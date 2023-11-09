Мостовой о совмещении работы в клубе и сборной: «Это вообще недопустимо. У нас хватает специалистов»

Александр Мостовой выступил против совмещения работы тренером в клубе и сборной.

«Я сейчас даже не затрагиваю самого , а говорю в отношении всех людей, которые работают при совмещении должностей. Вспомните времена Слуцкого, когда он был главным тренером в ЦСКА и сборной России.

На мой взгляд, это вообще недопустимо, у нас хватает специалистов для отдельной работы в клубе и национальной сборной. Подчеркну: не указываю лично на Валерия Георгиевича или , который также совмещал посты», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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