Преступники проникли в дом девушки Неймара и, возможно, хотели ее похитить.

Как передает R7, во вторник рано утром в дом Бруны Бьянкарди в Котии вторглись несколько мужчин. Они совершили ограбление, а также связали родителей девушки.

По словам полицейских, вооруженные люди постоянно спрашивали, где находятся инфлюэнсер и ее рожденная в октябре дочь – их в доме не было. Правоохранительные органы выясняют, не собирались ли преступники похитить их.

Утверждается, что полицию вызвали соседи, заметившие, что в доме происходит что-то странное. Одного из преступников удалось задержать, остальные скрылись с присвоенным имуществом, в том числе драгоценностями и дорогими часами. Задержанный оказался местным жителем.

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