При голосовании за «Золотой мяч» журналисты из 6 стран не включили Месси в топ-5 – Камеруна, Кабо-Верде, Гвинеи, Иордании, Сальвадора и Швейцарии. Холанда не выбрали 4 страны, включая Аргентину
Стали известны детали голосования журналистов за «Золотой мяч».
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси, ставший обладателем награды, набрал 462 очка. У финишировавшего вторым нападающего Эрлинга Холанда («Манчестер Сити») на 105 баллов меньше – 357.
Примечательно, что в пятерку лучших Месси не включили журналисты из 6 стран – Камеруна, Кабо-Верде, Гвинеи, Иордании, Сальвадора и Швейцарии. Холанда в топ-5 не включили 4 страны: Аргентина, Камерун, Кот-д’Ивуар и Грузия.
Килиана Мбаппе, ставшего третьим в голосовании, включили в пятерку 84 журналиста из 92.
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Испания ( As, журналист и мадридиста Alfredo Relano) - за Месси
Англия ( The Times, журналист Henry Winter) - за Месси
Италия ( Sky Sport et La Republica, журналист Paolo Condo) - за Месси
Германия ( Kicker, журналист Karfheinz Wild) - за Месси
Франция ( France Football, журналист Vincent Garcia) - за Холанда
норвежский столб даже там никого не впечатлил))
2)А
3)На