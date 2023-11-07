Дом девушки Неймара ограбили, родителей связали. Преступники спрашивали, где сама Бруна и ее рожденная в октябре дочь – возможно, хотели похитить
Преступники проникли в дом девушки Неймара и, возможно, хотели ее похитить.
Как передает R7, во вторник рано утром в дом Бруны Бьянкарди в Котии вторглись несколько мужчин. Они совершили ограбление, а также связали родителей девушки.
По словам полицейских, вооруженные люди постоянно спрашивали, где находятся инфлюэнсер и ее рожденная в октябре дочь – их в доме не было. Правоохранительные органы выясняют, не собирались ли преступники похитить их.
Утверждается, что полицию вызвали соседи, заметившие, что в доме происходит что-то странное. Одного из преступников удалось задержать, остальные скрылись с присвоенным имуществом, в том числе драгоценностями и дорогими часами. Задержанный оказался местным жителем.
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Или окружение Неймара обиделось на окружение девушки Неймара.
Учитывая то, что эти родственники - идеальные кандидаты для похищения.
Из фильма "Все деньги мира".