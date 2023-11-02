Пеле – лучший игрок в истории ЧМ по версии FourFourTwo. Месси – 2-й, Мбаппе – 7-й, Яшин – 16-й. Роналду в списке из 33 футболистов нет

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Пеле возглавил рейтинг игроков, лучше всех проявивших себя на чемпионатах мира.

Бразилец, трижды выигрывавший турнир, занял первое место в списке из 33 футболистов, составленном FourFourTwo.

В первую десятку вошли:

1. Пеле, Бразилия.

2. Лионель Месси, Аргентина.

3. Диего Марадона, Аргентина.

4. Роналдо, Бразилия.

5. Зинедин Зидан, Франция.

6. Франц Беккенбауэр, Германия.

7. Килиан Мбаппе, Франция.

8. Эйсебио, Португалия.

9. Мирослав Клозе, Германия.

10. Гарринча, Бразилия.

Выступавший за СССР Лев Яшин попал на 16-ю строчку. Криштиану Роналду из сборной Португалии в список не включен.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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121 комментарий

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Макс Хромин
при всё уважении, но Жюст Фонтен должен быть в 10ке минимум. 13 голов за 6 матчей - тяжело даже вообразить
+54
-9
+45
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Alexander Rakhilkin
Очевидно, что рейтинг базируется на выступлениях игроков на ЧМ. Почему тогда нет бразильцев (кроме Пеле и Гарринчи), побеждавших в 58м и 62м, или итальянцев 34го и 38го?
Эусебиу блеснул в 66м, где получил бронзу, больше в ЧМ не выступал. При этом немало голландцев играли в финалах 74го и 78го (тот же Неескенс).
Крайне субъективная оценка…
+40
-2
+38
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JohnnyMulka
Ответ White Bone
Странно что в списке нет Итальянцев.
Странно, что в списке есть Мбаппе
И он выше 2-ух кратного чемпиона Мира Гарринчи
+34
-5
+29
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Бацька
Ответ Денис Ширинов
Комментарий удален модератором
с чегою бы это? Все понятно, Пеле 3 раза чемпион мира,а Месси 1 раз. Тут без вариантов
+27
-2
+25
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оле - топ юрген - клоп
Ответ King_X
Комментарий удален пользователем
Ты внимательней вчитайся
Речь про Чемпионаты мира
+12
-2
+10
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Александр Сандалов
Кройф где?
+16
-6
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Андрей
Ответ Tseren031293
С Роналду все по делу 0+0 в плей-офф на 5 ЧМ- можно было его и не упоминать в новости Пеле с 3 ЧМ конечно впечатляет У Лео и Диего финал + титул Мбаппе имеет все шансы подняться выше
у мбаппе так то тоже финал плюс титул
+11
-2
+9
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Иван Стажков
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ну, как-то ещё могу со всем согласиться, но...что там делает Клозе???!!!
Лучший бомбардир ЧМ за всю историю и чемпион мира-2014 не достоин быть в первой десятке???
+10
-2
+8
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Overkiller
Ответ Александр Сандалов
Кройф где?
Удосужьтесь хоть прочитать список перед тем как такие вопросы задавать. 12-ый он.
+7
0
+7
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Илья Мурашов
Ответ Enisei08
Роналду исторически не повезло в 2010 году, сразу попали на Испанию в 2010, и в 2014 попали в трудную группу + не самое сильное поколение в сборной Все таки Португалия не имеет победных традиций, как Бразилия или Аргентина, и Роналду никак не мог стать чемпионом мира, тут не от него зависит
Эйсебио есть в списке, хотя не чемпион мира. Тут важно само выступление игрока, а не золотые медали.
+6
0
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Guillermo
Ответ Алексей Голубев
Комментарий удален пользователем
На ЧМ он ведь правда никак себя не проявил. Ни на одном
+4
0
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Илья Мурашов
Ответ no_one_perfect
Понятно) смех конечно, что двухкратный чемпион мира Роналдо идет сразу вслед за двумя однократными) а лучший бомбардир в истории ЧМ и победитель-вслед за Эйсебио, который его не выигрывал)
Первое золото ЧМ Роналдо выиграл будучи игроком лавки. Он не сыграл ни одной минуты.
+4
0
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Guillermo
Ответ bopsulai
На редкость адекватная десятка. Вызывает вопрос разве что Клозе, забравшийся так высоко, выше Ван Бастена, Чарльтона и других гениев.
Лучший бомбардир ЧМ
+5
-1
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Enisei08
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ну, как-то ещё могу со всем согласиться, но...что там делает Клозе???!!!
Клозе- лучший бомбардир ЧМ, 16 голов
+4
-1
+3
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Артём Иванов
Ответ no_one_perfect
Понятно) смех конечно, что двухкратный чемпион мира Роналдо идет сразу вслед за двумя однократными) а лучший бомбардир в истории ЧМ и победитель-вслед за Эйсебио, который его не выигрывал)
А ты в курсе, что РоналдО не сыграл ни минуты на победном для Бразилии ЧМ 1994? Был только в заявке.
Кстати, Пеле тоже получил золото ЧМ 1962, не сыграв ни одного матча плей-офф (сыграл один или два матча в группе и получил травму).

