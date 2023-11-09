Дешам считает, что Мбаппе заслуживал «Золотой мяч»-2023: «3-е место – разочарование. Не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы»

Дидье Дешам считает, что Килиан Мбаппе заслуживал «Золотой мяч» в 2023 году.

Форвард « » и сборной Франции занял 3-е место в итоговом голосовании. Обладателем «Золотого мяча» стал .

«Победа [ ] была бы заслуженной. То, что он занял 3-е место – очередное разочарование.

Я не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы. Он молод, но годы проходят. С его достижениями он заслуживал приз.

Мне не нужно его утешать. Он явно разочарован», – сказал главный тренер сборной Франции.

Журналисты из 6 стран не включили Месси в топ-5, голосуя за «Золотой мяч», – это Камерун, Кабо-Верде, Гвинея, Иордания, Сальвадор и Швейцария. Холанда не выбрали 4 страны, включая Аргентину

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