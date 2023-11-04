При голосовании за «Золотой мяч» журналисты из 6 стран не включили Месси в топ-5 – Камеруна, Кабо-Верде, Гвинеи, Иордании, Сальвадора и Швейцарии. Холанда не выбрали 4 страны, включая Аргентину

Теги ПСЖ Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Золотой мяч Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Стали известны детали голосования журналистов за «Золотой мяч».

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси, ставший обладателем награды, набрал 462 очка. У финишировавшего вторым нападающего Эрлинга Холанда («Манчестер Сити») на 105 баллов меньше – 357.

Примечательно, что в пятерку лучших Месси не включили журналисты из 6 стран – Камеруна, Кабо-Верде, Гвинеи, Иордании, Сальвадора и Швейцарии. Холанда в топ-5 не включили 4 страны: Аргентина, Камерун, Кот-д’Ивуар и Грузия.

Килиана Мбаппе, ставшего третьим в голосовании, включили в пятерку 84 журналиста из 92.

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36 комментариев

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Отец Абду
За кого проголосовали журналисты из топ 5 лиг:

Испания ( As, журналист и мадридиста Alfredo Relano) - за Месси
Англия ( The Times, журналист Henry Winter) - за Месси
Италия ( Sky Sport et La Republica, журналист Paolo Condo) - за Месси
Германия ( Kicker, журналист Karfheinz Wild) - за Месси
Франция ( France Football, журналист Vincent Garcia) - за Холанда
+27
-8
+19
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
выявлены страны, с наибольшей концентрацией персофанов Роналду
+19
-10
+9
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А кто проголосовал за Роналду. Кто те страны, которые отдали Роналду 0 голосов? Может Югославия, Чехословакия, ФРГ?
+19
-11
+8
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Александр Северный
самое забавное что Англия голосовала за Месси.
норвежский столб даже там никого не впечатлил))
+9
-2
+7
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Отец Абду
Ответ Экспертное мнение
Не очень, сейчас есть только одна топ лига и это чемпионат Саудовской Аравии. Хотя стоп, даже они выбрали Месси(((
Даже Португалия поставила Месси выше Холанда:)
+7
-1
+6
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VERBLYUD
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А кто проголосовал за Роналду. Кто те страны, которые отдали Роналду 0 голосов? Может Югославия, Чехословакия, ФРГ?
Роналду в прошлом году номинировали на ЗМ, но он набрал 0 голосов, ни один журналист не проголосовал за него. И после этого пользователи Спортса пишут, что журналисты не смотрят футбол и знают только Месси и Роналду)
+11
-5
+6
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Экспертное мнение
У Камерун своя атмосфера, ни Месси, ни Холанда? Кого они тогда вообще выбрали? Самюэля ЭтоО за тот эпичный пинок на ЧМ?
+8
-4
+4
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VERBLYUD
Ответ Евгений Кузнецов
не включать Холанда в пятёрку после того, что он сотворил в первом же сезоне в АПЛ... это смешно)
А почему вы подчеркивайте то, что Холанд сделал это в первом сезоне? Из-за этого у него должно быть какое-то преимущество? Тогда про возраст Месси тоже не забывайте.
+3
0
+3
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ &_Bishep_&
Интересно бы посмотреть на ТОП-3 по версии Камеруна((
1)Он
2)А
3)На
+3
0
+3
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Экспертное мнение
Ответ Отец Абду
За кого проголосовали журналисты из топ 5 лиг: Испания ( As, журналист и мадридиста Alfredo Relano) - за Месси Англия ( The Times, журналист Henry Winter) - за Месси Италия ( Sky Sport et La Republica, журналист Paolo Condo) - за Месси Германия ( Kicker, журналист Karfheinz Wild) - за Месси Франция ( France Football, журналист Vincent Garcia) - за Холанда
Не очень, сейчас есть только одна топ лига и это чемпионат Саудовской Аравии. Хотя стоп, даже они выбрали Месси(((
+10
-7
+3
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Кабо-Верде - это конечно нож в спину. Всё же, как ни крути, Кабо-Верде - столица мирового футбола.
+3
0
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Greatest Of All Time
Даже СА выбрал Месси. Что теперь будет с рюналду??)))🤣🤣🤣🤣
+2
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Игорь Климов
За Лео Месси, голосовали страны - лидеры в футболе.
+2
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GuruFutbola
Странно что нету таджикистана, казахстана и прочих стран с наивысшей концентрацией кринжебоев)
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иц а мен
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
в общем то за месси все прогрессивные и цивилизованные страны проголосовали, ожидаемо
+9
-8
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Роман
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Спортс интернациональный 👍
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Антимосковский
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А кто проголосовал за Роналду. Кто те страны, которые отдали Роналду 0 голосов? Может Югославия, Чехословакия, ФРГ?
ФРГ лишняя в этом списке
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Ман Сити
С камерунским футболом в принципе все понятно, когда смотришь на эту Онану из маню
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Квадратное личико
Не включить даже в Топ5 Холанда и Месси - это либо идиотия, либо очень нестандартный подход.
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Greatest Of All Time
Ответ GuruFutbola
Странно что нету таджикистана, казахстана и прочих стран с наивысшей концентрацией кринжебоев)
Они автоматом проголосовали за Рюналду. ))) Этим говорят его нет в списке, а они кричат включите его а то мы не голосуем. )))
0
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Хозяин топ 5 АПЛ
Ответ VERBLYUD
А почему вы подчеркивайте то, что Холанд сделал это в первом сезоне? Из-за этого у него должно быть какое-то преимущество? Тогда про возраст Месси тоже не забывайте.
Якобы не было адаптации, но какая нужна адаптация в абсолютном гигемоне ЛЧ и АПЛ последних трех лет, да еще и на такой позиции одного касания и пука
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