после травмы крестообразной связки и мениска. В Бразильской конфедерации футбола считают, что Неймар может вернуться в строй к Кубку Америки, который пройдет в июне 2024-го. Перед этим сообщалось, что игрок выбыл на 10 месяцев.

«Аль-Хилаль» решил временно приостановить регистрацию в качестве игрока команды, чтобы зимой подписать легионера на позицию левого защитника. У саудовского клуба сейчас заняты все 8 слотов.

Неймар забил 1 гол и отдал 3 ассиста за « » в 5 матчах после перехода из «ПСЖ». Его статистика – здесь.

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