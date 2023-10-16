Александр Мостовой: «Кошмар, радуемся ничьей с Кенией! А потом еще люди обижаются на мою критику. Кому-то смешно, да? А мне сейчас смешно»
Александр Мостовой раскритиковал Россию за игру с Кенией (2:2).
«Просто кошмар! Радуемся ничейному результату против Кении.
Сегодня просто безобразно играли. Просто нет слов, сегодня сборной России повезло, Кения могла и выиграть.
А потом еще люди обижаются на мою критику. А я всего лишь говорю, что вижу. Кому-то смешно, да? А мне сейчас смешно, когда смотрю на счет этой игры.
Не сборная России, а сплошной расширенный список. Не знаю, что делать с этим», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Мостовой о Карпине: «Неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. От его высказываний все были в шоке, но ему все сходит с рук»
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31.03.99 Украина Исландия 1-1
угу
Сборная сейчас играет ни за что, за какие-то эфемерные очки в рейтинге. Игроки берегут себя в единоборствах, о сыгранности и мечтать не приходится, полсостава новичков.
Карпин делает выводы кому не всё равно, кто отрабатывает всегда и при любой ситуации. И в данной ситуации с нашей командой это, наверное, самый важный фактор.
P. S. Хотя экспресс они мне запополи, конечно. Может и Царю тоже