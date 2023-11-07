Мостовой о Дзюбе: «Вызвал бы его в сборную, будь я тренером. Шанс у Артема еще может появиться – вдруг Карпин больше не будет главным»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой считает, что Артем Дзюба заслуживает вызова в сборную России.

«Закончена ли карьера Дзюбы в сборной? Когда мы участвовали в соревнованиях, его уже тогда не вызывали. Смысл сейчас об этом говорить? В тот момент, когда он был нужен сборной, его не вызывали, но люди, разбирающиеся в футболе, понимали, что он должен был играть в отборе на чемпионат мира. Если в нужные моменты его не вызывали, смысл сейчас вызывать?

Сейчас у нас начали появляться расширенные списки в национальной команде, можно вызывать кого угодно. Я уже говорил, что карьера Артема в сборной закончилась 1,5 года назад. Причина этому – обстановка вокруг, отношения с тренером.

Артем не побьет рекорд Кержакова? Может, вызовут когда-то еще, не знаю. Шанс может появиться – вдруг Карпин не будет больше главным тренером сборной России. Будь я тренером сборной, вызвал бы сегодня Артема в команду. А если бы не был тренером, не вызвал бы. Ответы простые», – сказал Мостовой.

Головин, Лунев, Кузяев, Нигматуллин, Мостовой, Харин, 5 игроков «Спартака» – в составе сборной России на матч с Кубой

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9 комментариев

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Oleg Olegov
Будь я тренером сборной, вызвал бы сегодня Артема в команду. А если бы не был тренером, не вызвал бы. Ответы простые», – сказал Мостовой.

Мостовой Шрёдингера.
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Док163
Что за Намеки Александр? Никак сразу сборную возглавите?
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Великий Алонсо
А Абаскаль и вовсе не играл даже, Мостовой забыл про свое любимое.
+1
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