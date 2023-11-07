Дом девушки Неймара ограбили, родителей связали. Преступники спрашивали, где сама Бруна и ее рожденная в октябре дочь – возможно, хотели похитить

Теги происшествия Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль девушки и спорт Футбол

Преступники проникли в дом девушки Неймара и, возможно, хотели ее похитить.

Как передает R7, во вторник рано утром в дом Бруны Бьянкарди в Котии вторглись несколько мужчин. Они совершили ограбление, а также связали родителей девушки.

По словам полицейских, вооруженные люди постоянно спрашивали, где находятся инфлюэнсер и ее рожденная в октябре дочь – их в доме не было. Правоохранительные органы выясняют, не собирались ли преступники похитить их.

Утверждается, что полицию вызвали соседи, заметившие, что в доме происходит что-то странное. Одного из преступников удалось задержать, остальные скрылись с присвоенным имуществом, в том числе драгоценностями и дорогими часами. Задержанный оказался местным жителем.

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54 комментария

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Sarazino Genovese
Ответ Александр Жук
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Какая пустыня? Дело было в Бразилии!
+51
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Окажется, что это сделал двоюродный брат её брата из приемной семьи, с которым ее разлучили в детстве
+51
-5
+46
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Benjamin
По-любому кто-то из его так называемого окружения
+33
-1
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Михо
Как правило, если одного взяли, поимка других дело времени
+12
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Xm.md
Ответ Benjamin
По-любому кто-то из его так называемого окружения
Дело раскрыто
+11
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Jan Paskel
Ответ Sarazino Genovese
Какая пустыня? Дело было в Бразилии!
он про свою голову
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Nick Crosier
Дома профессиональных спортсменов и их родственников так часто грабаят и берут в заложники,словно живут они в какой то стране третьего мира.в России н разу ен было новости чтобы кого-то там похитили из родных или хату обнесли.Даже больше в РФ некоторые футболисты сами больше уголовных дел имеют и даже успевают отсидеть,А потом чилить.
+15
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Моутиньо оформляет 40
Опять ограбили, что ж охрану не наймут
+7
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Proline
Ответ Nick Crosier
Дома профессиональных спортсменов и их родственников так часто грабаят и берут в заложники,словно живут они в какой то стране третьего мира.в России н разу ен было новости чтобы кого-то там похитили из родных или хату обнесли.Даже больше в РФ некоторые футболисты сами больше уголовных дел имеют и даже успевают отсидеть,А потом чилить.
По уровню преступности Бразилия и есть страна третьего мира. По многим причинам.
+6
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Федя Букин
Жить с таким баблом в Бразилии, та ещё рулетка.
+5
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tnec
Кто-то из окружения девушки Неймара обиделся.
Или окружение Неймара обиделось на окружение девушки Неймара.
+5
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Sekor
Видимо родители девушки так и не поняли кто такие этот инфлюэнсер и ее дочь )
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Ёшимин Бональдо
Какой то модный челлендж по похищению родственников футболистов?
+2
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Alex Serpen
Скоро окажется, что самое безопасное для футболистов место - Саудовская Аравия и Бахрейн
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Никита Алексеев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Окажется, что это сделал двоюродный брат её брата из приемной семьи, с которым ее разлучили в детстве
А этот брат является клоном ее реального брата
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Arty Novikoff
Почему известные мультимиллионеры не нанимают охрану членам своих семей в Южной и Центральной Америке (если уж не вывозят их оттуда) - одному макаронному монстру известно.
Учитывая то, что эти родственники - идеальные кандидаты для похищения.
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Анатолий Конь
Ответ sticky fingers
Который раз читаю про ограбления и похищения спортсменов и их родных в Латинской Америке и Европе, в России такого вообще наверное в истории не случалось. Но местная либе-рда с таких веток обычно испаряется куда-то.
Василий, Вы что-нибудь слышали про кирпичные заводы в Дагестане ? Или важно ,что именно спортсменов не похищают ? У меня имеется родственник , который почти год провёл в рабстве и удачно сбежал со второй попытки,это на случай , если ты мне начнёшь втирать ,что я насмотрелся, начитался либералов. Ты в вакууме живёшь что ли ?
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Древний спартач
Ответ sticky fingers
Который раз читаю про ограбления и похищения спортсменов и их родных в Латинской Америке и Европе, в России такого вообще наверное в истории не случалось. Но местная либе-рда с таких веток обычно испаряется куда-то.
Скоро будет и у нас , судя по тому , сколько "бесхозных" басмачей в Россию заехало .
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Я всех их сделал
Ответ Ruscello
Кержа на 330 лямов ограбили...
Где же его ограбили? Сам отдал, повёлся на сказки. Без лоха жизнь плоха. Мог эти бабки тупо держать в банке, в валюте и рублях, и иметь с них 20-30 лямов в год дополнительно без каких-либо телодвижений, но захотелось видимо нефтяным магнатом стать, не имея никаких знаний и навыков в этой области. Богатые, но тупые спортсмены, ищущие куда пристроить деньги - это мечта мошенников.
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Igor Khiv
Ответ Моутиньо оформляет 40
Опять ограбили, что ж охрану не наймут
"Денег у меня мало, а внуков много"
Из фильма "Все деньги мира".
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Radik_2.0
Ответ Моутиньо оформляет 40
Опять ограбили, что ж охрану не наймут
да там по ходу надо всей родне нанимать, каким нибудь троюродным дядям тётям
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несахар
Ответ валя_стакан
автор напиши хоть где вся эта дичь произошла в какой стране
в бразилии
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Say Hello to the Robots
Где инфлюэнсер?! Ты не мог отдать его человеку из толпы!
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Мухамед Али
«Где находится инфлюэнсер?». Похоже на название фильма)
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Lupa Pupa
Диас и Неймар должны ******* всех преступников!
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