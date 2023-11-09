Дешам считает, что Мбаппе заслуживал «Золотой мяч»-2023: «3-е место – разочарование. Не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы»
Дидье Дешам считает, что Килиан Мбаппе заслуживал «Золотой мяч» в 2023 году.
Форвард «ПСЖ» и сборной Франции занял 3-е место в итоговом голосовании. Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси.
«Победа [Мбаппе] была бы заслуженной. То, что он занял 3-е место – очередное разочарование.
Я не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы. Он молод, но годы проходят. С его достижениями он заслуживал приз.
Мне не нужно его утешать. Он явно разочарован», – сказал главный тренер сборной Франции.
Журналисты из 6 стран не включили Месси в топ-5, голосуя за «Золотой мяч», – это Камерун, Кабо-Верде, Гвинея, Иордания, Сальвадор и Швейцария. Холанда не выбрали 4 страны, включая Аргентину
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
8-й заслуженный Золотой Мяч который присудили Лео Месси - это Бесконечность!
Величайший футболист на все времена! 🐐🇦🇷👑
Золотой мяч- Л. Месси
Золотая прическа- К. Роналду
Золотой дождь- Гелевые
и все счастливы!
А как же две пенки или пенки только в случае с Месси?)
Эти слова должны быть мотивацией для ухода из ПСЖ
"Leo Messi is the King of football" 👑⚽🐐🇦🇷