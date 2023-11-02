Пеле – лучший игрок в истории ЧМ по версии FourFourTwo. Месси – 2-й, Мбаппе – 7-й, Яшин – 16-й. Роналду в списке из 33 футболистов нет

Пеле возглавил рейтинг игроков, лучше всех проявивших себя на чемпионатах мира.

Бразилец, трижды выигрывавший турнир, занял первое место в списке из 33 футболистов, составленном FourFourTwo.

В первую десятку вошли:

1. Пеле, Бразилия.

2. , .

3. , Аргентина.

4. Роналдо, Бразилия.

5. Зинедин Зидан, Франция.

6. Франц Беккенбауэр, Германия.

7. , Франция.

8. Эйсебио, .

9. Мирослав Клозе, Германия.

10. Гарринча, Бразилия.

Выступавший за СССР Лев Яшин попал на 16-ю строчку. Криштиану Роналду из сборной Португалии в список не включен.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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