Мостовой о 2:2 с Кенией: «Сыграли безобразно. Сборная – не для экспериментов, а в ней уже побывало человек 90, поэтому и стабильности нет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой раскритиковал сборную России за ничью с Кенией (2:2).

«Я думал, что наша сборная одержит победу на классе. Но сыграли безобразно.

Наша сборная радовалась ничьей с Кенией. И это еще хорошо, что смогли забить, а ведь счет мог быть и 1:3. Нас дважды кенийцы простили.

Мы в свое время тоже играли по-разному, бывало, что проигрывали. Но я не припомню, чтобы мы уступали командам такого уровня, как Кения. Наша сборная чудом спаслась в этом матче.

У нас в сборной уже побывало человек 90, наверное. Я уже давно говорю о том, что это неправильно. В сборную попадают люди, которые один раз вышли на замену, образно говоря.

Сейчас все стали игроками сборной. Просто если вы игроки сборной, тогда выходите и доказывайте это. Сначала играют одни, потом играют другие – стабильности нет поэтому.

Сборная – это не команда для экспериментов. А сейчас сборную сделали именно командой для экспериментов. Это же и не скрывается.

Задач никаких сейчас не ставится, поэтому можно экспериментировать с составом. У нас и список игроков расширенный, и список штаба уже расширенный», – сказал бывший хавбек сборной России Мостовой.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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Simplicissimus
Ответ Bring Me The Horizon
Кто-нибудь объясните этому тупому алкашу, что Карпин банально на перспективу вызывает игроков, выпуская в конце игры. Чтобы они были заиграны за Россию и не сменили гражданство так, как это сделал Тикнизян, Сазонов и прочие
Да пока нас допустят куданить, эти игроки уже пройдут свой пик, а многие из них вообще закончат
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Bring Me The Horizon
Кто-нибудь объясните этому тупому алкашу, что Карпин банально на перспективу вызывает игроков, выпуская в конце игры. Чтобы они были заиграны за Россию и не сменили гражданство так, как это сделал Тикнизян, Сазонов и прочие
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Bartez1986
ну и? задач не ставится. никуда не отбираемся. чем не поле для экспериментов? что такого то?
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Sergey Kuznetsov
"Эта музыка будет вечной!" (с)
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ottomann
Да, у нас как-то не только в сборной сейчас стабильности нет, её , кажется, везде не хватает )
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Сергей48
А Мостового не было? Как же так🧐
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blaugrana_man
Так Мостовой же в футбол играл, не то, что какой-то там Карпин. А хотя подождите-ка..
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Очки Дани Алвеса
А для чего сейчас сборная, если не для экспериментов? Отдаваться на уровне «порвем все кресты на поле»? Чтобы что? Чтобы Мостовому понравилось?
Если бы УЕФА и ФИФА не принуждали, то, думаю, сборную и не собирали бы. Иначе это объяснить сложно. Играть в каком-то турецком отеле с теми, кто согласится. Ну хз.
Играли стыдно, это да, но что с них взять? Зачем им стараться?
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добрый грек
"и чеканить надо больше на тренировке", добавил Мостовой.
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Игрок777
Никто чеканить не умеет , поэтому стабильности нет 😅
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Max Semenik
Подскажите, как удалить из Спорца Мостового, Терюшкова и медиафутбол?
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ApXuMaHqPuT
Второй ловчев подрастает - такой же дешёвый балабол👎
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Bul.Bul
Зачем Мостову стабильность, он уже задолбал одним и тем же?!
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NartApsua
Ответ Bring Me The Horizon
Кто-нибудь объясните этому тупому алкашу, что Карпин банально на перспективу вызывает игроков, выпуская в конце игры. Чтобы они были заиграны за Россию и не сменили гражданство так, как это сделал Тикнизян, Сазонов и прочие
Так вроде же надо отыграть официальный матч, чтобы не было потом возможности сменить футбольное гражданство.
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