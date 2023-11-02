Пеле – лучший игрок в истории ЧМ по версии FourFourTwo. Месси – 2-й, Мбаппе – 7-й, Яшин – 16-й. Роналду в списке из 33 футболистов нет
Пеле возглавил рейтинг игроков, лучше всех проявивших себя на чемпионатах мира.
Бразилец, трижды выигрывавший турнир, занял первое место в списке из 33 футболистов, составленном FourFourTwo.
В первую десятку вошли:
1. Пеле, Бразилия.
2. Лионель Месси, Аргентина.
3. Диего Марадона, Аргентина.
4. Роналдо, Бразилия.
5. Зинедин Зидан, Франция.
6. Франц Беккенбауэр, Германия.
7. Килиан Мбаппе, Франция.
8. Эйсебио, Португалия.
9. Мирослав Клозе, Германия.
10. Гарринча, Бразилия.
Выступавший за СССР Лев Яшин попал на 16-ю строчку. Криштиану Роналду из сборной Португалии в список не включен.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
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Эусебиу блеснул в 66м, где получил бронзу, больше в ЧМ не выступал. При этом немало голландцев играли в финалах 74го и 78го (тот же Неескенс).
Крайне субъективная оценка…
И он выше 2-ух кратного чемпиона Мира Гарринчи
Речь про Чемпионаты мира
Кстати, Пеле тоже получил золото ЧМ 1962, не сыграв ни одного матча плей-офф (сыграл один или два матча в группе и получил травму).
При всём уважении к этим двум легендам, но некоторым комментаторам надо бы немного историю подучить.
Пеле с 3 ЧМ конечно впечатляет
У Лео и Диего финал + титул
Мбаппе имеет все шансы подняться выше