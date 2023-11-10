«Аль-Хилаль» отзаявит Неймара на время травмы, чтобы подписать легионера на позицию левого защитника

Теги Сборная Бразилии по футболу травмы возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль лимит на легионеров Футбол

«Аль-Хилаль» отзаявит Неймара на время травмы ради трансфера другого легионера.

В начале ноября 31-летнего форварда прооперировали после травмы крестообразной связки и мениска. В Бразильской конфедерации футбола считают, что Неймар может вернуться в строй к Кубку Америки, который пройдет в июне 2024-го. Перед этим сообщалось, что игрок выбыл на 10 месяцев.

«Аль-Хилаль» решил временно приостановить регистрацию Неймара в качестве игрока команды, чтобы зимой подписать легионера на позицию левого защитника. У саудовского клуба сейчас заняты все 8 слотов.

Неймар забил 1 гол и отдал 3 ассиста за «Аль-Хилаль» в 5 матчах после перехода из «ПСЖ». Его статистика – здесь.

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16 комментариев

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Алексей Елистратов
Ответ CTPEKO3ETC
По-хорошему надо не платить ему зарплату, если получил травму за сборную. Пускай Бразилия ему платит
Да, такие умные. А лицом кто торгует в этом клубе, где футболки разлетаются как горячие пирожки? Во всех превью Криштианчик и Неймарчик. Так что он и играл бы так, что можно было бы и не платить ЗП, зато его лицо дорого стоит, всем насрать как бы он себя проявлял на футбольном поле. Главное привезти его и получить права на самого Неймара. Если надо, он с костылями им рекламную интеграцию запилит, еще и в гипсе мяч пожонглирует, чтобы аудиторию привлечь.

Неймар предал футбол, он уже давно не футболист, а свадебный генерал, который ходит по жирным контрактам и наслаждается другими развлечениями. И единственный титул за 15 лет Бразилия выиграла без Неймара. Кубок Конфедераций оставьте себе, это не трофей. Зато КА взяли без Неймара очень легко в 19 году.
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Дмитрий Мужанов
Ответ Денис Ширинов
Но денежки , конечно, продолжать капать
Во время травм футболисты получают меньше(всё зависит от того как составлен контракт) а клуб получает страховку за футболиста.
+5
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Зверёк
Тикнизяна пусть берут
+5
-2
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Иван Иванов
Ответ CTPEKO3ETC
По-хорошему надо не платить ему зарплату, если получил травму за сборную. Пускай Бразилия ему платит
Логично. Надеюсь, такие пункты были прописаны.
+6
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2vdhrvmmzf
Ответ CTPEKO3ETC
По-хорошему надо не платить ему зарплату, если получил травму за сборную. Пускай Бразилия ему платит
Не Бразилия, а ФИФА будет часть платить, там есть механизмы
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CTPEKO3ETC
По-хорошему надо не платить ему зарплату, если получил травму за сборную. Пускай Бразилия ему платит
+6
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Игорь Климов
Ответ Дмитрий Мужанов
Во время травм футболисты получают меньше(всё зависит от того как составлен контракт) а клуб получает страховку за футболиста.
Он, видимо, думает, что если его кумир - Кринж7 получит такую же травму, то он "благородно" откажется от своей зарплаты) Ха-ха-ха)
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Александр Жук
пустынный конец
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Владислав Харламов
Футболист просто изчез. И дело тут не только в травме
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Азрет-Али Айбазов
и кого подпишут на левый фланг?
Марио Руя?
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ApXuMaHqPuT
Удачно Париж спихнул этот хрусталь, арабы по-братски нагрели арабов😐
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Футмастер
Походу Санчо подпишут
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Иван Иванов
Ответ Владислав Харламов
Футболист просто изчез. И дело тут не только в травме
Не поспоришь.
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MJ Me
Ответ Владислав Харламов
Футболист просто изчез. И дело тут не только в травме
и уже не в этом сезоне…
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