Мостовой о 2:2 с Кенией: «Сыграли безобразно. Сборная – не для экспериментов, а в ней уже побывало человек 90, поэтому и стабильности нет»

Александр Мостовой раскритиковал сборную России за ничью с Кенией (2:2).

«Я думал, что наша сборная одержит победу на классе. Но сыграли безобразно.

Наша сборная радовалась ничьей с Кенией. И это еще хорошо, что смогли забить, а ведь счет мог быть и 1:3. Нас дважды кенийцы простили.

Мы в свое время тоже играли по-разному, бывало, что проигрывали. Но я не припомню, чтобы мы уступали командам такого уровня, как . Наша сборная чудом спаслась в этом матче.

У нас в сборной уже побывало человек 90, наверное. Я уже давно говорю о том, что это неправильно. В сборную попадают люди, которые один раз вышли на замену, образно говоря.

Сейчас все стали игроками сборной. Просто если вы игроки сборной, тогда выходите и доказывайте это. Сначала играют одни, потом играют другие – стабильности нет поэтому.

– это не команда для экспериментов. А сейчас сборную сделали именно командой для экспериментов. Это же и не скрывается.

Задач никаких сейчас не ставится, поэтому можно экспериментировать с составом. У нас и список игроков расширенный, и список штаба уже расширенный», – сказал бывший хавбек сборной России Мостовой.

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