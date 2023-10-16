Александр Мостовой: «Кошмар, радуемся ничьей с Кенией! А потом еще люди обижаются на мою критику. Кому-то смешно, да? А мне сейчас смешно»

Теги Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой раскритиковал Россию за игру с Кенией (2:2).

«Просто кошмар! Радуемся ничейному результату против Кении.

Сегодня просто безобразно играли. Просто нет слов, сегодня сборной России повезло, Кения могла и выиграть.

А потом еще люди обижаются на мою критику. А я всего лишь говорю, что вижу. Кому-то смешно, да? А мне сейчас смешно, когда смотрю на счет этой игры.

Не сборная России, а сплошной расширенный список. Не знаю, что делать с этим», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Мостовой о Карпине: «Неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. От его высказываний все были в шоке, но ему все сходит с рук»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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57 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
Справедливости ради. Вот предложи кому на работе за ту же зп один день фигней пострадать,имитацию работы выполнить- никто б и не напрягался и филонил)... Другой вопрос- зачем это вообще организовывать)
+30
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+26
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Говорят, что один раз журналист не позвонил Мостовому после любого повода и у него вырос хвост.
+29
-6
+23
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Кеды и бутса
"Это всё потому, что Карпин в футбол не игр... ". А, нет, короче, мне просто смешно"
+14
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Иван Шуткин
Вы в свое время Исландии проигрывали с голом Ковтуна ,а тогда они были еще хуже Кении )Сейчас Исландия более или менее команда и даже на Евро играла ,а тогда они всем по 5-6 мячей проигрывали
05.09.98 Исландия Франция 1-1
31.03.99 Украина Исландия 1-1
угу
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med-a-lion
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Говорят, что один раз журналист не позвонил Мостовому после любого повода и у него вырос хвост.
у журналиста, у мостового или у повода?(
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Фут.Боль
Ответ King_X
+++ Как только был нормальный соперник - Камерун, видели совсем другую сборную В остальных матчах же они просто филонят, ну кому охота в разгар сезона травму получить и отдать место в основе своему конкуренту из клуба
Да примерно тоже самое. Камерун просто не забил свои моменты,коих было не мало, да и Сафонов выручил. Пожарили в обороне тоже будь здоров. Кения играла активнее Камеруна, было больше желания.
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Честный контроль
Кажется настала пора Мостового сделать главным тренером сборной. Хуже точно не будет
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green-white-blue
Как же вы достали - что Мостовой, что горластый Губерниев.
Сборная сейчас играет ни за что, за какие-то эфемерные очки в рейтинге. Игроки берегут себя в единоборствах, о сыгранности и мечтать не приходится, полсостава новичков.
Карпин делает выводы кому не всё равно, кто отрабатывает всегда и при любой ситуации. И в данной ситуации с нашей командой это, наверное, самый важный фактор.
P. S. Хотя экспресс они мне запополи, конечно. Может и Царю тоже
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Гаврила Ардалионович
ну и в чём он не прав? Силён тот, кто упав поднимается и идет дальше. И побеждает. Бравировать можно сколько угодно, но Россия так низко не падала никогда. Это не только футбола касается.
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Иван Шуткин
Вы в свое время Исландии проигрывали с голом Ковтуна ,а тогда они были еще хуже Кении )Сейчас Исландия более или менее команда и даже на Евро играла ,а тогда они всем по 5-6 мячей проигрывали
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Softer06
Ответ med-a-lion
у журналиста, у мостового или у повода?(
У Валерия Георгиевича 🐶
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Честный контроль
Ответ Faiq Qarabağlı
Не могу не согласиться, имеет право, он играл против титуларов, а не против Кении, при всё уважении к африканской сборной. Особенно смешно читать тут комментарии про "надо взять перспективного тренера"... простите, а перспективы какие ?) Мировые турниры пропускаем как бы...
Надо взять хотя бы любого тренера. Пока же у руля физрук так и будем лицезреть физкультуру, а не футбол!
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Hilperico
Кто радуется-то?
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инок
Кошмара может и не случилось, случился испанский стыд.)
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Сергей Орлов
Он же до матча говорил что смотреть не собирается?)
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Dvapyatdesyat
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Справедливости ради. Вот предложи кому на работе за ту же зп один день фигней пострадать,имитацию работы выполнить- никто б и не напрягался и филонил)... Другой вопрос- зачем это вообще организовывать)
Очень многие и без приглашения этим занимаются ))
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Пикачу82
Да всем пофиг! Все равно эти матчи ничего не решают и никому не нужны
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чак чакыч
мостовой до.. 3-0 без вариантов...
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Slavnov
Не смешно и не грустно, что играли, что нет, выиграли бы, проиграли, одинаковые эмоции были бы, глупый и бесполезный матч, вообще для всех, может кроме кенийцев, ребята с физикой, техникой, возраст не знаю, если молодняк играл, в основе, то вполне себе неплохие и перспективные ребята, для команд второй восьмерки рфпл,у нас молодежи с такими физическими данными просто нет,их обучи, подскажи и может выйти толк
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Геннадий Туник
Этот матч нужно забыть и никогда не вспоминать,как будто его не было.
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Максим Белолипцев
Парни, кто радуется?
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фк кабинет
Карпины собрались в Эстонию?После этой игры только, туда,карликовый тренер Валерка.До игры думал,что в Кении только бегуны на длинные дистанции,но тут постучал Карпин.
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sbvinn
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Говорят, что один раз журналист не позвонил Мостовому после любого повода и у него вырос хвост.
И ничего не отвалилось, как это обычно бывает в таких ситуациях?!
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Кеды и бутса
"Это всё потому, что Карпин в футбол не игр... ". А, нет, короче, мне просто смешно"
Наверное потому что он Эстонец и поэтому результаты нашей сборной ему до одного места.
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Честный контроль
Комментарий удален пользователем
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