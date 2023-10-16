Александр Мостовой: «Кошмар, радуемся ничьей с Кенией! А потом еще люди обижаются на мою критику. Кому-то смешно, да? А мне сейчас смешно»

Александр Мостовой раскритиковал Россию за игру с Кенией (2:2).

«Просто кошмар! Радуемся ничейному результату против Кении.

Сегодня просто безобразно играли. Просто нет слов, сегодня сборной России повезло, могла и выиграть.

А потом еще люди обижаются на мою критику. А я всего лишь говорю, что вижу. Кому-то смешно, да? А мне сейчас смешно, когда смотрю на счет этой игры.

Не сборная России, а сплошной расширенный список. Не знаю, что делать с этим», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Мостовой о Карпине: «Неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. От его высказываний все были в шоке, но ему все сходит с рук»

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