При всём уважении к этим двум легендам, но некоторым комментаторам надо бы немного историю подучить.
+4
-1
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Tseren031293
С Роналду все по делу 0+0 в плей-офф на 5 ЧМ- можно было его и не упоминать в новости
Пеле с 3 ЧМ конечно впечатляет
У Лео и Диего финал + титул
Мбаппе имеет все шансы подняться выше
+12
-9
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Нико Росберг
Кафу - 2 чемпион мира, единственный, кто сыграл в трех финалах ЧМ, и нет в десятке
+3
-1
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Руслан Фокин
Странный список, из двухкратных только Гарринча, и Роналдо. А их было много
+4
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Gutalin
Ответ Артём Иванов
Довольно таки адекватный рейтинг, спорить можно по паре позиций. Но там максимум плюс минус одно-два места вниз или вверх кого-то переместить.
Рейтинг неадекватный. Если брать по тому как проявили на ЧМ себя игроки, то Зубастик и Клозе должны быть выше гнома
+3
-1
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Кашшай Чакырович
Ответ King_X
Комментарий удален пользователем
А за что его включать 0 голов , 0 ассистов в плей офф и 0 медалей , у Леау за 5 мин гол в этой топовейшей Португалии )) баласт не смог за 20 лет этого сделать )) 556 место это его , ищи там
+6
-4
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White Bone
Странно что в списке нет Итальянцев.
+6
-4
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MustangGT
Ответ Alexander Rakhilkin
Очевидно, что рейтинг базируется на выступлениях игроков на ЧМ. Почему тогда нет бразильцев (кроме Пеле и Гарринчи), побеждавших в 58м и 62м, или итальянцев 34го и 38го? Эусебиу блеснул в 66м, где получил бронзу, больше в ЧМ не выступал. При этом немало голландцев играли в финалах 74го и 78го (тот же Неескенс). Крайне субъективная оценка…
Я тоже ничего не понял. Герд Мюллер - два ЧМ, 13 игр, 14 голов, ЧМ. Месси - 5 ЧМ, 26 игр, 13 голов, ЧМ. С какого перепугу Месси на втором месте, а Мюллера вообще в десятке нет? Странный этот журнал, однако.
+2
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Николай Ульянов
В принципе, все эти рейтинги бредовые от начала до конца.
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Abdul Aziz
Ответ Андрей
у мбаппе так то тоже финал плюс титул
у Мбапе команда - дримтим. В 2014 состав Аргентины был средненьким, а в 2022 о половине игроков никто не знал.
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Блуждающий странник
Составлять такие списки нереально. С единственным очевидным это Пеле на первом месте. Кафу я бы выше явно ставил, минимум топ-5
+1
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