Мостовой о совмещении работы в клубе и сборной: «Это вообще недопустимо. У нас хватает специалистов»

Теги Ростов Сергей Семак Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой выступил против совмещения работы тренером в клубе и сборной.

«Я сейчас даже не затрагиваю самого Карпина, а говорю в отношении всех людей, которые работают при совмещении должностей. Вспомните времена Слуцкого, когда он был главным тренером в ЦСКА и сборной России.

На мой взгляд, это вообще недопустимо, у нас хватает специалистов для отдельной работы в клубе и национальной сборной. Подчеркну: не указываю лично на Валерия Георгиевича или Семака, который также совмещал посты», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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7 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Не волнуйся, Саша, прекрасно понятно на кого ты намекаешь, говоря слово "специалисты". Кстати, может не лукавить и говорить "специалист"?
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SexyCow
такое ощущение , что всё это пишет chat gpt ai tsar
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Peter Parker
Мостовой: недопустимо ####### и мешки ворочать. Как видите, мешки я не ворочаю
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Магомед Саид Амирханов
мелкий намёк на толстые обстоятельства!
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Bul.Bul
Как же Мостовой завидует Карпину
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Jesse Boy
огласите весь список, пжалста...
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nevopros
Ощущение, что любая новость из серии: «Сегодня Мостовой решил не давать никаких комментариев и не озвучивать своих субъективных оценочных суждений по поводу и без» имеет все шансы стать наиболее популярной по итогам месяца, а то и квартала
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