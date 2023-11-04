При голосовании за «Золотой мяч» журналисты из 6 стран не включили Месси в топ-5 – Камеруна, Кабо-Верде, Гвинеи, Иордании, Сальвадора и Швейцарии. Холанда не выбрали 4 страны, включая Аргентину

Стали известны детали голосования журналистов за «Золотой мяч».

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси, ставший обладателем награды, набрал 462 очка. У финишировавшего вторым нападающего Эрлинга Холанда («Манчестер Сити») на 105 баллов меньше – 357.

Примечательно, что в пятерку лучших Месси не включили журналисты из 6 стран – Камеруна, Кабо-Верде, Гвинеи, Иордании, Сальвадора и Швейцарии. Холанда в топ-5 не включили 4 страны: Аргентина, Камерун, Кот-д’Ивуар и Грузия.

Килиана Мбаппе, ставшего третьим в голосовании, включили в пятерку 84 журналиста из 92.

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