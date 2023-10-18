Мостовой о 2:2 с Кенией: «Сыграли безобразно. Сборная – не для экспериментов, а в ней уже побывало человек 90, поэтому и стабильности нет»
Александр Мостовой раскритиковал сборную России за ничью с Кенией (2:2).
«Я думал, что наша сборная одержит победу на классе. Но сыграли безобразно.
Наша сборная радовалась ничьей с Кенией. И это еще хорошо, что смогли забить, а ведь счет мог быть и 1:3. Нас дважды кенийцы простили.
Мы в свое время тоже играли по-разному, бывало, что проигрывали. Но я не припомню, чтобы мы уступали командам такого уровня, как Кения. Наша сборная чудом спаслась в этом матче.
У нас в сборной уже побывало человек 90, наверное. Я уже давно говорю о том, что это неправильно. В сборную попадают люди, которые один раз вышли на замену, образно говоря.
Сейчас все стали игроками сборной. Просто если вы игроки сборной, тогда выходите и доказывайте это. Сначала играют одни, потом играют другие – стабильности нет поэтому.
Сборная – это не команда для экспериментов. А сейчас сборную сделали именно командой для экспериментов. Это же и не скрывается.
Задач никаких сейчас не ставится, поэтому можно экспериментировать с составом. У нас и список игроков расширенный, и список штаба уже расширенный», – сказал бывший хавбек сборной России Мостовой.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Если бы УЕФА и ФИФА не принуждали, то, думаю, сборную и не собирали бы. Иначе это объяснить сложно. Играть в каком-то турецком отеле с теми, кто согласится. Ну хз.
Играли стыдно, это да, но что с них взять? Зачем им стараться?