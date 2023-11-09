Дешам считает, что Мбаппе заслуживал «Золотой мяч»-2023: «3-е место – разочарование. Не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция рейтинги Золотой мяч Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Дидье Дешам считает, что Килиан Мбаппе заслуживал «Золотой мяч» в 2023 году.

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции занял 3-е место в итоговом голосовании. Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси.

«Победа [Мбаппе] была бы заслуженной. То, что он занял 3-е место – очередное разочарование.

Я не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы. Он молод, но годы проходят. С его достижениями он заслуживал приз.

Мне не нужно его утешать. Он явно разочарован»,  – сказал главный тренер сборной Франции.

Журналисты из 6 стран не включили Месси в топ-5, голосуя за «Золотой мяч», – это Камерун, Кабо-Верде, Гвинея, Иордания, Сальвадор и Швейцария. Холанда не выбрали 4 страны, включая Аргентину

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42 комментария

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Adrenaline Z
как это Мбаппе заслуживал? чемпионом мира не стал, Холланд выиграл все европейские турниры, Месси чемпион мира. Мбаппе не может опережать абсолютно Холланда
+30
-5
+25
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Men77
Ответ Dr. J 24
зато в финале 3 забил. Кто еще такое смог? золотой мяч личный трофей.
какой еще хет трик? )тут вроде на чм22 пенальти не считаются за голы, или это только у Месси так?
+23
0
+23
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FOOTBALL Live
холанд съел мбаппе это даже не обсуждается.
+14
-1
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Игорь Климов
Ответ jqzn88xn6n
Месси и точка.
Да, это была безоговорочная победа!
8-й заслуженный Золотой Мяч который присудили Лео Месси - это Бесконечность!
Величайший футболист на все времена! 🐐🇦🇷👑
+14
-2
+12
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jqzn88xn6n
Месси и точка.
+14
-5
+9
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Men77
Чтобы все были довольны, нужно добавить еще несколько наград, итого:
Золотой мяч- Л. Месси
Золотая прическа- К. Роналду
Золотой дождь- Гелевые

и все счастливы!
+9
-1
+8
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Oleg
Ответ Born is the King
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Какое отношение ФИФА имеет к награде Франс Футбол?
+6
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Oleg
Ответ Dr. J 24
зато в финале 3 забил. Кто еще такое смог? золотой мяч личный трофей.
3 забил?)
А как же две пенки или пенки только в случае с Месси?)
+5
0
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Orik298
Просто сейчас такая мода у трениров сборных восхвалять своих звёзд: у Мартинеса Роналду до сих пор лучший игрок в мире, у Дешама вот Мбаппе. Ну а то, что они ничего толком не выиграли - так мелочи
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FOOTBALL Live
три супер игрока, Месси Мбаппе Холланд, но как не крути именно Месси заслуженно получил золотой мяч,. элементарно по голосованию обошёл с огромным отрывом Холланда на 100+ голосов. Месси один из лучших игроков в истории футбола.
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rigobersong
Кстати на фоне Мбаппе подумал, ведь сейчас Лига 1 не топ-5, а значит кф. на золотую бутсу там меньше, следовательно теперь лучший бомбардир чемпионата Голландии получит по 2 очка за матч?:)) Кто разбирается?:))
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EnzoAmatera
То есть Мбапе дать за то, что слил ЧМ и статистика чуть лучше чем у Месси в ПСЖ это нормально,а Месси давать зм за то,что лучший на ЧМ и тд это неправильно, какая-то логика у секты"любой только не Месси"убогая)
+4
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Overkiller
Он заслуживал, но и они заслуживали. Все заслуживали, но Мбаппе заслуживал... Логика улетела в отпуск.
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rigobersong
Ответ Men77
Чтобы все были довольны, нужно добавить еще несколько наград, итого: Золотой мяч- Л. Месси Золотая прическа- К. Роналду Золотой дождь- Гелевые и все счастливы!
Золотой гребень - К.Роналду
+2
0
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VERBLYUD
Ответ OldCityFan
Просто еще не определись какие показатели в счет брать, личные, командные или просто Месси
У Месси были и личные достижения, и командные.
+7
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
Золотой гребень - К.Роналду
Ему достаточно звания 🐫🇵🇹
+2
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Илья Мурашов
Ответ rigobersong
Кстати на фоне Мбаппе подумал, ведь сейчас Лига 1 не топ-5, а значит кф. на золотую бутсу там меньше, следовательно теперь лучший бомбардир чемпионата Голландии получит по 2 очка за матч?:)) Кто разбирается?:))
Какая разница? В этом году ЗБ возьмет Кейн.
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VERBLYUD
Ответ Alex Rhea
Надо всё же разделять по ролям эту награду, хотя бы на вратарь - лучший оборонительный - лучший атакующий игрок, иначе бред выходит с этим "лучшим игроком", который всё равно всегда атакующий игрок получает. Родри, Серхио Рамос, Пепе, Нойер, Маскерано, Бускетс, Каземиро должны брать требл, ЧМ/Евро, забить 20, отдать 15 и тогда, мооооожет быть, попадут в топ-3 на ЗМ.
Тогда Месси получил бы 15 ЗМ лучшему атакующему игроку и такие, как ты, все равно были бы недовольны)
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Adrenaline Z
Ответ Dr. J 24
зато в финале 3 забил. Кто еще такое смог? золотой мяч личный трофей.
3?))) да бери выше, Мбаппе все 8 забил в финале.
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Aleksey Yashin
"Он молод, но годы проходят"

Эти слова должны быть мотивацией для ухода из ПСЖ
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Игорь Климов
Лионель Скалони считает, что этот Золотой Мяч заслужил Лео Месси, и что из этого следует, о чём эта новость?!
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Александр Жук
обиженка.
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Игорь Климов
Ответ FOOTBALL Live
три супер игрока, Месси Мбаппе Холланд, но как не крути именно Месси заслуженно получил золотой мяч,. элементарно по голосованию обошёл с огромным отрывом Холланда на 100+ голосов. Месси один из лучших игроков в истории футбола.
Это была Футбольная Эпоха Лео Месси!
"Leo Messi is the King of football" 👑⚽🐐🇦🇷
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Илья Мурашов
Дешам считает Мбаппе достойным, а Франция нет, раз проголосовала за Холанна. Остальные футбольные страны за Месси. Вывод: Дешам дорожит работой, поэтому хвалит Мбаппе.
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Владимир Владимир
Ответ Adrenaline Z
как это Мбаппе заслуживал? чемпионом мира не стал, Холланд выиграл все европейские турниры, Месси чемпион мира. Мбаппе не может опережать абсолютно Холланда
Получается, что серия пенальти определяет лучшего футболиста мира? Я лично рад был бы увидеть победителем Родри, Де Брюйне или Холланда, но Дешам по своей логике прав - раз вы даёте приз за игру на ЧМ, то чем Мбаппе хуже Месси?
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